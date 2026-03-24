UEFA menolak permohonan banding klub-klub Liga Premier untuk memperluas kuota skuad Liga Champions setelah mendapat penolakan dari klub-klub La Liga

UEFA telah mengonfirmasi bahwa batas jumlah pemain sebanyak 25 orang untuk Liga Champions akan tetap berlaku pada musim depan. Meskipun ada kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kesejahteraan pemain dan jadwal pertandingan yang semakin padat, komite kompetisi memutuskan untuk tidak memperluas daftar pemain dalam waktu dekat. Keputusan ini memaksa para manajer elit Eropa untuk terus menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan kontinental dengan sumber daya yang terbatas. Namun, perubahan potensial mulai terlihat di cakrawala; laporan menunjukkan bahwa aturan tersebut dapat ditinjau ulang menjelang musim 2027-28. Jadwal ini sejalan dengan siklus hak siar UEFA berikutnya, yang menawarkan jendela strategis untuk reformasi struktural guna mengatasi intensitas fisik dalam sepak bola modern.