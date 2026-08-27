Badan pengatur sepakbola Eropa telah memulai proses hukum pidana di Swiss terhadap FIFA dan presidennya, Infantino, menyusul proposal kontroversial yang kini telah dibatalkan untuk menjual saham komersial dalam turnamen-turnamen besar kepada investor swasta. Dokumen yang diperoleh BBC Sport mengungkap bahwa UEFA sedang mengupayakan akses segera ke bukti penting di Swiss untuk mengajukan dakwaan terhadap bos FIFA yang sedang berada di bawah tekanan itu serta organisasinya sendiri.

Sengketa ini berawal dari strategi rahasia untuk mengalihkan hak komersial Piala Dunia putra dan putri, bersama Piala Dunia Antarklub, ke entitas baru yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise (FFE). Menurut dokumen hukum UEFA, Infantino merekayasa struktur ini untuk memperkaya dirinya sendiri dan menguntungkan sekelompok kecil pemodal swasta dengan mengorbankan komunitas sepakbola global yang lebih luas.