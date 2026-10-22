Udinese sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Awal musim mereka bak mimpi buruk, dengan banyak pemain cedera dan posisi di klasemen yang mengkhawatirkan. Pemusatan latihan Udinese dimulai hari ini, sementara posisi pelatih Kosta Runjaic kini terancam setelah hasil 3-0 di kandang melawan Lecce.





Menurut laporan TuttoUdinese, setelah terdengar cemoohan di Bluenergy Stadium, Curva Nord mengirim delegasi untuk bertemu langsung dengan para pemain. Dalam pertemuan itu, mereka menegaskan bahwa sikap dan tekad para pemain harus berubah. Para suporter tidak akan lagi menoleransi kesalahan. Jika Udinese tampil buruk melawan AC Milan, mereka bisa berhenti memberikan dukungan dan melancarkan protes keras.





Dari segi suasana, laga ini akan menjadi ujian bagi AC Milan, yang akan bertandang ke Udine untuk menghadapi Udinese pada Minggu malam pukul 20.45. Dengan beberapa pemain absen karena cedera, AC Milan akan menghadapi tim yang haus akan hasil dan ingin bangkit.