"Ujian besar baginya": Vincent Kompany dari Bayern München menjelaskan alasan di balik debut mengejutkan pemain berusia 18 tahun itu sebagai starter

"Kita harus sudah memiliki kedewasaan untuk menghadapi pertandingan seperti ini saat bertandang melawan Mainz yang sulit dihadapi, yang masih membutuhkan satu atau dua poin lagi dalam upayanya untuk bertahan di liga," kata Kompany. "Ini ujian besar bagi Sapoko, tapi juga bagi para pemain lainnya."

Sapoko Ndiaye yang berusia 18 tahun diperbolehkan memulai pertandingan sebagai gelandang bertahan bersama Aleksandar Pavlovic, sementara Joshua Kimmich diberi istirahat tiga hari sebelum leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan bahkan tidak ikut dalam perjalanan ke Mainz. Jamal Musiala juga awalnya diistirahatkan dan duduk di bangku cadangan, sementara Leon Goretzka maju ke posisi gelandang serang. Di Bundesliga, Bayern sudah dipastikan menjadi juara sejak kemenangan 4-2 atas VfB Stuttgart pada Minggu lalu.

Selain Sapoko Ndiaye, Kompany membawa tiga talenta muda lainnya dari akademi klub ke Mainz, yaitu Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18), dan Bastian Assomo (16). Mereka masing-masing awalnya duduk di bangku cadangan.

"Suatu saat, mereka harus mengalami hal ini. Mereka harus berada di sana. Suatu saat, itulah momen yang tepat untuk membawa mereka," jelas Kompany, yang juga menekankan: "Tapi mereka harus membuktikannya. Tidak ada yang diberikan begitu saja. Sapoko pantas mendapatkannya hari ini."