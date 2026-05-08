‘Uji keteguhan hati mereka’ - Chelsea disarankan untuk bersiap menghadapi tawaran transfer Cole Palmer dan Enzo Fernandez, karena perjuangan untuk lolos ke kompetisi Eropa membuat The Blues yang sedang terpuruk menjadi rentan
Chelsea telah mengeluarkan dana besar dalam beberapa jendela transfer
Todd Boehly dan BlueCo telah bekerja keras dan mengeluarkan dana besar-besaran untuk merakit skuad di London Barat yang dianggap mampu bersaing baik saat ini maupun dalam jangka panjang. Upaya perekrutan lebih berfokus pada potensi daripada reputasi, yang mengakibatkan munculnya masalah konsistensi yang tak terhindarkan.
Gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA berhasil diraih pada tahun 2025, sementara gelar Piala FA masih bisa diraih pada musim ini. Namun, telah terjadi banyak perubahan di dalam dan di luar lapangan di London barat.
Blues terancam gagal lolos ke kompetisi Eropa
Enzo Maresca dan Liam Rosenior telah dibebaskan dari tugas kepelatihan, sehingga Calum McFarlane mengambil alih sementara urusan tim utama menjelang penunjukan pelatih tetap pada musim panas nanti, sementara cedera yang datang di saat yang tidak tepat telah sangat memukul The Blues.
Penurunan ke peringkat kesembilan di klasemen Liga Premier terjadi pada waktu yang paling tidak tepat, dengan hanya tersisa tiga pertandingan untuk kembali ke tujuh besar. Jika Chelsea gagal mencapai target tersebut, maka pemain seperti Palmer dan Fernandez bisa membuka diri terhadap tawaran dari klub lain.
Para pemain andalan Chelsea akan menarik minat
Ketika ditanya apakah absennya kompetisi sepak bola Eropa akan membuat para pemain berpengalaman mempertimbangkan opsi mereka, mantan bek Chelsea Dorigo — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetGoodwin — mengatakan: “Ya, tentu saja. Dan itulah kekhawatiran sesungguhnya, karena sebelumnya mereka masih optimis menatap Liga Champions dan segalanya berjalan lancar, tiba-tiba kini tampak seperti masalah serius.
“Lalu, tentu saja, kita melihat durasi kontrak dan situasi keuangan klub. Jika semua itu digabungkan tanpa pendapatan semacam itu, ke mana arahnya? Jelas Anda akan berpikir satu atau dua hal harus berubah. Dan tentu saja, cara termudah adalah menjual salah satu pemain bintang Anda, yang akan sangat, sangat sulit.
“Cole Palmer, saat dia bermain bagus, dia adalah talenta, dia adalah pemainnya. Dia terlihat seperti pemain yang bisa membuat perbedaan, dan Anda ingin mempertahankan pemain-pemain seperti itu. Saya yakin mereka akan melakukan segala upaya untuk melakukannya.
“Tapi tanpa kompetisi Eropa, saya yakin akan ada tim-tim papan atas di luar sana yang berpikir, ‘baiklah, kita akan menguji tekad mereka dan melihat apakah kita bisa merekrut satu atau dua pemain terbaik mereka’ - yang akan sangat disayangkan.”
Manchester dan Madrid: Di mana Palmer dan Fernandez akan berlabuh?
Palmer, yang berasal dari Manchester dan merupakan produk akademi City, dikabarkan akan kembali ke akar-akarnya di Old Trafford. Ia tumbuh besar sebagai pendukung setia United sejak kecil dan hanya bisa menonton dengan pasrah saat Setan Merah berhasil menyalip Chelsea dalam upaya merebut tempat di zona Liga Champions.
Sementara itu, Fernandez tampaknya berencana pindah ke Madrid. Pemenang Piala Dunia ini telah menjadi motor penggerak di lini tengah Stamford Bridge, dan usianya baru 25 tahun, namun kualitas-kualitas tersebut mungkin segera ditampilkan di lingkungan yang berbeda karena ketidakstabilan memicu rumor kepergian yang tak terhindarkan.