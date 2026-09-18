Udinese, Runjaic: "Zaniolo akan tersedia, kita lihat apakah sebagai starter atau di bangku cadangan. Soal Zanoli dan Chakvetadze..."

TENTANG ZANOLI

"Kami hanya akan menurunkan seorang pemain jika kami cukup yakin dengan kondisinya, itu berlaku untuk Zaniolo maupun Zanoli, yang telah bekerja keras setelah cedera ligamen krusiat. Sebelum melawan Inter, kami memutuskan untuk membiarkan mereka tetap di rumah agar mereka punya lebih banyak waktu. Zaniolo akan bersama kami, Zanoli masih akan kami lihat, tetapi yang pasti kami datang ke pertandingan dengan situasi pemain cedera yang lebih baik dibandingkan pekan lalu".





Runjaic menambahkan: "Chakvetadze masuk dengan baik saat melawan Inter dan sudah menunjukkan bahwa dia punya pengalaman. Saya ingin melihatnya berada di lapangan dengan menit bermain yang lebih banyak. Kami memiliki beberapa solusi untuk posisi gelandang serang dan dia jelas salah satunya".