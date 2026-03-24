(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
UEFA menolak permohonan banding klub-klub Liga Premier untuk memperluas kuota skuad Liga Champions setelah mendapat penolakan dari klub-klub La Liga
Klub-klub Spanyol menentang usulan Liga Premier
Upaya untuk memperluas jumlah skuad menjadi 28 pemain dalam kompetisi Eropa terhenti setelah menemui hambatan yang tak terelakkan di komite kompetisi klub UEFA. Meskipun menjadi topik utama pembicaraan, usulan tersebut tidak akan diajukan dalam rapat komite eksekutif mendatang di Istanbul. Penolakan ini dipimpin oleh perwakilan La Liga, termasuk Atletico Madrid, Sevilla, dan Real Sociedad. Klub-klub Spanyol mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa peningkatan batas kuota hanya akan memungkinkan raksasa-raksasa Liga Premier untuk memanfaatkan kekuatan finansial mereka yang superior. Ketakutan tetap ada bahwa langkah tersebut akan memungkinkan tim-tim Inggris untuk mengumpulkan talenta-talenta elit, yang semakin menggeser keseimbangan kompetitif di kancah sepak bola Eropa.
- Getty Images Sport
Tetap mematuhi batas 25 orang
UEFA telah mengonfirmasi bahwa batas jumlah pemain sebanyak 25 orang untuk Liga Champions akan tetap berlaku pada musim depan. Meskipun ada kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kesejahteraan pemain dan jadwal pertandingan yang semakin padat, komite kompetisi memutuskan untuk tidak memperluas daftar pemain dalam waktu dekat. Keputusan ini memaksa para manajer elit Eropa untuk terus menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan kontinental dengan sumber daya yang terbatas. Namun, perubahan potensial mulai terlihat di cakrawala; laporan menunjukkan bahwa aturan tersebut dapat ditinjau ulang menjelang musim 2027-28. Jadwal ini sejalan dengan siklus hak siar UEFA berikutnya, yang menawarkan jendela strategis untuk reformasi struktural guna mengatasi intensitas fisik dalam sepak bola modern.
Kekhawatiran terkait kelelahan pemain dan ekspansi
Klub-klub Liga Premier mendesak agar peraturan skuad yang telah berlaku tanpa perubahan selama hampir dua dekade dimodernisasi, dengan alasan bahwa batas 25 pemain saat ini sudah ketinggalan zaman. Perluasan Liga Champions menjadi format 36 tim telah memperkuat kekhawatiran ini, karena menambah setidaknya dua pertandingan dengan intensitas tinggi ke dalam jadwal yang sudah padat. Para pendukung peningkatan jumlah pemain skuad menjadi 28 orang meyakini bahwa perluasan ini sangat penting untuk mengatasi kelelahan kronis dan mengurangi risiko cedera yang semakin meningkat. Mereka berargumen bahwa opsi rotasi tambahan sangat penting untuk menghadapi jadwal yang tak kenal ampun.
- Getty Images Sport
Ketegangan seputar dominasi Liga Premier
Ketegangan antara Liga Premier dan liga-liga elit Eropa semakin memanas. Para pesaing dari benua Eropa berpendapat bahwa klub-klub Inggris menikmati keuntungan sistemik yang tidak adil, terutama aturan "perlindungan negara", yang melindungi mereka dari lawan-lawan domestik selama fase grup yang diperluas. Para kritikus berpendapat bahwa perlindungan ini memberikan jalan yang lebih mudah menuju babak gugur. Namun, meskipun keenam tim Liga Premier berhasil mencapai babak 16 besar musim ini, hanya Arsenal dan Liverpool yang berhasil melaju ke perempat final.