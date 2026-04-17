UEFA telah menimbulkan 'kerugian serius' bagi Barcelona, sementara wakil presiden membela pengaduan resmi yang diajukan setelah kekalahan mengejutkan dari Atletico Madrid

Yuste angkat bicara untuk membenarkan keputusan klub dalam mengajukan keluhan resmi kepada badan pengatur sepak bola Eropa. Langkah ini diambil setelah pertandingan perempat final yang kontroversial melawan rival domestik Atletico Madrid, di mana beberapa keputusan membuat petinggi Blaugrana marah. Keluhan tersebut menyoroti serangkaian insiden yang diperdebatkan, termasuk kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsi, dugaan handball oleh Marc Pubill, dan pengusiran Eric Garcia. Selain itu, klub juga meminta klarifikasi mengenai potensi penalti terhadap Dani Olmo dan benturan kontroversial antara Fermin Lopez dan Juan Musso.

"Kami telah mengajukan keluhan resmi ke UEFA terkait pertandingan yang membuat kami tersingkir dari Liga Champions, kesalahan serius yang ingin kami sampaikan dalam pernyataan ini, yang dijelaskan dengan sangat baik dan yang kami yakini tidak sesuai dengan peraturan sepak bola," jelas Yuste. Ia menegaskan bahwa dampak dari keputusan-keputusan tersebut jauh melampaui lapangan, dengan menyatakan: "Keputusan tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan olahraga yang serius bagi kami, sehingga hal ini mencerminkan kemarahan kami kepada UEFA."