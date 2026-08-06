Salah satu pertanyaan yang dihadapi Guimaraes adalah: Di mana ia cocok dalam tim Mikel Arteta? Arsenal sudah memiliki pemain-pemain seperti Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino, dan Ethan Nwaneri.

Saat pertanyaan itu diajukan kepada Jeremie Aliadiere baru-baru ini, anggota skuad ‘Invincibles’ itu mengatakan kepada GOAL: “Ini pertanyaan yang sulit karena Anda baru saja menyelesaikan musim dengan Zubimendi, dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam tim. Myles Lewis-Skelly baru saja masuk dan entah dari mana mengambil posisi itu di lini tengah. Meski mengatakan itu, saya merasa Myles mungkin tidak akan memulai musim di posisi tersebut.

“Saya hanya merasa jika Guimaraes akan datang, tentu semuanya bergantung pada siapa yang tersedia untuk langsung bermain karena semua pemain yang pergi ke Piala Dunia itu kemungkinan akan kembali lebih lambat dan mungkin belum siap untuk memulai musim. Tapi saya pikir Guimaraes adalah pemain top, level top.

“Di mana dia akan cocok dalam sistem itu? Sulit untuk mengatakannya karena ketika Anda punya Declan Rice di sana, Anda punya Martin Odegaard yang bermain bagus, Anda punya Eze, yang juga bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik.

“Jadi apakah Anda akan menempatkannya di nomor enam sebagai yang lebih defensif dari tiga gelandang itu? Saya tidak tahu karena Guimaraes juga suka maju ke depan, mencetak gol, dan berada di area atas. Jadi saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka akan membuatnya cocok. Tapi dengar, saya pikir selalu bagus untuk memiliki pemain-pemain hebat dan pilihan yang bagus, lalu setelah itu Mikel bisa membuatnya berjalan sesuai dengan yang dia lihat.”