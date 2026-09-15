Getty Images Sport
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UEFA mengonfirmasi tuan rumah final Liga Champions 2028 dan 2029 saat Camp Nou milik Barcelona kembali ke panggung besar
- Getty Images Sport
Venue ikonik dipilih untuk final-final mendatang
Badan pengatur sepak bola Eropa secara resmi telah mengonfirmasi bahwa Munich Football Arena dan Spotify Camp Nou di Barcelona masing-masing akan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2028 dan 2029. Pengumuman yang dibuat pada Selasa itu menandai kembalinya laga puncak ke dua stadion paling ikonik di Eropa.
Allianz Arena bukan nama asing di sorotan utama, setelah pernah menjadi tuan rumah final Liga Champions pada 2012 dan 2025. Namun, bagi ibu kota Catalunya, final 2029 akan menjadi kali pertama dalam tepat 30 tahun Camp Nou menjadi venue untuk pertandingan terbesar dalam sepak bola antarklub. Kesempatan sebelumnya terjadi pada 1999, ketika Manchester United secara dramatis mengalahkan Bayern Munich 2-1 lewat sepasang gol telat untuk mengamankan gelar Piala Eropa kedua mereka.
- Getty Images Sport
Perlombaan Barcelona melawan waktu untuk pembangunan kembali
Sementara Allianz Arena yang berkapasitas 70.000 penonton sudah siap digunakan, situasi di Spanyol sedikit lebih kompleks karena Barcelona terus melanjutkan proyek infrastruktur besar-besaran. Camp Nou saat ini sedang menjalani pembangunan ulang total sebagai bagian dari renovasi yang dimulai pada 2023. Meski klub Catalan itu kembali ke kandang bersejarah mereka pada November lalu setelah absen selama dua tahun, konstruksi masih terus berjalan.
Saat ini, kapasitas Camp Nou dibatasi hingga 62.000 penonton, dengan tingkat ketiga struktur stadion masih belum rampung dan atap stadion juga masih belum terpasang. Pejabat Barcelona memperkirakan versi final stadion tersebut, yang dirancang untuk menampung 105.000 penonton, akan sepenuhnya selesai menjelang akhir 2027 atau paling lambat pada awal 2028.
Kalender lengkap laga-laga puncak Eropa
Selain kompetisi utama putra, UEFA juga merampungkan detail final Liga Champions Wanita, Liga Europa, dan Liga Konferensi untuk beberapa tahun mendatang. Final Liga Champions Wanita 2028 akan digelar di Prancis, tepatnya di Parc Olympic Lyonnais, sementara edisi 2029 akan berlangsung di National Stadium of Wales di Cardiff.
Kompetisi putra level kedua dan ketiga juga dijadwalkan menjalani tur besar di Eropa Timur dan Selatan. Final Liga Europa 2028 dan 2029 akan dimainkan di National Arena, Bucharest, serta National Stadium Serbia di Belgrade. Selain itu, partai puncak Liga Konferensi untuk tahun-tahun tersebut telah diberikan kepada Juventus Stadium di Turin dan Puskas Arena yang berlokasi di Budapest.
- Getty Images Sport
Metropolitano berikutnya dalam antrean untuk meraih kejayaan
Sebelum tanggal-tanggal mendatang itu, fokus utama saat ini tetap tertuju pada kampanye musim ini, yang akan berakhir di ibu kota Spanyol. Final Liga Champions musim ini dijadwalkan dimainkan di Stadion Metropolitano milik Atletico Madrid. Setelah itu, turnamen ini akan berlanjut melalui siklus yang telah dipilih sebelumnya, termasuk ajang di Munich pada 2028, saat UEFA terus merotasi laga puncaknya antara arena modern berteknologi tinggi dan stadion bersejarah yang sedang dimodernisasi untuk masa depan.
Venue Piala Super UEFA juga telah dikonfirmasi, dengan edisi 2027 akan digelar di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Setahun kemudian, Piala Super 2028 akan diselenggarakan di Astana Arena, Kazakhstan. Pengumuman ini memberi klub dan penggemar peta jalan yang jelas untuk beberapa musim ke depan, menyoroti periode ketika kekuatan tradisional sepak bola seperti Barcelona dan Munich sekali lagi akan menjadi pusat perhatian dalam narasi olahraga global.
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