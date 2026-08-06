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'Uang bicara' & penerbangan mudah ke Brasil! Alasan transfer Bruno Guimaraes senilai £75 juta ke Arsenal dijelaskan mantan bintang Newcastle Chris Waddle
Guimaraes akan menjadi bagian dari eksodus massal di Newcastle
Guimaraes pindah ke St James’ Park pada bursa transfer musim dingin 2022. Dalam kurun empat setengah tahun, ia mencatatkan 195 penampilan dan sempat mengenakan ban kapten pada beberapa kesempatan.
Ia menikmati kejayaan Piala Carabao pada 2025 dan tampil di Liga Champions sebagai sosok talismanik bagi Newcastle United. Namun, angin besar perubahan sedang bertiup di Tyneside pada 2026.
Anthony Gordon dan Sandro Tonali sudah pergi dalam kesepakatan bernilai besar, sementara Eddie Howe telah meninggalkan jabatan manajernya. Spekulasi mengenai penjualan lain terus bermunculan, ketika fondasi yang sebelumnya kokoh mulai runtuh, dan Guimaraes tampaknya mendorong diri untuk menjadi bagian dari eksodus massal tersebut.
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Mengapa transfer Arsenal masuk akal bagi Guimaraes
Ditanya mengapa pemain berusia 28 tahun itu membiarkan pikirannya terpengaruh oleh juara bertahan Inggris, mantan bintang Newcastle Waddle, berbicara dalam kerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL: “Gelar liga, Liga Champions, London. Dan, jangan lupa, dia akan mendapat kontrak besar. Uang memang berbicara, kita tahu itu.
“Ya, para pemain memang ingin bermain di Liga Champions dan mereka ingin bermain di level teratas dan mereka ingin memenangkan trofi. Saya juga memahami itu. Jadi, dia melihatnya dan berpikir, ini tahap berikutnya.
“Dia 28, 29, mereka mungkin akan mendapatkan dua tahun darinya, dua sampai tiga tahun. Dan, baginya ini jelas sebuah peluang untuk menjuarai Liga Champions, peluang menjuarai Premier League, Piala FA, Piala Liga. Dan, seperti yang saya katakan, secara finansial, kondisinya akan jauh lebih baik. Dan, ketika dia bermain untuk Brasil, saya rasa lebih mudah pergi dari London ke Brasil daripada dari Newcastle.
“Jadi, ada semua aspek itu, tetapi dia mungkin melihat Newcastle dan berpikir, ‘Kami melepas Gordon, kami melepas Tonali, ke mana arah tim ini?’ Dan dia mungkin berpikir tanda-tandanya sudah jelas, dan ketika klub seperti Arsenal datang untuk merekrutnya, dia mungkin berpikir, ‘Saya harus mengambil kesempatan ini’.”
Di mana Guimaraes akan cocok dalam tim Arsenal?
Salah satu pertanyaan yang dihadapi Guimaraes adalah: Di mana ia cocok dalam tim Mikel Arteta? Arsenal sudah memiliki pemain-pemain seperti Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino, dan Ethan Nwaneri.
Saat pertanyaan itu diajukan kepada Jeremie Aliadiere baru-baru ini, anggota skuad ‘Invincibles’ itu mengatakan kepada GOAL: “Ini pertanyaan yang sulit karena Anda baru saja menyelesaikan musim dengan Zubimendi, dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam tim. Myles Lewis-Skelly baru saja masuk dan entah dari mana mengambil posisi itu di lini tengah. Meski mengatakan itu, saya merasa Myles mungkin tidak akan memulai musim di posisi tersebut.
“Saya hanya merasa jika Guimaraes akan datang, tentu semuanya bergantung pada siapa yang tersedia untuk langsung bermain karena semua pemain yang pergi ke Piala Dunia itu kemungkinan akan kembali lebih lambat dan mungkin belum siap untuk memulai musim. Tapi saya pikir Guimaraes adalah pemain top, level top.
“Di mana dia akan cocok dalam sistem itu? Sulit untuk mengatakannya karena ketika Anda punya Declan Rice di sana, Anda punya Martin Odegaard yang bermain bagus, Anda punya Eze, yang juga bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik.
“Jadi apakah Anda akan menempatkannya di nomor enam sebagai yang lebih defensif dari tiga gelandang itu? Saya tidak tahu karena Guimaraes juga suka maju ke depan, mencetak gol, dan berada di area atas. Jadi saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka akan membuatnya cocok. Tapi dengar, saya pikir selalu bagus untuk memiliki pemain-pemain hebat dan pilihan yang bagus, lalu setelah itu Mikel bisa membuatnya berjalan sesuai dengan yang dia lihat.”
- Getty
Juara Premier League menambah kedalaman skuad mereka
Arsenal akan kembali memburu kejayaan Liga Champions pada 2026-27, setelah mengalami kepedihan di final saat mengejar mahkota Eropa bersejarah musim lalu, dan Arteta menyadari perlunya memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan perburuan trofi dilakukan di berbagai ajang.
Newcastle tentu enggan melepas Guimaraes, mengingat nilainya bagi perjuangan kolektif mereka, tetapi masa sulit di North East bisa menjadi lebih berat sebelum situasinya membaik.
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