Ucapan selamat berdatangan saat mantan bintang Manchester United Ashley Young mengumumkan keputusan besar terkait kariernya
Sebuah perjalanan yang penuh kisah berakhir
Bek sayap veteran tersebut mengumumkan melalui media sosial bahwa pertandingan Ipswich Town pada Sabtu nanti kemungkinan besar akan menjadi pertandingan terakhir dalam karier profesionalnya. Keputusan Young mengakhiri perjalanan panjang selama 22 tahun yang dimulai di Watford dan membawanya ke beberapa stadion paling ikonik di dunia, termasuk Old Trafford dan San Siro. Sejak pindah ke Portman Road pada tahun 2025, ia telah tampil dalam 13 pertandingan Championship, meskipun partisipasinya belakangan ini terbatas akibat cedera otot fleksor pinggul yang dideritanya pada akhir Januari.
Perpisahan yang penuh haru di lapangan
Pengumuman Young langsung menuai gelombang penghormatan dari mantan rekan setim dan rivalnya, yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain profesional paling berdedikasi di dunia sepak bola. Setelah berkembang dari seorang pemain sayap yang eksplosif menjadi bek sayap serba bisa, ia meninggalkan warisan berupa kemampuan beradaptasi dan kepemimpinan di sejumlah klub papan atas.
Menceritakan perjalanannya dari seorang anak laki-laki dengan impian hingga menjadi juara Liga Premier, Young membagikan pesan emosional di Instagram: "Dari Sefton Road ke Vicarage Road ke Villa Park ke Wembley ke Old Trafford ke San Siro kembali ke Villa Park ke Goodison Park dan akhirnya ke Portman Road. Ini adalah perjalanan yang hanya pernah saya impikan saat masih kecil! Namun, mimpi ini harus berakhir dan Sabtu nanti mungkin akan menjadi pertandingan terakhir dalam karier profesional saya. Bersambung…."
Ucapan belasungkawa dari para legenda sepak bola
Komunitas sepak bola langsung merespons berita tersebut, dengan mantan rekan setim di United dan rival-rivalnya di level internasional memimpin perayaan atas kariernya yang panjang. Setelah mencatatkan 39 penampilan dan mencetak tujuh gol untuk Timnas Inggris, transformasi Young dari gelandang kreatif menjadi pilar pertahanan telah mendapat pujian luas dari para pemain yang pernah bermain bersamanya.
Mantan kiper United, David de Gea, termasuk yang pertama bereaksi terhadap kabar mantan rekan setimnya itu, dengan hanya mengatakan: "Karier yang luar biasa."
Legenda Liverpool dan mantan rivalnya, Jamie Carragher, juga menyampaikan penghormatannya, dengan mengatakan: "Selamat atas karier yang luar biasa."
Akun resmi Inggris mengakui kontribusinya selama 22 tahun dalam dunia sepak bola, sambil menambahkan: "Selamat atas karier yang fantastis!"
Rekan sesama mantan pemain United dan Everton, James Garner, juga mengirimkan pesan pribadi, menulis: "Yang terbaik!! Selamat, saudara."
Penutup yang sempurna
Young berpotensi mengakhiri kariernya dengan cara yang luar biasa saat Ipswich menjamu QPR di Portman Road, di mana sebuah kemenangan akan memastikan promosi otomatis ke Liga Premier. Meskipun ia belum tampil sejak kemenangan 2-0 atas Bristol City pada 21 Januari akibat cedera, kehadirannya tetap menjadi faktor penting di ruang ganti Tractor Boys. Ini akan menjadi penutup yang pas bagi sang veteran untuk merayakan promosi terakhirnya bersama putranya, Tyler, yang juga membela klub tersebut.