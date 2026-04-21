“UEFA ingin Manchester United lolos ke final Liga Champions,” tetapi apakah Setan Merah mampu mencapai target tersebut dalam 10 musim ke depan setelah mengalami masa paceklik selama 15 tahun?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Setan Merah yang dua kali menjuarai Liga Premier—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui SpreadexSports—ia mengatakan: “Jika melihat angka-angka itu [15 tahun sejak final Liga Champions terakhir], saya rasa ya, mereka harus melakukannya demi kredibilitas mereka sebagai klub.

“Jika Anda seorang pemain, saya pikir Anda harus menginginkan itu. Saya pergi ke sana dan mereka sangat ingin meraih gelar liga pertama dalam 25 tahun. Jika itu tidak tercapai selama masa saya di sana, saya pikir semua orang akan mengatakan - bahkan saya sendiri pun akan berpikir demikian - bahwa itu adalah kegagalan.

“Tapi Manchester United, klub sekelas mereka, seharusnya bisa melakukannya. UEFA ingin Manchester United ada di Eropa. UEFA ingin Manchester United ada di Liga Champions. UEFA ingin Manchester United ada di final Liga Champions.

“Manchester United harus cukup baik untuk mencapai itu. Saya pikir cara kerja UEFA memberikan kesempatan bagi klub-klub besar untuk lolos ke babak gugur. Sistemnya memang dibuat seperti itu.”

Parker menambahkan mengenai posisi Setan Merah saat ini dalam hierarki Eropa: “Anda melihat Manchester United sekarang, lalu melihat tim-tim yang ada di semifinal. Apakah mereka bisa mengalahkan salah satunya? Saya tidak berpikir mereka bisa mengalahkan PSG saat ini. Saya tidak berpikir mereka bisa mengalahkan Bayern Munich saat ini. Apakah mereka bisa mengalahkan Atletico Madrid dengan manajer paling eksentrik yang pernah ada? Saya pikir mereka akan terlalu cepat bagi Atletico. Mereka memiliki terlalu banyak pemain yang ahli dalam memanfaatkan peluang di skuad mereka.

“Saya pikir satu-satunya tim yang bisa mereka hadapi adalah Arsenal. Itu adalah tim di mana Anda berpikir jika mereka bertemu di semifinal, ada peluang besar mereka bisa mengalahkan mereka, menurut pendapat saya yang rendah hati.”