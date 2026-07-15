Pemain andalan Euqipe Tricolore yang sering absen karena cedera—yang hanya bermain selama 79 menit dalam enam pertandingan sepanjang turnamen—akhirnya meledak emosinya di hadapan para wartawan yang berkumpul setelah pertandingan. Selama satu menit, ia melontarkan kritik pedas terhadap penampilan timnya yang terlalu lemah. Dalam kritiknya itu, terselip pula tuduhan kecil tentang sikap arogan.
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Ucapan marah, tuduhan arogan, dan wawancara yang dihentikan: Bintang Prancis kehilangan kesabaran setelah tersingkir dari Piala Dunia oleh Spanyol
"Hari ini kami kalah karena kesalahan kami sendiri, bukan karena Spanyol, bukan karena wasit. Kalian semua tahu: Semua orang takut pada kami. Satu-satunya tim yang bisa mengeliminasi kami adalah kami sendiri," kata Cherki sambil memuji lawan mereka, Spanyol, atas pelajaran taktis yang diberikan Furia Roja kepada tim Prancis.
"Kami dikalahkan secara teknis, dikalahkan secara taktis, dan dalam duel-duel satu lawan satu. Ini sungguh mengecewakan. Kami tidak bermain seperti yang kami inginkan. Apakah kalian belum pernah melihat kami bermain? Jika kami memainkan gaya sepak bola kami, itu luar biasa. Namun hari ini, mereka bermain sesuai keinginan mereka," keluh pemain berusia 22 tahun itu sambil mengungkapkan kecurigaannya yang kontroversial, bahwa menjelang semifinal, mungkin tim ini sedikit terlalu arogan menjelang pertandingan melawan Spanyol karena dominasi besar yang ditunjukkan dalam penampilan mereka di Piala Dunia sejauh ini.
Apakah Prancis terlalu sombong menjelang laga melawan Spanyol? "Hari ini kami mengalahkan diri sendiri"
Sebelum semifinal, Prancis telah memenangkan semua pertandingan Piala Dunia dengan sangat meyakinkan dan penuh dominasi. Di babak gugur, juara dunia tahun 1998 dan 2018 ini tidak kebobolan satu gol pun hingga pertandingan melawan Spanyol. Tim Tricolore yang dipimpin oleh trio penyerang luar biasa Kylian Mbappé, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé lolos ke semifinal dengan sangat mudah.
“Mungkin kita berpikir bahwa jika semuanya terlalu mudah, berarti kita lebih unggul dari yang lain,” dugaan Cherki: “Tidak ada gunanya mempersulit keadaan, hari ini kita mengalahkan diri sendiri. Dan saya sudah selesai dengan hal itu.”
Ketika bintang penyerang Manchester City itu kemudian ditanya apakah ia ingin masuk ke lapangan lebih awal — Cherki masuk sebagai pengganti Olise pada menit ke-72, yang tampil mengejutkan dan penuh kesalahan — ia membentak sang reporter. “Menurutmu bagaimana?”, serunya, lalu ia tidak mengizinkan pertanyaan lebih lanjut dan menghentikan wawancara.
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Prancis di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol dengan angka-angka yang mengerikan
Betapa inferiornya tim Tricolore—terutama jika dilihat dari lini serang yang biasanya selalu begitu berbahaya—dibandingkan dengan barisan pertahanan Spanyol, tergambar jelas dari statistik yang mengerikan setelah pertandingan. Menurut penyedia data Opta, nilai xGoals Prancis—yang mengukur jumlah gol yang diharapkan dari sebuah tim—hanya mencapai 0,04 setelah 45 menit pertama. Sulit membayangkan serangan yang lebih tidak berbahaya dari itu.
Hanya dua tembakan dari Equipe Tricolore yang tercatat, tak satu pun mengarah ke gawang, dan tak satu pun berasal dari dalam kotak penalti. Sebaliknya, Les Bleus sudah tiga kali terjebak offside saat babak pertama berakhir.
Di babak kedua pun, tim Prancis yang sedikit diunggulkan saat memasuki semifinal pertama Piala Dunia 2026 ini tetap tidak berbahaya dalam waktu yang cukup lama. Nilai xGoals cukup baik merangkum gambaran keseluruhan bahkan setelah 90 menit, dengan angka yang rendah, yaitu 0,3, pada akhir pertandingan.
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