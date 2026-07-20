Zaniolo dan Udinese sedang membahas detail perpanjangan kontrak setelah ketegangan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak tersebut diperkirakan akan dirilis hari ini, sehingga mantan pemain Roma itu dapat kembali berlatih bersama tim dan berangkat bersama rekan-rekannya pada Rabu ke tempat pemusatan latihan di Lienz.
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Udinese, kasus Zaniolo mulai jelas: telah tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak, beserta angka dan rinciannya. Sikap Milan
ANGKA DAN RINCIAN
Masalah tersebut muncul sekitar sepuluh hari yang lalu ketika sang pemain, yang tidak puas dengan ketentuan kontrak yang ditawarkan kepadanya, meninggalkan Udine dan bergabung dengan keluarganya di Forte dei Marmi. Beberapa hari kemudian, untuk membenarkan ketidakhadirannya, Zaniolo mengirimkan surat keterangan medis kepada klub Bianconero yang menyebutkan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan yang menghalanginya untuk berlatih.
Kontrak yang tidak disukai Zaniolo tersebut mencakup gaji tetap sebesar 1,5 juta ditambah bonus 300 ribu euro yang terkait dengan jumlah penampilan dan gol. Pembicaraan dalam beberapa jam terakhir antara Claudio Vigorelli dan keluarga Pozzo telah menghasilkan kesepakatan baru senilai hampir 2 juta, termasuk bonus, dengan struktur yang lebih sederhana, per musim untuk kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan untuk musim keempat.
MILAN YANG DINGIN
Claudio Vigorelli memutuskan untuk mempercepat proses negosiasi dengan Udinese setelah menyadari bahwa Milan tidak akan melanjutkan upaya mereka untuk merekrut Nicolò Zaniolo. Setidaknya tidak pada tahap ini, di mana klub Rossoneri memiliki prioritas lain untuk posisi gelandang serang di belakang penyerang utama yang akan diisi oleh Goncalo Ramos.
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