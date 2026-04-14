UEFA menanggapi keluhan Barcelona terkait VAR setelah insiden handball dalam kekalahan di Liga Champions melawan Atletico Madrid
UEFA memutuskan bahwa protes tersebut tidak dapat diterima
Badan pengatur sepak bola Eropa tidak membuang waktu lama untuk mengeluarkan putusannya terkait keluhan yang diajukan oleh Blaugrana. Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin UEFA (CEDB) telah meninjau argumen yang diajukan oleh klub tersebut, namun menyimpulkan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk melanjutkan kasus ini secara resmi.
Dalam pernyataan singkat yang dirilis pada hari Selasa, badan pengatur tersebut mengonfirmasi hasilnya: "Setelah pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions UEFA antara Barcelona dan Atlético, Barcelona mengajukan protes terkait keputusan wasit. Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin UEFA telah menyatakan bahwa protes tersebut tidak dapat diterima."
Kontroversi handball di Camp Nou
Inti dari kekecewaan Barcelona bermula dari rangkaian kejadian aneh selama leg pertama di Spotify Camp Nou. Klub tersebut menuduh bahwa Marc Pubill menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti setelah kiper Juan Musso telah memulai kembali permainan dengan tendangan gawang. Meskipun terjadi kontak, wasit Istvan Kovacs tidak menunjuk titik penalti, dan VAR Christian Dingert memilih untuk tidak campur tangan.
Barcelona merasa keputusan tersebut merupakan kesalahan yang mengubah jalannya pertandingan, terutama karena Pubill saat itu sudah mendapat kartu kuning. Tim hukum klub telah menyatakan bahwa kurangnya intervensi yang serius dari ruang VAR merupakan pelanggaran protokol yang signifikan yang secara langsung memengaruhi hasil pertandingan tersebut.
Hansi Flick mengkritik para wasit
Pengusiran tersebut terjadi setelah 70 menit penuh frustrasi bagi tim asuhan Flick, yang harus bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan setelah Pau Cubarsi diusir dari lapangan. Gol-gol dari Julian Alvarez dan Alexander Sorloth memastikan kemenangan 2-0 bagi pasukan Diego Simeone, namun Flick tampak sangat marah dalam konferensi pers pasca-pertandingan terkait insiden Pubill.
"Bagi saya, itu jelas kartu merah, atau setidaknya kartu kuning kedua dan penalti," kata Flick dalam penilaiannya pasca-pertandingan. "[VAR] bisa menjelaskan mengapa [rekaman itu] tidak ditinjau. Saya tidak percaya itu bukan kartu merah. Rasanya tidak enak. Rasanya tidak adil. VAR sangat berpihak pada Atlético hari ini".
Perhatian kini beralih ke kembalinya Metropolitano
Meskipun sempat marah pada awalnya, Flick tampaknya sudah lebih tenang menjelang leg kedua di Madrid. Saat berbicara kepada media sebelum pertandingan leg kedua di Metropolitano, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa ia telah melupakan kontroversi tersebut dan menyatakan keyakinannya terhadap wasit berpengalaman yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan penentu ini.
"Saya tenang sekarang," kata Flick. "Saya sudah punya cukup waktu. [Clément Turpin] adalah wasit berpengalaman. Tidak ada keraguan."
Dengan protes UEFA kini menjadi bab yang telah ditutup, Barcelona harus fokus untuk membalikkan defisit dua gol jika mereka ingin memastikan tempat di semifinal melawan Arsenal atau Sporting CP.