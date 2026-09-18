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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Udinese, Runjaic: "Zaniolo akan tersedia, kita lihat apakah sebagai starter atau di bangku cadangan. Soal Zanoli dan Chakvetadze..."

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

Pelatih Udinese berbicara jelang laga melawan Cagliari

Kosta Runjaic, pelatih Udinese, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Cagliari.


TENTANG ZANIOLO

"Zaniolo akan tersedia, kami belum mengambil keputusan final soal penggunaannya, kami masih harus memikirkannya malam ini apakah dia akan bermain sejak menit awal atau dari bangku cadangan - lapor fantacalcio.it -. Besok kami akan mengambil keputusan bersama. Dia mengatakan kepada kami bahwa dirinya merasa sangat baik, dia sudah menjalani beberapa sesi latihan penuh. Namun, dalam kasus seperti ini sedikit risiko juga harus diperhitungkan mengingat periode ketika dia sempat absen."



  • TENTANG ZANOLI

    "Kami hanya akan menurunkan seorang pemain jika kami cukup yakin dengan kondisinya, itu berlaku untuk Zaniolo maupun Zanoli, yang telah bekerja keras setelah cedera ligamen krusiat. Sebelum melawan Inter, kami memutuskan untuk membiarkan mereka tetap di rumah agar mereka punya lebih banyak waktu. Zaniolo akan bersama kami, Zanoli masih akan kami lihat, tetapi yang pasti kami datang ke pertandingan dengan situasi pemain cedera yang lebih baik dibandingkan pekan lalu".


    Runjaic menambahkan: "Chakvetadze masuk dengan baik saat melawan Inter dan sudah menunjukkan bahwa dia punya pengalaman. Saya ingin melihatnya berada di lapangan dengan menit bermain yang lebih banyak. Kami memiliki beberapa solusi untuk posisi gelandang serang dan dia jelas salah satunya".

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