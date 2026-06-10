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"Uang yang ditawarkan sungguh gila!" - Bintang Bayern Munich itu mengakui bahwa ia nyaris dibujuk untuk bergabung dengan PSG oleh Luis Enrique, setelah klub raksasa Jerman itu memberi tahu dirinya bahwa ia boleh hengkang
Eberl memberikan lampu hijau untuk keberangkatan
Dalam sebuah film dokumenter baru yang jujur berjudul 'Captain Kimmich' di ZDF, gelandang serba bisa ini menceritakan secara terbuka tentang masa-masa sulit dalam kariernya ketika masa depannya di Bayern Munich tampak tidak pasti. Saat memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya lebih dari setahun yang lalu, Kimmich meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihannya, sebuah penundaan yang kabarnya membuat dewan pengawas Bayern frustrasi dan sempat membuat klub menarik tawaran mereka. Selama periode itu, ia menyadari bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam klub, termasuk direktur olahraga Max Eberl, terbuka terhadap kemungkinan kepergiannya. Namun, pembicaraan baru dengan Eberl dan Christoph Freund pada akhirnya menghasilkan perpanjangan kontrak Kimmich hingga 2029 pada Maret 2025.
Berbicara tentang percakapan penting dengan petinggi Bayern tersebut, Kimmich menjelaskan bahwa pintu telah terbuka lebar baginya untuk meninggalkan klub. "Saya berbicara dengan Max Eberl," kata Kimmich. "Dia kemudian mengonfirmasi hal itu kepada saya lagi: 'Jika kamu ingin pergi, maka kamu akan dijual, itu mungkin.'" Konfirmasi dari dewan direksi ini secara signifikan mengubah pola pikir sang pemain mengenai masa depannya dalam jangka panjang bersama juara Jerman tersebut.
- AFP
Upaya gencar PSG dan faktor Luis Enrique
Setelah Bayern secara tegas menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan tawaran, raksasa Ligue 1 PSG langsung bergerak tanpa menunda-nunda. Kimmich mengakui bahwa klub Prancis tersebut, yang dipimpin oleh manajer Luis Enrique dan penasihat olahraga Luis Campos, memberikan kesan yang sangat mendalam padanya. Upaya pendekatan mereka begitu gencar hingga Campos bahkan mengunjungi kediaman pribadi sang pemain untuk meyakinkannya mengenai proyek di ibu kota Prancis tersebut.
Pemain berusia 31 tahun itu terkesan dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pihak Parc des Princes. "Dengan Paris, ada sebuah klub yang sangat berkomitmen. Klub yang bahkan tidak pernah saya pertimbangkan sebelumnya," kata Kimmich. Menjelaskan lebih lanjut tentang diskusi dengan para tokoh kunci, ia menambahkan: "Mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dan memberi saya kesan bahwa mereka benar-benar menginginkan saya. Itu benar-benar menarik perhatian saya."
Penawaran finansial yang menggiurkan dan paket keluarga
Pembicaraan mengenai kepindahannya ke Paris telah mencapai tahap yang begitu matang hingga Kimmich bahkan sudah mulai merencanakan hal-hal praktis untuk keluarganya dan keempat anaknya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menelusuri kawasan pemukiman dan sekolah-sekolah di Paris, didorong oleh tawaran kontrak yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Meskipun tawaran yang menggiurkan itu ada di hadapannya, Kimmich menegaskan bahwa keputusan akhirnya tidak semata-mata didorong oleh jumlah uang di rekening banknya.
Kimmich tidak menyembunyikan besarnya paket yang ditawarkan oleh petinggi PSG selama negosiasi. "Dari sisi finansial, tawarannya gila. Sungguh. Sangat, sangat gila, harus saya akui," akunya.
Namun, ia tetap bersikap realistis selama proses tersebut, sambil menambahkan: "Tapi saya tidak ingin menjadikan itu sebagai faktor penentu." Saat itu, sang pemain merasa kepindahannya hampir pasti terjadi, dengan menyatakan: "Sampai saat ini, saya tidak tahu apa yang harus terjadi agar saya bisa memperpanjang kontrak di sini. Saya melihat kemungkinan saya memperpanjang kontrak di sini hanya 5 persen."
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Memilih untuk tetap bertahan di era Kompany
Meskipun sudah "95 persen" siap hengkang, pertimbangan keluarga dan kedatangan manajer baru akhirnya meyakinkan Kimmich untuk membatalkan keputusannya. Penunjukan Vincent Kompany sebagai pengganti Thomas Tuchel memainkan peran penting dalam mempertahankan pemain andalan tersebut di Allianz Arena, karena pelatih asal Belgia itu memaparkan visi yang menempatkan gelandang tersebut sebagai pilar utama.
Merenungkan kisah ini sekarang setelah semuanya mereda, Kimmich yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat dengan mengabaikan tawaran menggiurkan dari Paris dan tetap tinggal di Munich. Ia telah kembali bergabung ke dalam skuad sebagai pemimpin dan tampaknya akan tetap menjadi sosok kunci dalam waktu dekat. "Sudah tepat bahwa saya memperpanjang kontrak saya dengan Bayern," tutup gelandang tersebut, menutup babak salah satu kegagalan transfer paling signifikan dalam sejarah Bundesliga baru-baru ini.