Getty Images Sport
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‘Uji coba yang sempurna’ - Tim Nasional Wanita AS (USWNT) akan menjalani dua laga berturut-turut pada Oktober melawan Spanyol, peringkat 1 dunia, menjelang kualifikasi Piala Dunia
- Getty Images Sport
'Dua pertandingan luar biasa lainnya'
Pelatih timnas AS, Emma Hayes, menegaskan keinginannya agar timnya berhadapan dengan tim-tim terbaik dunia menjelang kualifikasi Piala Dunia.
“Dua pertandingan fantastis lagi,” kata pelatih kepala USWNT, Emma Hayes. “Kami sangat ingin memasukkan Spanyol ke dalam jadwal kami, tetapi kesulitan menjadwalkan tim-tim papan atas selama kalender internasional wanita sudah diketahui umum, jadi bisa menggelar dua pertandingan ini di Pantai Timur akan menjadi ujian yang sempurna sebelum kami memasuki kualifikasi Piala Dunia di akhir tahun.”
USWNT memiliki rekor keseluruhan 8-2-0 (kemenangan-kekalahan-seri) pada tahun 2026, dengan selisih gol 22 berbanding empat. Namun, Spanyol menduduki peringkat teratas bukan tanpa alasan. Spanyol tersedia untuk pertandingan bulan Oktober setelah memastikan kualifikasi langsung ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 berkat penampilan dominan di akhir kampanye kualifikasi UEFA mereka. Kemenangan 4-0 atas Inggris di Mallorca pada 5 Juni dan kemenangan 6-1 atas Islandia di Reykjavik empat hari kemudian memastikan posisi teratas di Grup C, sehingga Spanyol terhindar dari babak playoff UEFA yang dijadwalkan pada jendela FIFA bulan Oktober.
- Getty Images Sport
Sejarah Amerika Serikat vs. Spanyol
Kebangkitan Spanyol ke puncak sepak bola wanita masih tergolong baru, yang membantu menjelaskan mengapa La Roja dan USWNT baru bertemu empat kali.
AS memenangkan tiga pertemuan pertama: 1-0 di Alicante pada awal 2019, 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia Wanita FIFA 2019 di Reims, dan 1-0 di SheBelieves Cup 2020 di Harrison, New Jersey.
Spanyol akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan pada pertemuan terakhir, meraih kemenangan pertamanya atas USWNT dengan skor 2-0 di Pamplona pada 2022. Kurang dari setahun kemudian, La Roja menjuarai Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru, mencapai puncak prestasi dalam olahraga ini untuk pertama kalinya.
Tim Nasional Wanita AS
Bagi USWNT, pertandingan-pertandingan ini menjadi ujian besar lainnya melawan salah satu tim terbaik di dunia. Ini akan menjadi pertandingan ke-18 dan ke-19 dalam sejarah AS yang mempertemukan dua tim teratas dalam peringkat FIFA, dengan tim AS belum pernah kalah dalam 17 pertandingan sebelumnya (11 kemenangan, 0 kekalahan, 6 seri). Pertandingan pertama juga akan menandai penampilan keempat USWNT di Audi Field, tempat mereka terakhir kali mengalahkan Kanada 3-0 pada Juli 2025, sedangkan pertandingan kedua akan menjadi pertandingan ke-10 tim ini di Chester, Pennsylvania. AS sempat tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pertamanya di kandang Philadelphia Union sebelum akhirnya kalah 2-1 dari Portugal di sana pada Oktober 2025.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan persahabatan melawan Spanyol akan menjadi persiapan terakhir bagi Tim Nasional Wanita AS (USWNT) menjelang Kejuaraan Wanita CONCACAF 2026, yang akan digelar pada 27 November–5 Desember di Texas dan akan menentukan tim-tim dari kawasan tersebut yang lolos ke Piala Dunia 2027 dan Olimpiade 2028. AS akan memulai pertandingannya melawan El Salvador di babak perempat final, di mana sebuah kemenangan sudah cukup untuk memastikan tempatnya di Piala Dunia.
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