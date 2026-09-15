UEFA mengonfirmasi tuan rumah final Liga Champions 2028 dan 2029 saat Camp Nou milik Barcelona kembali ke panggung besar

Badan pengatur sepak bola Eropa secara resmi telah mengonfirmasi bahwa Munich Football Arena dan Spotify Camp Nou di Barcelona masing-masing akan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2028 dan 2029. Pengumuman yang dibuat pada Selasa itu menandai kembalinya laga puncak ke dua stadion paling ikonik di Eropa.

Allianz Arena bukan nama asing di sorotan utama, setelah pernah menjadi tuan rumah final Liga Champions pada 2012 dan 2025. Namun, bagi ibu kota Catalunya, final 2029 akan menjadi kali pertama dalam tepat 30 tahun Camp Nou menjadi venue untuk pertandingan terbesar dalam sepak bola antarklub. Kesempatan sebelumnya terjadi pada 1999, ketika Manchester United secara dramatis mengalahkan Bayern Munich 2-1 lewat sepasang gol telat untuk mengamankan gelar Piala Eropa kedua mereka.



