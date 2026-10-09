Serbia akan memainkan laga kandang mereka berikutnya tanpa penonton setelah UEFA menjatuhkan sanksi berat kepada federasi sepak bola nasional tersebut. Hukuman itu menyusul serangkaian insiden mengkhawatirkan yang melibatkan para pendukung mereka dalam rangkaian terbaru pertandingan internasional.

Para pendukung Serbia dinyatakan bersalah atas perilaku rasis dan diskriminatif dalam dua pertandingan Nations League pada September. Insiden-insiden itu terjadi melawan Yunani pada 24 September dan Belanda tiga hari kemudian.

Sebagai konsekuensi langsung, badan pengatur tersebut mengonfirmasi pada Jumat bahwa tidak ada pendukung tuan rumah yang diizinkan menghadiri pertandingan mereka berikutnya. Serbia dijadwalkan menjamu Jerman pada 13 November di stadion kosong.