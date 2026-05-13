UEFA mengancam akan mendepak Lyon dari kompetisi Eropa karena klub Prancis tersebut gagal mematuhi sanksi akibat melanggar aturan keuangan

Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi Lyon menjelang pekan terakhir musim Ligue 1, namun pertarungan terbesar mereka kini berlangsung di luar lapangan. Saat ini berada di peringkat keempat klasemen, hanya terpaut satu poin dari Lille, klub ini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mengamankan tempat di Liga Champions. Namun, kerja keras di lapangan itu bisa jadi sia-sia jika UEFA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan berkompetisi akibat pelanggaran terhadap peraturan keberlanjutan finansial.

Untuk mendapatkan lisensi kompetisi kontinental, Lyon harus membuktikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan Klub UEFA (CFCB), demikian dilaporkan The Telegraph. Pada Juli lalu, CFCB mengumumkan sanksi terhadap beberapa klub, termasuk Chelsea dan Aston Villa, tetapi ketentuan yang diberlakukan pada Lyon sangat spesifik. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pengecualian total dari Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Konferensi untuk musim 2026-27.



