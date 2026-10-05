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'UEFA perlu turun tangan!' - Heimir Hallgrimsson menyerukan agar Irlandia dan Israel dipisahkan setelah bentrokan sengit di Nations League
Hasil imbang kontroversial digelar secara tertutup
Pertemuan kedua antara Republik Irlandia dan Israel berakhir imbang 1-1 di Serbia setelah laga kandang nominal Boys in Green dipindahkan ke TSC Arena karena kekhawatiran keamanan operasional. Troy Parrott membawa timnya unggul lewat penalti pada babak pertama sebelum Dor Peretz menyamakan kedudukan dua menit setelah babak kedua dimulai. Laga tertutup ini memiliki resonansi politik yang kuat, dengan lapangan tanpa branding komersial dan kedua tim mengenakan ban lengan hitam yang memuat pesan berbeda terkait konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
- AFP
Hallgrimsson menuntut tindakan tegas dari otoritas pengatur
Ketegangan mencapai titik didih saat jeda babak pertama ketika kericuhan pecah di dekat terowongan, memicu konfrontasi panas antarpemain yang berlanjut hingga setelah peluit akhir. Hubungan antara kedua kubu semakin memburuk setelah pemerintah Israel menuduh para pemain Irlandia mengalami "kebutaan moral" karena menundukkan kepala saat lagu kebangsaan lawan dikumandangkan.
Saat ditanya apakah kedua negara seharusnya pernah bermain satu sama lain lagi, Hallgrimsson secara langsung meminta intervensi badan pengatur ketika berbicara kepada RTE Sport: "Tidak, seharusnya tidak. Itu bukan keputusan kami, UEFA yang memutuskannya. Jelas, ada dukungan besar untuk Palestina di Irlandia. Tidak banyak negara yang mendukung Palestina sebesar Irlandia. Saya tidak ingin tim nasional mana pun mengalami apa yang telah kami lalui dalam dua minggu ini, jadi mungkin UEFA perlu turun tangan dan melakukan sesuatu."
Tinjauan disipliner membayangi keributan
Kebuntuan panas ini terjadi setelah pertemuan pertama bulan lalu di Debrecen, ketika Irlandia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di tengah gesekan geopolitik serupa. Saat didesak soal konfrontasi di lorong stadion yang berisiko memicu sanksi resmi dari badan pengatur sepak bola Eropa, manajer Islandia itu menolak berspekulasi dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Saya ada di sana. Saya tidak akan mengomentarinya. Itu sesuatu yang kemungkinan akan ditinjau oleh komite disiplin."
- AFP
Persaingan promosi kini memanas
Satu poin di Serbia membuat Irlandia berada di posisi ketiga Grup B3, dengan poin yang sama dengan Kosovo di peringkat kedua. Tim asuhan Hallgrimsson harus segera melupakan permusuhan di luar lapangan itu menjelang lawatan berat untuk menghadapi Austria pada 14 November. Tiga hari kemudian, Irlandia akan menjamu rival langsung Kosovo dalam laga kandang penentuan yang krusial untuk meningkatkan peluang promosi otomatis atau tempat di play-off.
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