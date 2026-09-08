AFP
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UEFA akan memberikan penghormatan kepada para korban banjir di Nepal dengan mengheningkan cipta sebelum pertandingan Liga Champions
Sepak bola Eropa bersatu bersama
Badan pengatur sepak bola Eropa telah mengonfirmasi bahwa setiap pertandingan fase liga Liga Champions pada pekan ini akan dimulai dengan sebuah penghormatan khusus. Para pemain, ofisial, dan suporter di seluruh stadion tuan rumah akan mengheningkan cipta sebelum kick-off. Selain itu, sebuah spanduk bertuliskan "You are not alone Nepal" akan dibentangkan di lapangan sebagai tanda solidaritas mendalam bagi para korban.
- AFP
Ceferin menyampaikan belasungkawa yang mendalam
Banjir bandang dahsyat dan aliran puing besar, yang dipicu oleh runtuhnya gletser di Langtang Lirung pada 26 Agustus, menyebabkan hilangnya banyak nyawa di seluruh wilayah perbatasan Nepal-Tibet. Presiden UEFA Aleksander Ceferin menekankan dukungan kolektif sepakbola Eropa bagi mereka yang terdampak: "Seluruh keluarga sepakbola Eropa akan berdiri bersama sebelum pertandingan pekan ini untuk menyampaikan belasungkawa terdalam kami dan dukungan kami kepada rakyat Nepal. Kami mendoakan kekuatan dan ketabahan bagi mereka saat terus pulih dari tragedi ini dan dampak setelahnya."
Bencana dahsyat mengguncang wilayah
Peristiwa tragis itu memicu getaran besar yang setara dengan gempa berkekuatan magnitudo 5,2 dan menghancurkan distrik Rasuwa serta Nuwakot di Nepal. Dengan sedikitnya 1.355 kematian yang telah dikonfirmasi dan hampir 5.000 orang masih dilaporkan hilang di Nepal, gestur ini menjadi wujud empati global yang kuat di panggung kompetisi klub terbesar sepak bola. Badan pengatur itu berharap sikap yang terlihat jelas ini akan membantu menjaga perhatian internasional seiring operasi penyelamatan dan pemulihan terus berlangsung di seluruh wilayah tersebut.
- Getty Images Sport
Aksi Liga Champions dimulai
Penghormatan itu akan dimulai pada Selasa malam saat fase liga dimulai, dengan kick-off lebih awal menampilkan Club Brugge melawan Aston Villa dan AEK menjamu LASK. Malam pembuka yang sarat laga besar juga akan mempertemukan Manchester City yang bertandang menghadapi Porto, sementara Real Madrid berhadapan dengan Inter Milan. Di laga lain, Borussia Dortmund menjamu Villarreal di Signal Iduna Park, dan Lille menghadapi sesama tim Spanyol, Real Betis.
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