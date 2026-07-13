Uang pesangon untuk Julian Nagelsmann dan kerugian yang sudah diperkirakan: DFB memperkirakan timnas Jerman akan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia

Fakta bahwa tersingkirnya DFB dari Piala Dunia di babak awal kali ini kembali memberikan dampak finansial yang berat, namun tidak memicu defisit struktural dan karenanya tidak menimbulkan kepanikan yang serius, terutama berkat peran Grunwald. Pasalnya, berdasarkan pengalaman kegagalan di Piala Dunia 2018 dan 2022 sebelumnya, ia telah memperhitungkan kemungkinan tersingkir di babak pertama setelah fase grup dalam perencanaan “anggaran turnamen” — pos khusus dalam perencanaan keuangan DFB.

“Berdasarkan pengalaman dengan defisit struktural yang ada pada tahun 2023, kami merencanakan anggaran turnamen secara konservatif,” kata Grünwald: “Tugas saya adalah merencanakan sedemikian rupa sehingga bahkan dalam skenario terburuk pun tidak ada yang perlu panik.”

“Defisit” yang kini dialami DFB akibat tersingkir di babak 16 besar “diperkirakan sebesar 9,4 juta euro, meskipun kami baru dapat mengumumkan hasil aktualnya secara definitif pada musim gugur nanti karena alasan penyelesaian laporan keuangan,” jelas Grünwald, yang juga menyoroti bahwa DFB hanya akan mencatatkan surplus pada Piala Dunia jika berhasil mencapai final.

Selain defisit Piala Dunia sebesar 9,4 juta euro, ada juga pos khusus berupa pesangon untuk Nagelsmann dan tim pelatihnya—dan kemungkinan besar juga gaji Jürgen Klopp beserta stafnya.