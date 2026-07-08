‘Uang berlimpah’ - Penjualan Elliot Anderson senilai £116 juta menghadirkan dilema bagi Nottingham Forest, sementara legenda The Reds, Des Walker, membahas ‘darah segar’ dan pentingnya dukungan yang fanatik

Walker menambahkan mengenai pentingnya mempertahankan dukungan dari kelompok suporter yang setia dan bersemangat, karena mereka memiliki peran krusial dalam mengejar tujuan bersama: “Forest adalah salah satu klub di mana, selama 25-30 tahun terakhir, ketika para suporter mendukung tim, tim tersebut selalu tampil baik. Begitu ada suasana negatif—apapun bentuknya di antara penonton—tim seolah-olah langsung menurun performanya.

“Sungguh lucu, sebenarnya, karena kami dulu memiliki penonton paling menyebalkan di dunia saat bertanding. Jika skornya tidak 2-3 untuk kami, mereka langsung mulai mencemooh! Tim-tim asuhan Brian Cough, dia hanya mendukung pemain yang memiliki keberanian moral yang sangat tinggi. Kadang-kadang, saya berpikir, ‘Saya rasa dia tidak peduli apakah saya bagus atau tidak, asalkan saya punya keberanian yang cukup untuk melakukan apa yang dia inginkan’. Jadi, dia memulai timnya dengan prinsip itu. Dia tidak peduli.

“Kamu agak mengabaikan penonton sedikit saat mereka tidak mendukungmu. Saya selalu ingat saat bermain, saya pikir itu melawan QPR, kami unggul 4-0. Sepuluh menit terakhir kami hanya menguasai bola. Para pendukung kami mencemooh karena kami tidak berusaha mencetak gol kelima. Kamu berpikir, ‘tunggu dulu’. Tapi, jujur saja, para pemain Eropa telah menetapkan standar. Jadi, saya kira, kami berusaha mengikuti standar mereka dan kemudian kami menetapkan standar kami sendiri.

“Selama 30 tahun terakhir, saya menyadari bahwa penonton memainkan peran paling penting. Saat pertama kali promosi dan berhasil bertahan, bisa dibilang, kami termasuk dua tim terbawah di liga dalam hal kemampuan. Namun, kami memiliki suporter terbaik dan mereka sendirian yang membuat kami tetap bertahan.

“Mereka bernyanyi meski kadang-kadang kami hanya menguasai bola 25% saat bermain di kandang. Dan mereka bernyanyi seolah-olah kami sedang unggul 3-0. Kami berhasil meraih hasil imbang yang tak terduga. Kami pernah sekali mengalahkan Man City. Dan saya berpikir dalam hati, ‘para suporter itu sungguh luar biasa’.

“Jadi, semoga saja, jika kalian bisa mendatangkan pemain baru yang bagus di awal musim dan hal itu memberi semangat positif kepada para suporter, mereka akan mulai bersikap positif terhadap tim alih-alih berpikir, ‘oh, kami kehilangan seorang pemain dan bla-bla-bla’. Dan ini seperti efek bola salju. Kami mulai dengan dua, tiga, empat hasil bagus dan kami akan melanjutkannya dari sana. Jika kami memulai dengan baik, kami akan melanjutkannya dari sana.”