Berikut ini pernyataan yang sangat keras itu: "UEFA dan 55 federasi anggotanya bersatu. Kami dengan suara bulat dan tanpa syarat menolak proposal FIFA untuk mengalihkan kepemilikan Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya kepada investor swasta. Piala Dunia tidak bisa diperlakukan sebagai produk investasi. Ini adalah salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola. Ajang ini dibangun selama bergenerasi-generasi oleh para pemain, tim nasional, dan suporter dari setiap benua. Tidak ada satu pun bagiannya yang boleh diserahkan kepada investor swasta. Piala Dunia tidak dijual. Tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dibenarkan bahwa sebuah proposal sepenting ini bagi sepak bola dirancang secara rahasia dan nyaris disetujui tanpa konsultasi bermakna apa pun dengan mereka yang dipercaya mengelola olahraga ini. Ini bukan hanya kekurangan kepemimpinan yang serius, tetapi sebuah pengabaian nyata terhadap kewajiban FIFA sebagai penjaga sepak bola dunia - demikian bunyi pernyataan itu -. Federasi nasional di seluruh dunia kini dihadapkan pada sebuah ultimatum: menerima pengambilalihan yang tidak dapat dibatalkan atas kompetisi-kompetisi sepak bola terbesar atau menanggung konsekuensinya. Ini bukanlah "keputusan demokratis", melainkan pemerintahan yang didasarkan pada intimidasi, sebuah tindakan pemaksaan yang tidak pantas bagi institusi yang diberi amanat untuk melindungi sepak bola dunia. Namun penolakan kami jauh melampaui prosedur. Saat investor luar memperoleh porsi kepemilikan dalam kompetisi FIFA, sepak bola berubah selamanya. Keuntungan komersial menjadi kewajiban permanen. Ekspektasi investor menjadi tekanan harian. Sejak saat itu, setiap keputusan tentang kalender internasional, setiap keputusan tentang format kompetisi, dan setiap keputusan yang membentuk masa depan sepak bola tidak lagi dipandu oleh apa yang paling baik bagi permainan ini, melainkan oleh apa yang paling menguntungkan para pemegang saham. Model ini tidak punya tempat dalam sepak bola dunia. Masa depan sepak bola tidak boleh ditentukan oleh ekspektasi mereka yang tugas utamanya adalah memaksimalkan keuntungan finansial. Kepentingan federasi nasional, liga, klub, pemain, dan suporter juga tidak boleh ditundukkan pada keuntungan investor. Sepak bola tidak bisa menggadaikan masa depannya demi keuntungan finansial. Posisi Eropa jelas. Kami tidak akan pernah memberi legitimasi pada model ini. Tidak seorang pun memiliki otoritas moral untuk menjual sesuatu yang mereka pegang dalam penjagaan bagi generasi berikutnya. Menyusul diskusi hari ini, tidak ada tim nasional UEFA yang akan berpartisipasi dalam kompetisi FIFA mana pun selama proposal-proposal ini masih berlaku, kecuali jika semuanya ditinggalkan sepenuhnya dan diberikan jaminan yang mengikat bahwa FIFA tidak akan pernah lagi membuka tata kelola atau kompetisinya terhadap kepemilikan swasta. Tidak seorang pun boleh ragu: UEFA dan federasi nasionalnya akan menentang rencana-rencana ini dengan tekad mutlak. Ada saat-saat ketika institusi dinilai bukan dari apa yang bersedia mereka terima, melainkan dari apa yang mereka tolak untuk kompromikan. Ini adalah salah satu dari saat-saat itu. Beberapa hal memang terlalu penting untuk dijual. Piala Dunia FIFA adalah milik sepak bola. Itu milik sepak bola untuk selamanya. Dan selama Eropa masih memiliki suara, ajang itu tidak akan pernah dijual".