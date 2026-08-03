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UEFA layangkan ancaman hukum kepada bos FIFA Gianni Infantino dan memperingatkan agar tidak menghancurkan bukti setelah penjualan Piala Dunia yang kacau
Rencana gagal penjualan Piala Dunia
Visi besar Infantino untuk anak usaha komersial senilai $20 miliar, yang dikenal sebagai FFE, berbalik menjadi bumerang secara spektakuler pada awal pekan ini. Rencana itu mencakup penjualan 20 persen saham dari aset-aset paling berharga milik FIFA kepada kelompok investor swasta, yang kabarnya dipimpin oleh sebuah firma investasi New York yang didirikan Joshua Kushner, saudara dari menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Namun, proposal tersebut memicu gelombang kecaman, dengan UEFA memimpin 55 asosiasi anggotanya dalam ancaman untuk memboikot seluruh kompetisi FIFA jika proyek itu diteruskan.
Menghadapi pemberontakan internal dan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya, Infantino dipaksa melakukan putar balik yang memalukan. Dalam pernyataan yang mengonfirmasi pembatalan proyek tersebut, presiden FIFA itu mengakui: "Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan dengan sifat yang, terlepas dari tingkat dukungannya, tidak lagi sejalan dengan kepentingan tujuan yang sejak awal telah ditetapkan."
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UEFA mengeluarkan pemberitahuan hukum resmi
Menyusul runtuhnya proyek FFE, UEFA secara tegas telah memperingatkan Infantino dan FIFA bahwa setiap upaya untuk menghapus atau mengubah dokumen terkait rencana yang gagal tersebut dapat dipandang sebagai tindakan kriminal. Menurut surat yang dilihat oleh Telegraph, badan pengatur sepak bola Eropa itu menulis: "UEFA dengan ini memberikan pemberitahuan resmi bahwa pihaknya secara aktif mempertimbangkan tindakan hukum, arbitrase, dan/atau pengaduan regulasi (secara bersama-sama, "proses hukum") yang timbul dari dan berkaitan dengan rencana FFE yang diusulkan oleh FIFA serta semua hal terkait sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.
"Anda dan FIFA diwajibkan untuk segera mengambil langkah-langkah guna mengidentifikasi, menemukan, dan menyimpan semua dokumen serta informasi yang disimpan secara elektronik yang dijelaskan dalam pemberitahuan ini, yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, atau kendali Anda atau FIFA.
"Kewajiban-kewajiban ini timbul secara terpisah dari kebijakan penyimpanan internal apa pun yang Anda atau organisasi Anda miliki dan mengesampingkan kebijakan rutin penghancuran atau penghapusan dokumen apa pun yang seharusnya berlaku.
"Mengingat proses hukum secara wajar diperkirakan akan terjadi, Anda berkewajiban untuk menyimpan semua materi yang relevan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan segera."
Sebuah skema yang 'secara fundamental tidak sesuai' dengan sepakbola
Selain menuntut penghentian penghapusan dokumen, badan pengatur sepakbola Eropa itu juga mengkritik keras integritas proposal tersebut, seraya menegaskan kewajiban hukum FIFA yang bersifat segera untuk melindungi semua catatan yang relevan.
Di luar peringatan hukum yang ketat, badan pengatur itu memastikan untuk kembali menegaskan kemarahan luas yang dipicu oleh negosiasi rahasia tersebut. Menekankan konsensus global yang lebih luas terhadap penolakan atas anak perusahaan komersial itu, surat tersebut melanjutkan: "UEFA, serta konfederasi lain, asosiasi anggota FIFA, dan pemangku kepentingan sepakbola, telah mengecam keras rencana FFE dengan sekeras-kerasnya sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak sejalan dengan tata kelola sepakbola yang semestinya."
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Kepresidenan Infantino di ambang kehancuran
Dampak dari bencana FFE membuat Infantino kini berjuang demi kelangsungan hidup politiknya menjelang pemilihan berikutnya. Sebelumnya ia diperkirakan akan maju tanpa lawan, tetapi tingkat ketidakpercayaan kini begitu tinggi sehingga mosi tidak percaya dibahas secara terbuka. Sentimen di seluruh benua sangat kritis, dengan pengunduran diri internal staf senior seperti penasihat senior Carlos Cordeiro yang semakin mengisolasi sang presiden.
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