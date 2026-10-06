AFP
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UEFA meluncurkan penyelidikan disipliner atas dugaan insiden meludah dalam laga Irlandia vs Israel
UEFA meluncurkan penyelidikan atas bentrokan di Nations League
UEFA telah membuka penyelidikan resmi atas dugaan insiden meludah yang terjadi dalam hasil imbang 1-1 Republik Irlandia melawan Israel di Nations League. Badan sepakbola tersebut mengonfirmasi pada Senin bahwa seorang inspektur disipliner akan memeriksa laporan resmi dari pertandingan yang dimainkan secara tertutup di Backa Topola, Serbia.
Laporan muncul yang menuduh para pemain Israel meludah ke arah seorang pelatih Irlandia di atau sekitar terowongan saat jeda babak pertama pada Minggu. UEFA mengonfirmasi bahwa inspektur tersebut akan mengevaluasi potensi pelanggaran yang dilakukan selama pertandingan itu. Insiden tersebut menjadi titik panas terbaru antara kedua negara setelah berminggu-minggu ketegangan politik dan olahraga meningkat. Dengan proses disipliner kini berjalan, kedua asosiasi nasional menunggu temuan dari badan sepakbola Eropa tersebut.
- Getty Images Sport
Respons yang bertolak belakang dan tensi yang kian meningkat
Seorang juru bicara UEFA mengonfirmasi penunjukan Inspektur Etik dan Disipliner setelah meninjau laporan pertandingan resmi yang merinci tuduhan saat jeda babak pertama. Inspektur tersebut akan menentukan apakah terjadi pelanggaran oleh pemain dalam pertemuan 4 Oktober itu.
"Setelah peninjauan terhadap laporan resmi yang memuat tuduhan adanya insiden di dalam atau di sekitar terowongan saat jeda babak pertama, seorang Inspektur Etik dan Disipliner UEFA telah ditunjuk untuk melakukan investigasi disipliner yang sesuai terkait potensi pelanggaran dari pemain pada kesempatan pertandingan fase liga UEFA Nations League 2027 antara Republik Irlandia dan Israel, yang dimainkan pada 4 Oktober 2026 di Backa Topola, Serbia," kata seorang juru bicara UEFA.
IFA dengan cepat menolak tuduhan tersebut, membantah bahwa ada anggota skuad mereka yang bertindak tidak profesional. "Tidak ada yang meludahi ke arah pelatih," ujar seorang juru bicara Federasi Sepak Bola Israel, seperti dikutip oleh The Athletic. "Kami bersikeras dalam dua pertandingan ini untuk tetap sportif seperti biasa, tidak peduli provokasi apa pun yang diputuskan dilakukan oleh pihak Irlandia."
Gesekan di luar lapangan meluas hingga ke luar lapangan ketika akses media dibatasi setelah pertukaran yang tegang sebelum pertandingan. UEFA kemudian melarang dua jurnalis menghadiri konferensi pers pascalaga pada hari Minggu setelah sesi jumpa pers media sebelumnya dengan pelatih kepala Irlandia, Heimir Hallgrimsson, berakhir mendadak.
Sejarah kontroversi antara kedua kubu
Ketegangan telah meningkat jauh sebelum pertandingan hari Minggu di Serbia. Menjelang pertemuan pertama mereka pada 27 September, kiper Republik Irlandia Gavin Bazunu mengundurkan diri dari skuad sebagai bentuk penentangan terhadap "kekejaman di wilayah tersebut".
Meski Bazunu mengundurkan diri, Republik Irlandia memenangi pertemuan awal itu dengan skor 3-0 setelah "mayoritas signifikan" dari skuad memilih untuk tetap menjalani laga tersebut. Menjelang pertandingan itu, Hallgrimsson menyatakan timnya akan "bermain melawan genosida".
IFA merespons dengan tajam, dengan menyatakan mereka "tidak bermain dengan kebodohan, kemunafikan, dan kebebalan", melainkan "bermain melawan pelatih yang mewujudkan semua itu".
- AFP
Implikasi ke depan dan langkah-langkah disipliner
Inspektur Etik dan Disiplin akan mengumpulkan bukti serta meninjau laporan resmi untuk memutuskan apakah sanksi perlu dijatuhkan. Proses ini bisa berujung pada dakwaan disipliner resmi terhadap individu mana pun yang dinyatakan bersalah atas tindakan tidak pantas di area terowongan.
Ketegangan politik seputar pertandingan-pertandingan mendatang kecil kemungkinan akan mereda dalam waktu dekat. Chief executive Football Association of Ireland David Courell mengungkapkan bahwa permintaan resmi untuk menghindari mempertemukan kedua negara dalam kompetisi mendatang sebelumnya telah ditolak oleh UEFA. Kedua asosiasi kini menunggu putusan UEFA seiring penyelidikan resmi terus berjalan.
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