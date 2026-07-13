Sebagaimana telah dilaporkan oleh majalah kicker beberapa hari yang lalu, telah dicapai kesepakatan mengenai pembayaran sebesar 6,8 juta euro kepada Nagelsmann serta asistennya, Benjamin Glück dan Benjamin Hübner. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran serius bahwa DFB harus mengeluarkan dana yang jauh lebih besar.
Diterjemahkan oleh
Uang pesangon untuk Julian Nagelsmann dan kerugian yang sudah diperkirakan: DFB memperkirakan timnas Jerman akan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia
Lagipula, segera setelah kegagalan memalukan di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay, Nagelsmann telah menegaskan bahwa ia sebenarnya ingin melanjutkan tugasnya, sehingga pengunduran diri sukarela pada awalnya tampak tidak mungkin terjadi. Kontrak Nagelsmann baru saja diperpanjang secara dini hingga 2028—tanpa adanya tekanan besar—padahal kontrak sebelumnya akan berakhir pada 2025—bersama dengan gaji tahunan yang dikabarkan sebesar tujuh juta euro.
“Ada alasan yang kuat,” kata Bendahara DFB Stephan Grunwald kepada majalah kicker mengenai langkah yang cukup kontroversial ini: “Meskipun saya tidak bertanggung jawab atas penyusunan kontrak tersebut, saya akan kembali mengatakan ‘ya’ hari ini juga, karena kondisi saat itu memang baik.”
- (C)Getty Images
DFB menyusun anggaran dengan asumsi tersingkir lebih awal dari Piala Dunia
Fakta bahwa tersingkirnya DFB dari Piala Dunia di babak awal kali ini kembali memberikan dampak finansial yang berat, namun tidak memicu defisit struktural dan karenanya tidak menimbulkan kepanikan yang serius, terutama berkat peran Grunwald. Pasalnya, berdasarkan pengalaman kegagalan di Piala Dunia 2018 dan 2022 sebelumnya, ia telah memperhitungkan kemungkinan tersingkir di babak pertama setelah fase grup dalam perencanaan “anggaran turnamen” — pos khusus dalam perencanaan keuangan DFB.
“Berdasarkan pengalaman dengan defisit struktural yang ada pada tahun 2023, kami merencanakan anggaran turnamen secara konservatif,” kata Grünwald: “Tugas saya adalah merencanakan sedemikian rupa sehingga bahkan dalam skenario terburuk pun tidak ada yang perlu panik.”
“Defisit” yang kini dialami DFB akibat tersingkir di babak 16 besar “diperkirakan sebesar 9,4 juta euro, meskipun kami baru dapat mengumumkan hasil aktualnya secara definitif pada musim gugur nanti karena alasan penyelesaian laporan keuangan,” jelas Grünwald, yang juga menyoroti bahwa DFB hanya akan mencatatkan surplus pada Piala Dunia jika berhasil mencapai final.
Selain defisit Piala Dunia sebesar 9,4 juta euro, ada juga pos khusus berupa pesangon untuk Nagelsmann dan tim pelatihnya—dan kemungkinan besar juga gaji Jürgen Klopp beserta stafnya.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp sebagai pelatih baru tim nasional Jerman: DFB mengonfirmasi kesepakatan mengenai "kontrak potensial"
Menurut keterangan federasi, telah tercapai kesepakatan prinsip antara Klopp dan petinggi DFB “mengenai poin-poin penting dari kontrak yang mungkin akan disepakati”. Konon, kontrak tersebut akan berlaku hingga tahun 2030. Surat kabar Bild juga melaporkan bahwa gaji tahunannya “hanya sedikit” lebih tinggi daripada gaji pendahulunya, Nagelsmann.
Masih belum jelas bagaimana kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola di kerajaan Red Bull (hingga 2029) akan diakhiri. Direktur Eksekutif Red Bull, Oliver Mintzlaff, kabarnya akan terbang ke New York dalam beberapa hari ini untuk melakukan pembicaraan, di mana Klopp bekerja sebagai pakar Piala Dunia untuk MagentaTV. Kabarnya, opsi pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan DFB kepada Red Bull telah dibatalkan, dan rumor bahwa Klopp akan tetap menjadi duta merek produsen minuman bersoda tersebut meski menjabat sebagai pelatih timnas Jerman juga dilaporkan tidak benar.
Solusi apa yang pada akhirnya akan ditemukan masih belum jelas.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami