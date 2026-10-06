Seorang juru bicara UEFA mengonfirmasi penunjukan Inspektur Etik dan Disipliner setelah meninjau laporan pertandingan resmi yang merinci tuduhan saat jeda babak pertama. Inspektur tersebut akan menentukan apakah terjadi pelanggaran oleh pemain dalam pertemuan 4 Oktober itu.

"Setelah peninjauan terhadap laporan resmi yang memuat tuduhan adanya insiden di dalam atau di sekitar terowongan saat jeda babak pertama, seorang Inspektur Etik dan Disipliner UEFA telah ditunjuk untuk melakukan investigasi disipliner yang sesuai terkait potensi pelanggaran dari pemain pada kesempatan pertandingan fase liga UEFA Nations League 2027 antara Republik Irlandia dan Israel, yang dimainkan pada 4 Oktober 2026 di Backa Topola, Serbia," kata seorang juru bicara UEFA.

IFA dengan cepat menolak tuduhan tersebut, membantah bahwa ada anggota skuad mereka yang bertindak tidak profesional. "Tidak ada yang meludahi ke arah pelatih," ujar seorang juru bicara Federasi Sepak Bola Israel, seperti dikutip oleh The Athletic. "Kami bersikeras dalam dua pertandingan ini untuk tetap sportif seperti biasa, tidak peduli provokasi apa pun yang diputuskan dilakukan oleh pihak Irlandia."

Gesekan di luar lapangan meluas hingga ke luar lapangan ketika akses media dibatasi setelah pertukaran yang tegang sebelum pertandingan. UEFA kemudian melarang dua jurnalis menghadiri konferensi pers pascalaga pada hari Minggu setelah sesi jumpa pers media sebelumnya dengan pelatih kepala Irlandia, Heimir Hallgrimsson, berakhir mendadak.