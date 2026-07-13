‘Uji coba yang sempurna’ - Tim Nasional Wanita AS (USWNT) akan menjalani dua laga berturut-turut pada Oktober melawan Spanyol, peringkat 1 dunia, menjelang kualifikasi Piala Dunia

Pelatih timnas AS, Emma Hayes, menegaskan keinginannya agar timnya berhadapan dengan tim-tim terbaik dunia menjelang kualifikasi Piala Dunia.

“Dua pertandingan fantastis lagi,” kata pelatih kepala USWNT, Emma Hayes. “Kami sangat ingin memasukkan Spanyol ke dalam jadwal kami, tetapi kesulitan menjadwalkan tim-tim papan atas selama kalender internasional wanita sudah diketahui umum, jadi bisa menggelar dua pertandingan ini di Pantai Timur akan menjadi ujian yang sempurna sebelum kami memasuki kualifikasi Piala Dunia di akhir tahun.”

USWNT memiliki rekor keseluruhan 8-2-0 (kemenangan-kekalahan-seri) pada tahun 2026, dengan selisih gol 22 berbanding empat. Namun, Spanyol menduduki peringkat teratas bukan tanpa alasan. Spanyol tersedia untuk pertandingan bulan Oktober setelah memastikan kualifikasi langsung ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 berkat penampilan dominan di akhir kampanye kualifikasi UEFA mereka. Kemenangan 4-0 atas Inggris di Mallorca pada 5 Juni dan kemenangan 6-1 atas Islandia di Reykjavik empat hari kemudian memastikan posisi teratas di Grup C, sehingga Spanyol terhindar dari babak playoff UEFA yang dijadwalkan pada jendela FIFA bulan Oktober.