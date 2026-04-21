“UEFA ingin Manchester United lolos ke final Liga Champions,” tetapi apakah Setan Merah mampu mencapai target tersebut dalam 10 musim ke depan setelah mengalami masa paceklik selama 15 tahun?
Manchester United berhasil mencapai tiga final Liga Champions antara tahun 2007 dan 2011
Dalam kurun waktu empat tahun antara 2007 dan 2011, United tiga kali melaju ke final Liga Champions. Mereka berhasil menjuarai pertandingan pertama di antara ketiganya—saat Chelsea dikalahkan melalui adu penalti di Moskow yang diguyur hujan—sebelum menderita dua kekalahan pahit dari Barcelona yang dipimpin Lionel Messi.
Sir Alex Ferguson memimpin tim pada masa itu, dengan legenda asal Skotlandia itu membantu mengubah Setan Merah menjadi kekuatan super global. Ia pensiun pada musim panas 2013 setelah mempersembahkan gelar Liga Premier ke-13 sebagai hadiah perpisahan bagi para penggemar setia di Old Trafford.
Van Gaal, Mourinho, dan Amorim sama-sama gagal mengembalikan Setan Merah ke puncak klasemen
Hampir tak ada yang bisa memprediksi pada saat itu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dominasi di kancah domestik tetap sulit diraih sejak saat itu, dengan nama-nama seperti David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim gagal merebut kembali gelar juara liga utama Inggris.
'The Special One' asal Portugal, Mourinho, memang berhasil membawa gelar Liga Europa pada 2017, sementara dua trofi Piala FA dan beberapa trofi Piala Liga juga telah diraih. Rencana ambisius 'Project 150' telah disusun di Theatre of Dreams - menjelang peringatan penting yang akan dicapai - dengan tujuan agar United mulai menghidupkan kembali kejayaan masa lalu.
Michael Carrick membawa mereka ke ambang lolos ke Liga Champions pada musim 2026-27, menjelang jendela transfer musim panas yang diprediksi akan krusial, namun apakah Setan Merah akan kembali bersaing untuk gelar bergengsi di level Eropa selama dekade mendatang?
Apakah Manchester United akan lolos ke final Liga Champions dalam satu dekade ke depan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Setan Merah yang dua kali menjuarai Liga Premier—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui SpreadexSports—ia mengatakan: “Jika melihat angka-angka itu [15 tahun sejak final Liga Champions terakhir], saya rasa ya, mereka harus melakukannya demi kredibilitas mereka sebagai klub.
“Jika Anda seorang pemain, saya pikir Anda harus menginginkan itu. Saya pergi ke sana dan mereka sangat ingin meraih gelar liga pertama dalam 25 tahun. Jika itu tidak tercapai selama masa saya di sana, saya pikir semua orang akan mengatakan - bahkan saya sendiri pun akan berpikir demikian - bahwa itu adalah kegagalan.
“Tapi Manchester United, klub sekelas mereka, seharusnya bisa melakukannya. UEFA ingin Manchester United ada di Eropa. UEFA ingin Manchester United ada di Liga Champions. UEFA ingin Manchester United ada di final Liga Champions.
“Manchester United harus cukup baik untuk mencapai itu. Saya pikir cara kerja UEFA memberikan kesempatan bagi klub-klub besar untuk lolos ke babak gugur. Sistemnya memang dibuat seperti itu.”
Parker menambahkan mengenai posisi Setan Merah saat ini dalam hierarki Eropa: “Anda melihat Manchester United sekarang, lalu melihat tim-tim yang ada di semifinal. Apakah mereka bisa mengalahkan salah satunya? Saya tidak berpikir mereka bisa mengalahkan PSG saat ini. Saya tidak berpikir mereka bisa mengalahkan Bayern Munich saat ini. Apakah mereka bisa mengalahkan Atletico Madrid dengan manajer paling eksentrik yang pernah ada? Saya pikir mereka akan terlalu cepat bagi Atletico. Mereka memiliki terlalu banyak pemain yang ahli dalam memanfaatkan peluang di skuad mereka.
“Saya pikir satu-satunya tim yang bisa mereka hadapi adalah Arsenal. Itu adalah tim di mana Anda berpikir jika mereka bertemu di semifinal, ada peluang besar mereka bisa mengalahkan mereka, menurut pendapat saya yang rendah hati.”
Old Trafford perlu melakukan perekrutan yang cermat sebagai bagian dari 'Proyek 150'
Manchester United bersiap untuk berpisah dengan seorang pemain yang sangat paham seluk-beluk meraih gelar Liga Champions, yakni Casemiro. Gelandang asal Brasil ini telah mengangkat trofi ikonik tersebut sebanyak lima kali selama berkarier di Real Madrid. Ia akan meninggalkan Old Trafford sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini.
Setan Merah memiliki banyak potensi dan tradisi gemilang dalam skuad mereka, namun investasi yang cerdas akan diperlukan - setelah menghabiskan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir - jika mereka ingin kembali ke puncak daftar pemenang trofi baik di dalam maupun luar negeri.