Peristiwa tragis itu memicu getaran besar yang setara dengan gempa berkekuatan magnitudo 5,2 dan menghancurkan distrik Rasuwa serta Nuwakot di Nepal. Dengan sedikitnya 1.355 kematian yang telah dikonfirmasi dan hampir 5.000 orang masih dilaporkan hilang di Nepal, gestur ini menjadi wujud empati global yang kuat di panggung kompetisi klub terbesar sepak bola. Badan pengatur itu berharap sikap yang terlihat jelas ini akan membantu menjaga perhatian internasional seiring operasi penyelamatan dan pemulihan terus berlangsung di seluruh wilayah tersebut.