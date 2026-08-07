UEFA tetap mempertahankan ancaman boikot Piala Dunia meski presiden FIFA Gianni Infantino meminta maaf

Terlepas dari upaya untuk berdamai, anggota UEFA mengatakan pada Kamis bahwa syarat mereka untuk kembali bergabung belum terpenuhi. "Asosiasi-asosiasi UEFA sangat jelas mengenai syarat yang melekat pada ketidakikutsertaan dalam kompetisi FIFA," kata UEFA dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari BBC. "Pertama, proposal untuk menjual kompetisi-kompetisi utama harus ditarik kembali dan kedua, harus ada jaminan bahwa upaya semacam itu untuk merusak permainan dengan cara ini tidak akan pernah dilakukan lagi."

Pernyataan itu berlanjut dengan menyoroti putusnya total hubungan diplomatik: "Syarat-syarat ini belum dipenuhi. Selain itu, UEFA telah menegaskan dengan sangat jelas dalam pernyataannya pada Sabtu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino sebagai presiden. Posisi itu tetap berlaku."