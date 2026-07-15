"Hari ini kami kalah karena kesalahan kami sendiri, bukan karena Spanyol, bukan karena wasit. Kalian semua tahu: Semua orang takut pada kami. Satu-satunya tim yang bisa mengeliminasi kami adalah kami sendiri," kata Cherki sambil memuji lawan mereka, Spanyol, atas pelajaran taktis yang diberikan Furia Roja kepada tim Prancis.

"Kami dikalahkan secara teknis, dikalahkan secara taktis, dan dalam duel-duel satu lawan satu. Ini sungguh mengecewakan. Kami tidak bermain seperti yang kami inginkan. Apakah kalian belum pernah melihat kami bermain? Jika kami memainkan gaya sepak bola kami, itu luar biasa. Namun hari ini, mereka bermain sesuai keinginan mereka," keluh pemain berusia 22 tahun itu sambil mengungkapkan kecurigaannya yang kontroversial, bahwa menjelang semifinal, mungkin tim ini sedikit terlalu arogan menjelang pertandingan melawan Spanyol karena dominasi besar yang ditunjukkan dalam penampilan mereka di Piala Dunia sejauh ini.