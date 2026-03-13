Tidak ada kabar baik yang datang dari kubu Juventus menjelang pekan ke-29 liga, di mana Juventus akan bertanding tandang di Udine melawan tim asuhan Runjaic. Menurut kabar yang beredar, Dusan Vlahovic belum siap untuk kembali bermain: penyerang asal Serbia itu tidak akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk pertandingan mendatang, meskipun telah mengikuti sesi latihan bersama tim dalam beberapa hari terakhir, ia harus menunda kembalinya ke lapangan.
Udinese vs Juventus, Vlahovic kemungkinan besar tidak masuk dalam daftar pemain: kembalinya ditunda
PERJUANGAN BERAT VLAHOVIC
Vlahovic belum tampil sejak November lalu, saat ia mengalami cedera parah pada sambungan otot-tendon adduktor kiri yang membuatnya harus menjalani operasi di London. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah memulai proses pemulihan: untuk sementara waktu ia berlatih sendiri di Serbia dan pada awal Februari ia kembali ke Continassa untuk berlatih bersama staf medis Juventus. Penyerang ini bahkan telah memajukan jadwal pemulihannya lebih cepat dari yang direncanakan, namun setelah pemeriksaan terakhir yang dilakukan hari ini menjelang pertandingan melawan Udinese, diputuskan untuk tidak memanggilnya.
KAPAN VLAHOVIC BISA KEMBALI?
Tanggal pertama yang memungkinkan untuk melihat Vlahovic kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, oleh karena itu, mungkin adalah Minggu, 21 Maret, saat Juventus akan bertanding di kandang melawan Sassuolo yang diperkuat mantan pemain Juventus, Fabio Grosso (pertandingan dijadwalkan pukul 20.45): penyerang asal Serbia ini akan menjadi sorotan khusus bagi pelatih dan - terutama - staf medis untuk menilai apakah ia dapat kembali tersedia untuk pertandingan tersebut setelah empat bulan absen. Jika ia belum pulih hingga tanggal tersebut, pertandingan berikutnya Bianconeri akan melawan Genoa pada 6 April pukul 18.00.