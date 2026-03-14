UEFA, usulan klub-klub menengah dan kecil untuk mendistribusikan kembali dana: pemotongan drastis bagi klub-klub Italia di Liga Champions

Usulan UEC, sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Calcio e Finanza yang kami sajikan di sini, bertujuan untuk menyeimbangkan kembali sistem dengan tetap mempertahankan porsi yang terkait dengan hasil olahraga, namun mendistribusikan kembali sumber daya yang tidak secara langsung terkait dengan performa klub dengan cara yang berbeda.

Salah satu poin utamanya adalah penghapusan apa yang disebut “value pillar”, mekanisme yang memberikan penghargaan berdasarkan nilai pasar siaran televisi dan peringkat historis klub.

Menurut model baru:

62,5% dari pendapatan akan dialokasikan untuk partisipasi dalam kompetisi;

37,5% akan didistribusikan berdasarkan hasil olahraga.

Pembagian antara tiga kompetisi UEFA juga akan berubah:

50% untuk Liga Champions

30% untuk Liga Europa

20% untuk Liga Konferensi

Dengan total hadiah lebih dari 3,5 miliar euro, simulasi menunjukkan pembagian baru ini:

Liga Champions: 1,763 miliar (saat ini sekitar 2,467 miliar)

Liga Europa: 1,058 miliar (saat ini 565 juta)

Conference League: 705 juta (saat ini 285 juta)

Mekanisme redistribusi nasional yang baru.

Hal baru lainnya yang penting adalah distribusi kuota yang terkait dengan partisipasi.

Menurut model yang diusulkan, sumber daya ini tidak akan langsung diberikan kepada klub-klub yang lolos ke kompetisi Eropa, melainkan akan ditransfer ke liga nasional, yang bertugas mendistribusikannya kembali kepada semua klub di liga tersebut.

Dalam kasus Italia, dengan mengacu pada hadiah musim 2024/25, kuota partisipasi akan berjumlah sekitar 202 juta euro:

85% dialokasikan untuk klub-klub Serie A

15% untuk klub-klub Serie B

Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan ekonomi antara tim yang berpartisipasi dalam kompetisi piala dan yang tidak.