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UEFA tetap mempertahankan ancaman boikot Piala Dunia meski presiden FIFA Gianni Infantino meminta maaf
Permintaan maaf Infantino gagal melunakkan UEFA
Sikap menantang ini muncul meski ada permintaan maaf publik dari FIFA dan Infantino atas proposal kontroversial untuk menjual saham turnamen kepada investor swasta. FIFA dan sekretaris jenderal Mattias Grafstrom merilis pernyataan bersama pada Rabu malam yang mengakui bahwa proses di balik proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) cacat. "Kami mengakui ada kesalahan yang dibuat dalam proses usulan pembentukan FFE," bunyi surat tersebut. "Tentu bukan niat kami membuat Dewan FIFA dan Asosiasi Anggota FIFA merasa dikecualikan dari proses tersebut dan ini seharusnya ditangani dengan cara yang berbeda."
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Eropa tetap teguh pada syarat boikot
Terlepas dari upaya untuk berdamai, anggota UEFA mengatakan pada Kamis bahwa syarat mereka untuk kembali bergabung belum terpenuhi. "Asosiasi-asosiasi UEFA sangat jelas mengenai syarat yang melekat pada ketidakikutsertaan dalam kompetisi FIFA," kata UEFA dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari BBC. "Pertama, proposal untuk menjual kompetisi-kompetisi utama harus ditarik kembali dan kedua, harus ada jaminan bahwa upaya semacam itu untuk merusak permainan dengan cara ini tidak akan pernah dilakukan lagi."
Pernyataan itu berlanjut dengan menyoroti putusnya total hubungan diplomatik: "Syarat-syarat ini belum dipenuhi. Selain itu, UEFA telah menegaskan dengan sangat jelas dalam pernyataannya pada Sabtu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino sebagai presiden. Posisi itu tetap berlaku."
Dukungan internal tetap ada
Ketika UEFA terus melanjutkan ancaman boikotnya, Infantino untuk saat ini berhasil mempertahankan kendali atas jabatannya. Dalam pembicaraan di Rabat, Dewan Manajemen FIFA menegaskan kembali dukungan penuh mereka untuk presiden, dengan tujuan menampilkan front persatuan. Komunike resmi itu menyatakan: "Untuk menghindari keraguan, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen yang hadir menegaskan kembali dukungan penuh mereka kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, sebagai satu-satunya pejabat yang dipilih secara resmi oleh 211 Asosiasi Anggota FIFA."
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Tekanan global terhadap presiden FIFA meningkat
Dampak dari proyek FFE telah meluas hingga melampaui koridor kekuasaan, dengan figur legendaris seperti Luis Figo menyerukan pengunduran diri presiden. Jika boikot ini tetap berlangsung, Piala Dunia Wanita 2027 bisa berada dalam kekacauan total. UEFA sebelumnya berargumen bahwa masa depan sepakbola tidak bisa ditentukan oleh ekspektasi pihak-pihak yang mencari keuntungan finansial.
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