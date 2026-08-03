UEFA layangkan ancaman hukum kepada bos FIFA Gianni Infantino dan memperingatkan agar tidak menghancurkan bukti setelah penjualan Piala Dunia yang kacau

Menyusul runtuhnya proyek FFE, UEFA secara tegas telah memperingatkan Infantino dan FIFA bahwa setiap upaya untuk menghapus atau mengubah dokumen terkait rencana yang gagal tersebut dapat dipandang sebagai tindakan kriminal. Menurut surat yang dilihat oleh Telegraph, badan pengatur sepak bola Eropa itu menulis: "UEFA dengan ini memberikan pemberitahuan resmi bahwa pihaknya secara aktif mempertimbangkan tindakan hukum, arbitrase, dan/atau pengaduan regulasi (secara bersama-sama, "proses hukum") yang timbul dari dan berkaitan dengan rencana FFE yang diusulkan oleh FIFA serta semua hal terkait sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

"Anda dan FIFA diwajibkan untuk segera mengambil langkah-langkah guna mengidentifikasi, menemukan, dan menyimpan semua dokumen serta informasi yang disimpan secara elektronik yang dijelaskan dalam pemberitahuan ini, yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, atau kendali Anda atau FIFA.

"Kewajiban-kewajiban ini timbul secara terpisah dari kebijakan penyimpanan internal apa pun yang Anda atau organisasi Anda miliki dan mengesampingkan kebijakan rutin penghancuran atau penghapusan dokumen apa pun yang seharusnya berlaku.

"Mengingat proses hukum secara wajar diperkirakan akan terjadi, Anda berkewajiban untuk menyimpan semua materi yang relevan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan segera."