Keputusan untuk tetap menggelar pertandingan persahabatan antara dua tim yang baru saja tersingkir dari perebutan gelar di turnamen besar telah menuai kecaman dari Chris Brunt. Setelah kekalahan 2-0 Irlandia Utara dari Italia di Bergamo dan kekalahan menyakitkan Wales melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina, kedua negara tersebut dijadwalkan untuk bertanding dalam laga yang menurut banyak pihak seharusnya dibatalkan demi melindungi kesejahteraan para pemain.

Berbicara di BBC Sportsound, mantan gelandang West Brom ini tidak segan-segan mengkritik penjadwalan yang dilakukan oleh badan pengatur. Brunt mengatakan: "Bagi para pendukung, ini benar-benar pertandingan yang tidak berarti. Ini adalah salah satu hal paling konyol yang pernah saya dengar - tidak ada gunanya. Jadwal pertandingan yang akan datang di Inggris - para pemain bermain pada hari Jumat dan Senin [ketika mereka kembali ke klub masing-masing], jadi ini konyol. Jika melihat pertandingan kualifikasi sebelumnya, jadwalnya Kamis, Minggu dan Jumat, Senin atau Sabtu, Selasa, jadi mengapa di tahap musim ini jadwalnya menjadi Kamis, Selasa?"