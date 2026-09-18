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UEFA dan Concacaf menuntut $2,1 miliar dari cadangan FIFA! Gianni Infantino didesak memberi setiap asosiasi anggota setidaknya $10 juta
Tekanan meningkat terhadap Infantino
Badan-badan pengatur sepak bola telah mencapai titik didih baru menyusul runtuhnya proposal private equity kontroversial milik Infantino. Dalam tantangan langsung terhadap kepemimpinan presiden FIFA itu, presiden UEFA Aleksander Ceferin dan mitranya di Concacaf, Victor Montagliani, bersama-sama menandatangani sebuah surat yang menyerukan redistribusi kekayaan dalam skala besar.
Tuntutan itu berpusat pada proyeksi kesehatan finansial FIFA, dengan konfederasi-konfederasi tersebut menyoroti bahwa badan sepak bola dunia itu saat ini menumpuk dana tunai dalam jumlah sangat besar yang jauh melampaui kebutuhan operasionalnya untuk beberapa tahun ke depan.
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UEFA dan CONCACAF menuntut pembayaran sebesar $2,11 miliar
Menurut surat-menyurat tersebut, "Fifa berada di jalur untuk menutup periode 2023-26 dengan cadangan sekitar $6 miliar (£4,5 miliar)" yang "jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan" hingga Piala Dunia putra 2030.
Surat itu berargumen bahwa "pelepasan cadangan satu kali" ini harus tersedia bagi seluruh 211 asosiasi anggota selama siklus 2027-30, khususnya untuk digunakan "untuk investasi infrastruktur dan pengembangan sepak bola."
Langkah ini akan menelan biaya sekitar $2,11 miliar bagi Fifa, angka yang diyakini konfederasi masih sangat terjangkau bagi organisasi tersebut mengingat trajektori keuangannya saat ini.
Tuntutan untuk transparansi dan tinjauan independen
Pemberontakan terhadap pemerintahan saat ini meluas tidak hanya pada distribusi dana, dengan seruan untuk transparansi yang lebih besar mencapai puncaknya. Surat bersama dari Uefa dan Concacaf mengisyaratkan bahwa sebuah "tinjauan independen" terhadap keuangan Fifa harus ditugaskan, dengan memberikan "akses penuh ke angka-angka dan asumsi yang mendasarinya."
Dorongan untuk pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa badan global tersebut bertindak demi kepentingan terbaik para anggotanya, alih-alih menjalankan kendali sepihak atas kekayaan besar dalam permainan ini. Konfederasi-konfederasi itu bahkan telah menghubungi rekan-rekan mereka di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania untuk membangun front persatuan melawan hierarki saat ini.
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Daftar keluhan yang terus bertambah
Infantino juga menghadapi sorotan dari figur-figur penting lain di dalam Dewan FIFA. Ketua Football Association Debbie Hewitt, yang juga menjabat sebagai wakil presiden FIFA, baru-baru ini mengirim suratnya sendiri kepada Infantino dan sekretaris jenderal Mattias Grafstrom.
Hewitt menuntut agar semua dokumen terkait rencana FFE yang gagal segera dirilis kepada dewan. Selain itu, ia meminta penjelasan tertulis mengenai kasus janggal Folarin Balogun, khususnya mengapa skors penyerang Amerika Serikat itu di Piala Dunia dibatalkan.
Dengan pertemuan Dewan FIFA berikutnya dijadwalkan pada 15 Oktober, tekanan terhadap presiden berusia 56 tahun itu kian meningkat. Infantino akan maju dalam pemilihan untuk keempat kalinya pada Maret, tetapi sikap bulat UEFA dan Concacaf menunjukkan bahwa ia mungkin menghadapi perlawanan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Calon penantang memiliki waktu hingga 18 November untuk maju dan menantang kepemimpinannya. Dengan menuntut $2.
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