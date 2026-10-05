Ketegangan mencapai titik didih saat jeda babak pertama ketika kericuhan pecah di dekat terowongan, memicu konfrontasi panas antarpemain yang berlanjut hingga setelah peluit akhir. Hubungan antara kedua kubu semakin memburuk setelah pemerintah Israel menuduh para pemain Irlandia mengalami "kebutaan moral" karena menundukkan kepala saat lagu kebangsaan lawan dikumandangkan.

Saat ditanya apakah kedua negara seharusnya pernah bermain satu sama lain lagi, Hallgrimsson secara langsung meminta intervensi badan pengatur ketika berbicara kepada RTE Sport: "Tidak, seharusnya tidak. Itu bukan keputusan kami, UEFA yang memutuskannya. Jelas, ada dukungan besar untuk Palestina di Irlandia. Tidak banyak negara yang mendukung Palestina sebesar Irlandia. Saya tidak ingin tim nasional mana pun mengalami apa yang telah kami lalui dalam dua minggu ini, jadi mungkin UEFA perlu turun tangan dan melakukan sesuatu."