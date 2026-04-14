UEFA menanggapi keluhan Barcelona terkait VAR setelah insiden handball dalam kekalahan di Liga Champions melawan Atletico Madrid

Badan pengatur sepak bola Eropa tidak membuang waktu lama untuk mengeluarkan putusannya terkait keluhan yang diajukan oleh Blaugrana. Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin UEFA (CEDB) telah meninjau argumen yang diajukan oleh klub tersebut, namun menyimpulkan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk melanjutkan kasus ini secara resmi.

Dalam pernyataan singkat yang dirilis pada hari Selasa, badan pengatur tersebut mengonfirmasi hasilnya: "Setelah pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions UEFA antara Barcelona dan Atlético, Barcelona mengajukan protes terkait keputusan wasit. Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin UEFA telah menyatakan bahwa protes tersebut tidak dapat diterima."