UEFA, usulan klub-klub menengah dan kecil untuk mendistribusikan kembali dana: pemotongan drastis bagi klub-klub Italia di Liga Champions

Revolusi yang diperkenalkan oleh Union of European Clubs (UEC): berikut ini analisis mengenai model baru tersebut

Union of European Clubs (UEC), sebuah asosiasi yang terutama mewakili klub-klub berukuran kecil dan menengah, telah mengajukan usulan untuk mereformasi pembagian pendapatan dari kompetisi-kompetisi UEFA.

Saat ini, sekitar 74% dari total sumber daya dialokasikan untuk klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions, sementara 17% untuk Liga Europa, dan hanya 9% untuk Liga Konferensi.

Menurut UEC, sistem ini sangat menguntungkan klub-klub yang secara konsisten lolos ke kompetisi Eropa, memungkinkan mereka mengumpulkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan klub lain. Akibatnya, kata asosiasi tersebut, terjadi ketidakseimbangan ekonomi yang semakin parah di liga-liga nasional, yang membuat persaingan perebutan gelar juara maupun perebutan tiket ke kompetisi Eropa menjadi kurang kompetitif.

  • IDE: KESEIMBANGAN YANG LEBIH BAIK ANTARA TIGA KOMPETISI EROPA

    Usulan UEC, sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Calcio e Finanza yang kami sajikan di sini, bertujuan untuk menyeimbangkan kembali sistem dengan tetap mempertahankan porsi yang terkait dengan hasil olahraga, namun mendistribusikan kembali sumber daya yang tidak secara langsung terkait dengan performa klub dengan cara yang berbeda.

    Salah satu poin utamanya adalah penghapusan apa yang disebut “value pillar”, mekanisme yang memberikan penghargaan berdasarkan nilai pasar siaran televisi dan peringkat historis klub.

    Menurut model baru:

    62,5% dari pendapatan akan dialokasikan untuk partisipasi dalam kompetisi;

    37,5% akan didistribusikan berdasarkan hasil olahraga.

    Pembagian antara tiga kompetisi UEFA juga akan berubah:

    50% untuk Liga Champions

    30% untuk Liga Europa

    20% untuk Liga Konferensi

    Dengan total hadiah lebih dari 3,5 miliar euro, simulasi menunjukkan pembagian baru ini:

    Liga Champions: 1,763 miliar (saat ini sekitar 2,467 miliar)

    Liga Europa: 1,058 miliar (saat ini 565 juta)

    Conference League: 705 juta (saat ini 285 juta)

    Mekanisme redistribusi nasional yang baru.

    Hal baru lainnya yang penting adalah distribusi kuota yang terkait dengan partisipasi.

    Menurut model yang diusulkan, sumber daya ini tidak akan langsung diberikan kepada klub-klub yang lolos ke kompetisi Eropa, melainkan akan ditransfer ke liga nasional, yang bertugas mendistribusikannya kembali kepada semua klub di liga tersebut.

    Dalam kasus Italia, dengan mengacu pada hadiah musim 2024/25, kuota partisipasi akan berjumlah sekitar 202 juta euro:

    85% dialokasikan untuk klub-klub Serie A

    15% untuk klub-klub Serie B

    Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan ekonomi antara tim yang berpartisipasi dalam kompetisi piala dan yang tidak.

  • DAMPAKNYA TERHADAP KLUB-KLUB ITALIA

    Simulasi yang didasarkan pada hasil musim 2024/25 menunjukkan bahwa sistem baru ini akan secara drastis memperkecil kesenjangan antara klub-klub yang memperoleh pendapatan tertinggi dan klub-klub yang memperoleh pendapatan terendah dari kompetisi UEFA.

    Namun, dampaknya akan sangat bervariasi dari satu tim ke tim lainnya.

    Di antara klub-klub yang berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, kerugian terbesar diperkirakan akan dialami oleh:

    Inter: sekitar -68 juta euro

    Juventus: sekitar -47 juta

    Atalanta: sekitar -43 juta

    Sebaliknya, Fiorentina akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari sistem baru ini, dengan tambahan lebih dari 12 juta euro.

    Keuntungan yang lebih signifikan lagi diraih oleh klub-klub Serie A yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi piala: pendapatan mereka akan meningkat dari 800 ribu euro dari dana solidaritas UEFA saat ini menjadi sekitar 8,6 juta euro masing-masing.

  • ALASAN-ALASAN

    Menurut UEC, sepak bola Eropa sedang menghadapi masalah struktural terkait keseimbangan kompetitif. Sementara pendapatan UEFA terus meningkat, pendapatan dari hak siar televisi nasional justru cenderung menurun, sehingga semakin memperlebar kesenjangan antara klub-klub kaya dan klub-klub kecil.

    Bagi asosiasi tersebut, campur tangan terhadap pendapatan kompetisi Eropa adalah satu-satunya cara realistis untuk menyeimbangkan kembali sistem, meskipun hal ini berarti mengambil sebagian sumber daya dari klub-klub besar.

    Usulan tersebut telah diajukan kepada UEFA, European Leagues, dan Komisi Eropa dengan tujuan membuka diskusi mengenai siklus hak siar televisi 2027-2031.

    Menurut UEC, tanpa intervensi, risiko yang ada adalah klub-klub besar akan terus menjauh secara ekonomi dari sisa sistem sepak bola Eropa. Bahkan memperlambat dinamika ini, demikian kesimpulan asosiasi tersebut, sudah merupakan langkah awal menuju keberlanjutan yang lebih baik bagi sepak bola Eropa.

