UEFA dikritik keras atas pertandingan yang 'tidak berarti' antara Irlandia Utara dan Wales setelah tersingkir dari babak play-off Piala Dunia
Brunt menyebut laga melawan Cardiff sebagai 'konyol'
Keputusan untuk tetap menggelar pertandingan persahabatan antara dua tim yang baru saja tersingkir dari perebutan gelar di turnamen besar telah menuai kecaman dari Chris Brunt. Setelah kekalahan 2-0 Irlandia Utara dari Italia di Bergamo dan kekalahan menyakitkan Wales melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina, kedua negara tersebut dijadwalkan untuk bertanding dalam laga yang menurut banyak pihak seharusnya dibatalkan demi melindungi kesejahteraan para pemain.
Berbicara di BBC Sportsound, mantan gelandang West Brom ini tidak segan-segan mengkritik penjadwalan yang dilakukan oleh badan pengatur. Brunt mengatakan: "Bagi para pendukung, ini benar-benar pertandingan yang tidak berarti. Ini adalah salah satu hal paling konyol yang pernah saya dengar - tidak ada gunanya. Jadwal pertandingan yang akan datang di Inggris - para pemain bermain pada hari Jumat dan Senin [ketika mereka kembali ke klub masing-masing], jadi ini konyol. Jika melihat pertandingan kualifikasi sebelumnya, jadwalnya Kamis, Minggu dan Jumat, Senin atau Sabtu, Selasa, jadi mengapa di tahap musim ini jadwalnya menjadi Kamis, Selasa?"
Kekhawatiran terkait kesejahteraan pemain dan kelelahan
Waktu penyelenggaraan pertandingan ini sangat kontroversial mengingat jadwal kompetisi domestik yang padat menanti para pemain setelah mereka kembali ke klub masing-masing, terutama dengan mendekatnya periode Paskah di Inggris, di mana banyak dari mereka akan diharuskan bermain dalam beberapa pertandingan dalam waktu singkat — sehingga pertandingan persahabatan ini tampak tidak perlu bagi para pengkritik. Brunt, yang telah mengoleksi 65 caps internasional, juga menyoroti beban fisik dan emosional dari pertandingan pekan sebelumnya, dengan menyatakan bahwa pertandingan melawan Wales “sama sekali tidak berarti apa-apa,” sambil menambahkan bahwa satu-satunya manfaat nyata dari pertandingan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bermain di level tersebut.
Kelelahan mental setelah kekecewaan di babak play-off
Selain beban fisik, ada juga tantangan mental dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan persahabatan hanya beberapa hari setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Kekalahan Irlandia Utara di Italia mengakhiri perjuangan yang berat, dan memotivasi para pemain untuk bertandang ke Stadion Cardiff City terbukti menjadi tugas yang sulit bagi staf pelatih.
Brunt menjelaskan kesulitan situasi tersebut setelah kekalahan di Bergamo, dengan menyatakan: "Semua pemain di lapangan malam itu, baik secara fisik maupun mental, sangat terkuras dan tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Sulit bagi semua orang untuk bangkit dan mencoba lagi." O'Neill diperkirakan akan memanfaatkan pertandingan ini untuk melakukan rotasi besar-besaran dalam skuadnya, guna melindungi para pemain yang bermain dalam waktu lama di Italia.
Sisi positif bagi generasi mendatang
Meskipun melontarkan kritik pedas terhadap UEFA, Brunt mengakui bahwa pertandingan tersebut bisa memiliki satu manfaat praktis: memberikan kesempatan bermain bagi para pemain cadangan. Nama-nama seperti Kieran Morrison, Dion Charles, dan Jamie McDonnell mungkin akan masuk dalam susunan pemain inti, seiring pelatih Michael O'Neill yang menatap ke depan dan mempersiapkan diri untuk kampanye Nations League mendatang.
Saat membagikan pandangannya tentang para pemain cadangan tim, Brunt mengatakan: "Ada banyak pemain yang berkeliling Eropa untuk kampanye kualifikasi dan tidak banyak bermain, jadi ini adalah kesempatan untuk memberikan sesuatu sebagai balasan bagi mereka yang telah mendukung rekan-rekan lainnya selama kualifikasi."