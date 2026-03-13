Udinese vs Juventus, Vlahovic kemungkinan besar tidak masuk dalam daftar pemain: kembalinya ditunda

Tanggal pertama yang memungkinkan untuk melihat Vlahovic kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, oleh karena itu, mungkin adalah Minggu, 21 Maret, saat Juventus akan bertanding di kandang melawan Sassuolo yang diperkuat mantan pemain Juventus, Fabio Grosso (pertandingan dijadwalkan pukul 20.45): penyerang asal Serbia ini akan menjadi sorotan khusus bagi pelatih dan - terutama - staf medis untuk menilai apakah ia dapat kembali tersedia untuk pertandingan tersebut setelah empat bulan absen. Jika ia belum pulih hingga tanggal tersebut, pertandingan berikutnya Bianconeri akan melawan Genoa pada 6 April pukul 18.00.