UEFA dan Concacaf menuntut $2,1 miliar dari cadangan FIFA! Gianni Infantino didesak memberi setiap asosiasi anggota setidaknya $10 juta

Badan-badan pengatur sepak bola telah mencapai titik didih baru menyusul runtuhnya proposal private equity kontroversial milik Infantino. Dalam tantangan langsung terhadap kepemimpinan presiden FIFA itu, presiden UEFA Aleksander Ceferin dan mitranya di Concacaf, Victor Montagliani, bersama-sama menandatangani sebuah surat yang menyerukan redistribusi kekayaan dalam skala besar.

Tuntutan itu berpusat pada proyeksi kesehatan finansial FIFA, dengan konfederasi-konfederasi tersebut menyoroti bahwa badan sepak bola dunia itu saat ini menumpuk dana tunai dalam jumlah sangat besar yang jauh melampaui kebutuhan operasionalnya untuk beberapa tahun ke depan.