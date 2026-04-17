UEFA telah menimbulkan 'kerugian serius' bagi Barcelona, sementara wakil presiden membela pengaduan resmi yang diajukan setelah kekalahan mengejutkan dari Atletico Madrid
Barca membalas kritik atas kesalahan wasit
Yuste angkat bicara untuk membenarkan keputusan klub dalam mengajukan keluhan resmi kepada badan pengatur sepak bola Eropa. Langkah ini diambil setelah pertandingan perempat final yang kontroversial melawan rival domestik Atletico Madrid, di mana beberapa keputusan membuat petinggi Blaugrana marah. Keluhan tersebut menyoroti serangkaian insiden yang diperdebatkan, termasuk kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsi, dugaan handball oleh Marc Pubill, dan pengusiran Eric Garcia. Selain itu, klub juga meminta klarifikasi mengenai potensi penalti terhadap Dani Olmo dan benturan kontroversial antara Fermin Lopez dan Juan Musso.
"Kami telah mengajukan keluhan resmi ke UEFA terkait pertandingan yang membuat kami tersingkir dari Liga Champions, kesalahan serius yang ingin kami sampaikan dalam pernyataan ini, yang dijelaskan dengan sangat baik dan yang kami yakini tidak sesuai dengan peraturan sepak bola," jelas Yuste. Ia menegaskan bahwa dampak dari keputusan-keputusan tersebut jauh melampaui lapangan, dengan menyatakan: "Keputusan tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan olahraga yang serius bagi kami, sehingga hal ini mencerminkan kemarahan kami kepada UEFA."
Menuntut pertanggungjawaban di era VAR
Kekecewaan klub ini bermula dari keyakinan bahwa standar wasit saat ini merugikan olahraga ini, terutama mengingat sumber daya teknologi yang tersedia bagi para wasit. Rasa ketidakadilan ini semakin memuncak karena Barcelona kalah dengan agregat 3-2, sebuah hasil yang menurut petinggi klub secara langsung dipengaruhi oleh keputusan-keputusan wasit yang kontroversial. Yuste menekankan bahwa pengaduan ini bertujuan untuk mendorong perubahan dalam sepak bola Eropa guna memastikan klub-klub lain tidak mengalami nasib serupa di masa depan.
"Kami melakukannya dari sudut pandang yang konstruktif," kata pejabat tersebut. "Meskipun tersingkir, kami ingin menyampaikan kepada UEFA bahwa hal-hal harus dilakukan dengan lebih baik. Kami percaya bahwa dengan adanya enam orang dari lembaga wasit dalam sebuah pertandingan, kesalahan sebanyak itu tidak boleh terjadi, dan oleh karena itu, kami percaya bahwa hal ini sangat merugikan sepak bola. Kami tidak mengerti bagaimana tindakan yang sangat jelas, dengan adanya ruang VAR, tidak diberi tanda pelanggaran sebagaimana seharusnya."
Berfokus pada masa depan yang cerah
Meskipun rasa pahit akibat tersingkirnya tim masih terasa, petinggi Barcelona bertekad memastikan bahwa staf pelatih dan para pemain tetap fokus pada target-target yang tersisa. Klub ini saat ini berada dalam masa transisi, dengan sangat mengandalkan generasi baru talenta yang muncul dari La Masia.
"Kita harus selalu melihat ke depan; satu hal adalah mempertahankan institusi kita, dan yang lain adalah melihat ke depan," kata Yuste. Ia dengan cepat memuji penampilan skuad meskipun hasil akhirnya tidak memuaskan: "Tim bermain sepak bola yang brilian, dengan kelompok pemain yang sangat muda, dan kini saatnya untuk melihat ke depan."
Keyakinan terhadap gerakan pemuda
Terlepas dari "kerugian serius" yang disebutkan dalam pengaduan mereka, ada rasa optimisme di Spotify Camp Nou terkait arah perkembangan tim dalam jangka panjang. Ikatan antara para pendukung dan para pemain saat ini telah menjadi secercah harapan di tengah kekecewaan mereka di ajang Eropa.
Menutup pidatonya, Yuste berbagi: "Ini adalah pesan kebanggaan; sudah lama sekali kita tidak melihat penonton, apa pun yang terjadi, tetap berada di stadion untuk memberi tepuk tangan kepada para pemain mereka. Dan ini adalah ikatan yang sangat erat antara tim dan para penggemar, seperti yang sudah lama tidak terjadi. Tim muda yang sangat berkomitmen pada klub, dan saya yakin mereka akan segera mengangkat trofi Liga Champions, serta akan berjuang hingga akhir agar trofi itu kembali ke rumah."