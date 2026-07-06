Udinese, transfer Chakvetadze dari Watford telah resmi: inilah sosok dan gaya bermain “Kvaratskhelia lainnya” yang pernah dikaitkan dengan Milan

Berikut adalah siaran pers resmi dari klub asal Friuli tersebut, yang memperkenalkan pemain barunya sebagai berikut: “Sebagai pemain tim nasional Georgia, Giorgi adalah gelandang yang dinamis dan modern dengan kemampuan mencetak gol yang baik, mampu bermain sebagai playmaker dan gelandang tengah, tetapi juga sebagai sayap penyerang. Seorang pemain serba bisa sejati yang akan memperkaya skuad yang dipimpin oleh pelatih Runjaic. Ia lahir di Tbilisi (Georgia) pada 29 Agustus 1999, dan meniti karier sepak bolanya di Dinamo Tbilisi, di mana pada usia 17 tahun ia sudah melakukan debutnya di tim utama pada musim 2015/2016. Pada tahun 2017, ia tampil gemilang dengan bermain dalam 24 pertandingan di liga Georgia serta mencetak 5 gol dan 9 assist, yang membuatnya meraih gelar Pemain Terbaik Tahun Ini. Prestasi yang sangat mengesankan ini mendorong Gent untuk merekrutnya saat usianya baru 18 tahun.





Pada tahun pertamanya di Belgia, ia mencetak satu gol dalam 19 penampilan di liga. Pada musim berikutnya, Chakvetadze mencetak 5 gol dalam 23 penampilan di liga, ditambah satu gol dalam 4 pertandingan piala nasional. Ia juga tampil dalam 4 pertandingan di Liga Europa. Pengalamannya di Belgia, di mana ia turut berkontribusi pada kemenangan Gent di Piala Nasional 2022, berlanjut hingga Januari 2022 ketika ia pindah ke Hamburg. Selama enam bulan masa peminjamannya di Jerman, ia mencetak satu gol dalam 10 penampilan di 2. Bundesliga. Pada musim 22/23, ia pindah, kembali sebagai pemain pinjaman dari Gent, ke Slovan Bratislava, di mana ia bermain dalam 25 pertandingan liga Slovakia, mencetak satu gol, dan meraih gelar juara nasional bersama timnya. Pada musim tersebut, Giorgi juga tampil 6 kali di Piala Nasional, 4 kali di babak kualifikasi Liga Champions, 2 kali di babak kualifikasi Liga Europa, serta bermain dalam 10 pertandingan—termasuk babak playoff, fase grup, dan babak gugur—di Liga Konferensi.





Ia bergabung dengan Watford pada musim panas 2023 dan, seketika itu juga, menjadi salah satu pilar utama tim. Pada musim pertamanya, ia tampil dalam 34 pertandingan di Championship dan mencetak satu gol, serta menambah 3 penampilan di Piala FA, menunjukkan konsistensi performa yang sangat baik. Penampilannya di Championship meningkat menjadi 39 kali dengan dua gol (dan 6 assist) pada tahun berikutnya, di mana ia turun ke lapangan masing-masing sekali di Piala Liga dan Piala FA. Pada musim yang baru saja berakhir, ia membela Watford sebanyak 29 kali di liga. Sejak 2018, ia menjadi pemain kunci tim nasional Georgia, di mana ia melakukan debut pada usia 18 tahun dan, hingga saat ini, telah mencatatkan 39 penampilan serta mencetak 10 gol. Ia juga mencatatkan 3 penampilan bersama tim U-21, 14 penampilan (dengan satu gol) bersama tim U-19, 1 penampilan bersama tim U-18, serta 18 penampilan dengan 5 gol bersama tim U-17.”