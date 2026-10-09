AFP
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UEFA menghukum Serbia dengan larangan penggunaan stadion dan denda besar setelah pelecehan rasial dari suporter
Serbia dijatuhi sanksi UEFA
Serbia akan memainkan laga kandang mereka berikutnya tanpa penonton setelah UEFA menjatuhkan sanksi berat kepada federasi sepak bola nasional tersebut. Hukuman itu menyusul serangkaian insiden mengkhawatirkan yang melibatkan para pendukung mereka dalam rangkaian terbaru pertandingan internasional.
Para pendukung Serbia dinyatakan bersalah atas perilaku rasis dan diskriminatif dalam dua pertandingan Nations League pada September. Insiden-insiden itu terjadi melawan Yunani pada 24 September dan Belanda tiga hari kemudian.
Sebagai konsekuensi langsung, badan pengatur tersebut mengonfirmasi pada Jumat bahwa tidak ada pendukung tuan rumah yang diizinkan menghadiri pertandingan mereka berikutnya. Serbia dijadwalkan menjamu Jerman pada 13 November di stadion kosong.
- Getty Images Sport
Mengurai denda besar
Badan Kontrol, Etika, dan Disiplin UEFA telah menjatuhkan paket sanksi finansial yang ketat kepada federasi Serbia. Denda besar sebesar €50.000 dijatuhkan secara khusus untuk tindakan rasis dan diskriminatif dari suporter dalam dua pertandingan pada September.
Namun, beban finansial itu tidak berhenti di situ. Negara Balkan tersebut juga diperintahkan membayar tambahan €22.500 karena menyampaikan pesan yang dinilai tidak pantas untuk sebuah ajang olahraga.
Selain itu, denda €15.000 dijatuhkan menyusul invasi lapangan, disertai hukuman €2.000 karena menyalakan piroteknik. Serbia kemudian kalah dalam kedua pertandingan yang dimaksud dengan skor 2-1.
Hukuman tambahan untuk bentrokan Oktober
Tindakan disipliner itu juga mencakup kasus terpisah yang berkaitan dengan Serbia melawan Belanda pada 4 Oktober. Meski kembali menelan kekalahan 2-1 di lapangan, perilaku para pendukung di tribun sekali lagi menarik perhatian pihak berwenang.
UEFA mendenda federasi itu sebesar €20.000 tambahan atas tindakan rasis dan diskriminatif lebih lanjut selama pertandingan ini. Selain sanksi finansial tersebut, larangan penjualan tiket kepada suporter tandang untuk satu laga tandang mendatang juga dijatuhkan, meski sanksi khusus ini ditangguhkan selama masa percobaan dua tahun.
Hukuman tambahan sebesar €20.000 juga ditambahkan ke daftar sanksi mereka yang terus bertambah. Sanksi ini sekali lagi dijatuhkan karena menyampaikan pesan yang dinilai sepenuhnya tidak pantas untuk sebuah ajang olahraga.
- Getty Images Sport
Kesulitan di dalam dan di luar lapangan
Kontroversi di luar lapangan kian memperburuk kampanye Nations League tim nasional Serbia yang memang sudah berjalan buruk. Pelatih Veljko Paunovic kini berada di bawah tekanan besar karena hasil positif terus menjauhi skuadnya yang sedang kesulitan.
Setelah menelan empat kekalahan beruntun, Serbia saat ini terpuruk di dasar klasemen Grup A2 Nations League. Harapan mereka untuk menghindari degradasi dari level kompetisi tersebut kian menipis.
Kini mereka harus bersiap menghadapi Jerman pada 13 November tanpa dukungan suporter tuan rumah. Masih harus dilihat bagaimana tim akan merespons tribun kosong dan bayang-bayang hukuman berat UEFA tersebut.
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