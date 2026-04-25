"Pertandingan seperti ini bukanlah hal yang mudah bagi para pemain muda," tegas Kompany kepada Sky menjelang pertandingan pada Sabtu sore. "Ini adalah tugas yang berat hari ini."
"Ujian besar baginya": Vincent Kompany dari Bayern München menjelaskan alasan di balik debut mengejutkan pemain berusia 18 tahun itu sebagai starter
"Kita harus sudah memiliki kedewasaan untuk menghadapi pertandingan seperti ini saat bertandang melawan Mainz yang sulit dihadapi, yang masih membutuhkan satu atau dua poin lagi dalam upayanya untuk bertahan di liga," kata Kompany. "Ini ujian besar bagi Sapoko, tapi juga bagi para pemain lainnya."
Sapoko Ndiaye yang berusia 18 tahun diperbolehkan memulai pertandingan sebagai gelandang bertahan bersama Aleksandar Pavlovic, sementara Joshua Kimmich diberi istirahat tiga hari sebelum leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan bahkan tidak ikut dalam perjalanan ke Mainz. Jamal Musiala juga awalnya diistirahatkan dan duduk di bangku cadangan, sementara Leon Goretzka maju ke posisi gelandang serang. Di Bundesliga, Bayern sudah dipastikan menjadi juara sejak kemenangan 4-2 atas VfB Stuttgart pada Minggu lalu.
Selain Sapoko Ndiaye, Kompany membawa tiga talenta muda lainnya dari akademi klub ke Mainz, yaitu Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18), dan Bastian Assomo (16). Mereka masing-masing awalnya duduk di bangku cadangan.
"Suatu saat, mereka harus mengalami hal ini. Mereka harus berada di sana. Suatu saat, itulah momen yang tepat untuk membawa mereka," jelas Kompany, yang juga menekankan: "Tapi mereka harus membuktikannya. Tidak ada yang diberikan begitu saja. Sapoko pantas mendapatkannya hari ini."
- AFP
FC Bayern München: Kompany dikenal sebagai penggemar berat Sapoko Ndiaye
Sapoko Ndiaye dibina di klub mitra Bayern asal Afrika, Gambinos Stars. Musim panas lalu, gelandang tengah asal Senegal ini mengikuti sesi latihan uji coba bersama FCB dan Grasshopper Club Zürich, klub mitra Bayern lainnya. Pada bulan Agustus, ia juga tampil mengesankan dalam pertandingan uji coba antara FCB dan Grasshopper Club; sejak saat itu, Kompany dikenal sebagai penggemar berat Sapoko Ndiaye.
Di antara lain atas desakan pemain asal Belgia tersebut, talenta gelandang ini kemudian dipinjamkan ke Bayern hingga akhir musim pada awal Januari. Sangat mungkin bahwa juara Bundesliga tersebut akan merekrut pemain asal Senegal ini secara permanen pada musim panas nanti.
Sebelum penampilan pertamanya sebagai starter di Mainz, Sapoko Ndiaye sebelumnya sudah dua kali tampil sebentar di Bundesliga. Baik saat menang 5-0 atas FC St. Pauli (11 April) maupun saat menang 4-2 atas Stuttgart (19 April), ia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Selain itu, ia juga masuk dalam skuad FCB saat bertanding di semifinal DFB-Pokal (2-0) melawan Bayer Leverkusen pada pertengahan pekan.
FC Bayern München: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Selasa, 28 April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
Liga Champions
Sabtu, 2 Mei
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Rabu, 6 Mei
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Liga Champions
Sabtu, 9 Mei
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München
Bundesliga