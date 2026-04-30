Ucapan selamat berdatangan saat mantan bintang Manchester United Ashley Young mengumumkan keputusan besar terkait kariernya

Komunitas sepak bola langsung merespons berita tersebut, dengan mantan rekan setim di United dan rival-rivalnya di level internasional memimpin perayaan atas kariernya yang panjang. Setelah mencatatkan 39 penampilan dan mencetak tujuh gol untuk Timnas Inggris, transformasi Young dari gelandang kreatif menjadi pilar pertahanan telah mendapat pujian luas dari para pemain yang pernah bermain bersamanya.

Mantan kiper United, David de Gea, termasuk yang pertama bereaksi terhadap kabar mantan rekan setimnya itu, dengan hanya mengatakan: "Karier yang luar biasa."

Legenda Liverpool dan mantan rivalnya, Jamie Carragher, juga menyampaikan penghormatannya, dengan mengatakan: "Selamat atas karier yang luar biasa."

Akun resmi Inggris mengakui kontribusinya selama 22 tahun dalam dunia sepak bola, sambil menambahkan: "Selamat atas karier yang fantastis!"

Rekan sesama mantan pemain United dan Everton, James Garner, juga mengirimkan pesan pribadi, menulis: "Yang terbaik!! Selamat, saudara."