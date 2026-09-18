Udinese, Runjaic: "Zaniolo akan tersedia, kita lihat apakah sebagai starter atau di bangku cadangan. Soal Zanoli dan Chakvetadze..."

Kosta Runjaic, pelatih Udinese, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Cagliari.
TENTANG ZANIOLO
"Zaniolo akan tersedia, kami belum mengambil keputusan final soal penggunaannya, kami masih harus memikirkannya malam ini apakah dia akan bermain sejak menit awal atau dari bangku cadangan - lapor fantacalcio.it -. Besok kami akan mengambil keputusan bersama. Dia mengatakan kepada kami bahwa dirinya merasa sangat baik, dia sudah menjalani beberapa sesi latihan penuh. Namun, dalam kasus seperti ini sedikit risiko juga harus diperhitungkan mengingat periode ketika dia sempat absen."