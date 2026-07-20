Udinese, kasus Zaniolo mulai jelas: telah tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak, beserta angka dan rinciannya. Sikap Milan

Masalah tersebut muncul sekitar sepuluh hari yang lalu ketika sang pemain, yang tidak puas dengan ketentuan kontrak yang ditawarkan kepadanya, meninggalkan Udine dan bergabung dengan keluarganya di Forte dei Marmi. Beberapa hari kemudian, untuk membenarkan ketidakhadirannya, Zaniolo mengirimkan surat keterangan medis kepada klub Bianconero yang menyebutkan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan yang menghalanginya untuk berlatih.

Kontrak yang tidak disukai Zaniolo tersebut mencakup gaji tetap sebesar 1,5 juta ditambah bonus 300 ribu euro yang terkait dengan jumlah penampilan dan gol. Pembicaraan dalam beberapa jam terakhir antara Claudio Vigorelli dan keluarga Pozzo telah menghasilkan kesepakatan baru senilai hampir 2 juta, termasuk bonus, dengan struktur yang lebih sederhana, per musim untuk kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan untuk musim keempat.







