Udinese, Zaniolo hampir pasti bertahan: penyesuaian kontrak, pertemuan dengan jajaran manajemen berjalan lancar

Pertemuan pertama antara sang pemain, agennya, dan klub berjalan lancar. Menurut laporan Sky, telah diletakkan landasan untuk penyesuaian kontrak yang diharapkan dapat meyakinkannya untuk tetap bertahan di Bianconeri. Dalam beberapa jam ke depan, akan ada pembaruan terbaru antara kedua belah pihak menjelang tercapainya kesepakatan yang memuaskan baik klub maupun sang pemain sendiri, yang di media sosial tampak senang dengan solusi yang telah ditemukan.





Sementara pihak Bianconeri berkumpul, telah terjadi kemajuansignifikan terkait masalah pemain bernomor punggung sepuluh yang sedang menuju penyesuaian gaji. Setelah dibeli kembali dari klub milik Pozzo, sang pemain dan rombongannya sempat memprotes langkah Bianconeri yang memperbarui kontraknya namun dengan angka gaji yang jauh lebih rendah. Kini, kesepakatan untuk kontrak baru dengan angka gaji yang telah direvisi semakin mendekati penyelesaian.





Pada musim 2025/26, Nicolò Zaniolo bersama Udinese mencatatkan 6 gol dan 6 assist dalam 34 pertandingan, yang terdiri dari 32 laga di Serie A dan 2 laga di Coppa Italia.