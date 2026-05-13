AFP
UEFA mengancam akan mendepak Lyon dari kompetisi Eropa karena klub Prancis tersebut gagal mematuhi sanksi akibat melanggar aturan keuangan
Mimpi Eropa berada dalam bahaya serius
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi Lyon menjelang pekan terakhir musim Ligue 1, namun pertarungan terbesar mereka kini berlangsung di luar lapangan. Saat ini berada di peringkat keempat klasemen, hanya terpaut satu poin dari Lille, klub ini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mengamankan tempat di Liga Champions. Namun, kerja keras di lapangan itu bisa jadi sia-sia jika UEFA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan berkompetisi akibat pelanggaran terhadap peraturan keberlanjutan finansial.
Untuk mendapatkan lisensi kompetisi kontinental, Lyon harus membuktikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan Klub UEFA (CFCB), demikian dilaporkan The Telegraph. Pada Juli lalu, CFCB mengumumkan sanksi terhadap beberapa klub, termasuk Chelsea dan Aston Villa, tetapi ketentuan yang diberlakukan pada Lyon sangat spesifik. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pengecualian total dari Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Konferensi untuk musim 2026-27.
Tenggat waktu yang terlewat dan kekacauan keuangan
Inti dari masalah ini bermula dari persyaratan bagi pemilik klub untuk menyuntikkan dana sebesar €60 juta ke dalam bisnis klub paling lambat 15 Juli tahun lalu, yang kemudian seharusnya dikonversi menjadi modal saham paling lambat 15 Oktober. Diketahui bahwa langkah ini belum dipenuhi. Meskipun UEFA sering enggan mengambil langkah ekstrem dengan mengeluarkan klub bersejarah dari turnamennya, badan pengatur tersebut berada di bawah tekanan untuk bertindak jika defisitnya cukup besar.
Gambaran keuangan di Groupama Stadium semakin suram, dengan klub mengumumkan kerugian yang mengejutkan sebesar €186 juta hanya untuk paruh kedua tahun lalu. Kini di bawah kendali investor AS Michele Kang dan Ares Management, klub ini berusaha menavigasi reruntuhan yang ditinggalkan oleh runtuhnya model multi-klub Eagle Football milik pemilik sebelumnya, John Textor. Transisi ini ditandai dengan saling tuding secara hukum dan utang besar yang membuat masa depan klub menjadi tidak pasti.
Tuduhan mengenai transaksi di luar pembukuan
Dalam upaya menjelaskan angka-angka keuangan yang sangat buruk, Eagle Football Group (EFG) menuding manajemen sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa kerugian besar tersebut disebabkan oleh perjanjian rahasia yang melibatkan klub-klub lain dalam jaringan Textor sebelumnya, termasuk Botafogo di Brasil dan RWD Molenbeek di Belgia. Biaya-biaya tersembunyi ini telah mempersulit upaya klub untuk menyeimbangkan pembukuan di bawah pengawasan ketat regulator Eropa.
Dalam pernyataan resmi yang menanggapi krisis ini, Lyon mengatakan: “Jaminan-jaminan ini tidak diketahui dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir.”
Pembelaan klub menunjukkan bahwa jajaran pimpinan saat ini berharap UEFA akan bersikap lunak dengan mempertimbangkan dugaan kesalahan manajemen pemilik sebelumnya dan era penghematan baru yang saat ini diterapkan di klub.
Mode bertahan hidup
Tingkat keparahan sanksi yang mungkin dijatuhkan oleh UEFA kemungkinan besar akan bergantung pada seberapa jauh klub tersebut gagal mencapai target keuangannya. Jika larangan bertanding dapat dihindari, Lyon tetap harus membuktikan bahwa mereka mampu beroperasi secara berkelanjutan ke depannya. Untuk saat ini, para pemain harus fokus pada pertandingan terakhir mereka melawan Lens pada hari Minggu, dengan menyadari bahwa bahkan kemenangan pun mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan musim kompetisi Eropa mereka jika dewan direksi tidak mampu menyelesaikan krisis di ruang rapat.