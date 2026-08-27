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UEFA memburu Infantino! Proses pidana diupayakan terkait rencana FIFA senilai $4,2 miliar yang dibatalkan
UEFA melancarkan ofensif hukum terhadap Infantino dan FIFA
Badan pengatur sepakbola Eropa telah memulai proses hukum pidana di Swiss terhadap FIFA dan presidennya, Infantino, menyusul proposal kontroversial yang kini telah dibatalkan untuk menjual saham komersial dalam turnamen-turnamen besar kepada investor swasta. Dokumen yang diperoleh BBC Sport mengungkap bahwa UEFA sedang mengupayakan akses segera ke bukti penting di Swiss untuk mengajukan dakwaan terhadap bos FIFA yang sedang berada di bawah tekanan itu serta organisasinya sendiri.
Sengketa ini berawal dari strategi rahasia untuk mengalihkan hak komersial Piala Dunia putra dan putri, bersama Piala Dunia Antarklub, ke entitas baru yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise (FFE). Menurut dokumen hukum UEFA, Infantino merekayasa struktur ini untuk memperkaya dirinya sendiri dan menguntungkan sekelompok kecil pemodal swasta dengan mengorbankan komunitas sepakbola global yang lebih luas.
- Getty
Tuduhan keuntungan pribadi dan persetujuan yang terburu-buru
Dokumen yang diajukan UEFA ke pengadilan menuduh bahwa usaha yang diusulkan itu berfungsi sebagai kendaraan privat yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan finansial permanen bagi lingkaran dalam Infantino. Dokumen tersebut menegaskan bahwa presiden FIFA itu mengabaikan prosedur tata kelola standar, dengan memaksakan skema bernilai miliaran dolar itu lolos melalui rapat darurat ketika para eksekutif kunci hanya diberi waktu beberapa jam untuk menyetujui rencana yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat.
Lebih lanjut, badan Eropa itu menilai syarat finansial dari kesepakatan tersebut sangat meremehkan nilai aset-aset utama FIFA. Sindikat swasta itu akan membeli saham permanen di divisi komersial FIFA senilai $4,2 miliar, yang pada dasarnya menilai seluruh usaha itu hanya sebesar sebagian kecil dari nilai pasar sebenarnya tanpa penilaian independen atau proses penawaran kompetitif apa pun.
Petisi pengadilan AS untuk mendukung penuntutan di Swiss
Untuk memperkuat kasus pidana yang akan datang di Swiss, UEFA telah mengajukan permohonan di pengadilan Florida untuk meminta akses ke berkas-berkas yang dimiliki bisnis-bisnis yang dioperasikan FIFA dan didirikan untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026. Badan sepak bola Eropa itu mencari dokumen-dokumen tersebut untuk mengumpulkan bukti krusial bagi proses hukumnya melawan Infantino dan FIFA.
Perwakilan hukum menyatakan bahwa perumusan dan pemasaran inisiatif FFE secara diam-diam menimbulkan kerugian besar terhadap integritas kelembagaan dan stabilitas komersial FIFA. UEFA berpendapat bahwa seluruh 211 asosiasi anggota, termasuk 55 federasi nasional miliknya sendiri, mengalami kerugian finansial dan reputasi secara langsung akibat upaya yang tidak transparan untuk memprivatisasi turnamen-turnamen internasional unggulan.
- AFP
Tuduhan adanya konspirasi rahasia yang telah berlangsung lama
Dokumen hukum itu menekankan bahwa proposal tersebut dikembangkan secara sepenuhnya rahasia selama lebih dari setahun sebelum pengumuman publiknya yang tak terduga pada Juli 2026. Baik Dewan FIFA, konfederasi kontinental, maupun negara-negara anggota tidak diajak berkonsultasi atau diberi tahu sebelum deklarasi sepihak Infantino terkait pembentukan FFE.
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