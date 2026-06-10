Dalam sebuah film dokumenter baru yang jujur berjudul 'Captain Kimmich' di ZDF, gelandang serba bisa ini menceritakan secara terbuka tentang masa-masa sulit dalam kariernya ketika masa depannya di Bayern Munich tampak tidak pasti. Saat memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya lebih dari setahun yang lalu, Kimmich meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihannya, sebuah penundaan yang kabarnya membuat dewan pengawas Bayern frustrasi dan sempat membuat klub menarik tawaran mereka. Selama periode itu, ia menyadari bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam klub, termasuk direktur olahraga Max Eberl, terbuka terhadap kemungkinan kepergiannya. Namun, pembicaraan baru dengan Eberl dan Christoph Freund pada akhirnya menghasilkan perpanjangan kontrak Kimmich hingga 2029 pada Maret 2025.

Berbicara tentang percakapan penting dengan petinggi Bayern tersebut, Kimmich menjelaskan bahwa pintu telah terbuka lebar baginya untuk meninggalkan klub. "Saya berbicara dengan Max Eberl," kata Kimmich. "Dia kemudian mengonfirmasi hal itu kepada saya lagi: 'Jika kamu ingin pergi, maka kamu akan dijual, itu mungkin.'" Konfirmasi dari dewan direksi ini secara signifikan mengubah pola pikir sang pemain mengenai masa depannya dalam jangka panjang bersama juara Jerman tersebut.