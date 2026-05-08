‘Uji keteguhan hati mereka’ - Chelsea disarankan untuk bersiap menghadapi tawaran transfer Cole Palmer dan Enzo Fernandez, karena perjuangan untuk lolos ke kompetisi Eropa membuat The Blues yang sedang terpuruk menjadi rentan

Ketika ditanya apakah absennya kompetisi sepak bola Eropa akan membuat para pemain berpengalaman mempertimbangkan opsi mereka, mantan bek Chelsea Dorigo — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetGoodwin — mengatakan: “Ya, tentu saja. Dan itulah kekhawatiran sesungguhnya, karena sebelumnya mereka masih optimis menatap Liga Champions dan segalanya berjalan lancar, tiba-tiba kini tampak seperti masalah serius.

“Lalu, tentu saja, kita melihat durasi kontrak dan situasi keuangan klub. Jika semua itu digabungkan tanpa pendapatan semacam itu, ke mana arahnya? Jelas Anda akan berpikir satu atau dua hal harus berubah. Dan tentu saja, cara termudah adalah menjual salah satu pemain bintang Anda, yang akan sangat, sangat sulit.

“Cole Palmer, saat dia bermain bagus, dia adalah talenta, dia adalah pemainnya. Dia terlihat seperti pemain yang bisa membuat perbedaan, dan Anda ingin mempertahankan pemain-pemain seperti itu. Saya yakin mereka akan melakukan segala upaya untuk melakukannya.

“Tapi tanpa kompetisi Eropa, saya yakin akan ada tim-tim papan atas di luar sana yang berpikir, ‘baiklah, kita akan menguji tekad mereka dan melihat apakah kita bisa merekrut satu atau dua pemain terbaik mereka’ - yang akan sangat disayangkan.”