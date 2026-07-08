Getty/GOAL
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‘Uang berlimpah’ - Penjualan Elliot Anderson senilai £116 juta menghadirkan dilema bagi Nottingham Forest, sementara legenda The Reds, Des Walker, membahas ‘darah segar’ dan pentingnya dukungan yang fanatik
Forest menjual Anderson ke Man City dengan biaya transfer rekor
Forest meraup keuntungan yang lumayan dari Anderson, lulusan akademi Newcastle, setelah merekrutnya seharga £35 juta ($47 juta) pada musim panas 2024. Selama dua musim di Trentside, pemain berusia 23 tahun yang gigih ini memuncaki daftar pemain dengan pengambilan bola terbanyak di Liga Premier sekaligus menjadi bagian penting dari skema timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026.
Ia telah meninggalkan Nottingham dengan banyak ucapan selamat, sementara Forest kini berada dalam posisi di mana mereka dapat menginvestasikan kembali dana transfer bersejarah untuk seorang pemain Inggris dan memperkuat skuad secara keseluruhan. Namun, hal itu tidak akan mudah, karena rival-rival di seluruh Eropa kini sepenuhnya menyadari seberapa besar dana yang dimiliki The Reds.
Harga yang diminta pun akan naik sesuai dengan itu, dan manajer baru Oliver Glasner ditugaskan — bersama dewan direksi — untuk menemukan nilai terbaik di pasar yang padat dan sangat kompetitif. Target utama — seperti gelandang Liverpool Curtis Jones dan bintang Tottenham Lucas Bergvall — dikabarkan telah diidentifikasi.
- Getty
Forest memiliki dana untuk memboyong target transfer utama
Walker, ikon Forest, yang berbicara atas nama ToonieBet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai investasi padahal semua orang tahu betapa melimpahnya dana yang dimilikinya: “Ini soal menggunakannya dengan bijak karena semua orang mengira kamu punya uang yang bisa dibuang begitu saja. Sejauh ini, selama lima tahun terakhir, kami telah mendatangkan banyak pemain. Namun di antara mereka, ada beberapa yang bagus. Beberapa di antaranya bahkan sangat bagus. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkan para pemain yang telah bergabung dengan klub ini.
“Beberapa yang tidak berhasil, ya sudah. Itu sama saja dengan Liverpool, Manchester United, Manchester City; mereka semua pernah membuat kesalahan dan membeli pemain yang tidak cocok untuk tim mereka. Brian Clough yang hebat pun pernah membeli beberapa di antaranya. Jadi, setiap manajer harus bersedia mengambil risiko dan memanfaatkan peluang.
“Kami akan membutuhkan tambahan kekuatan. Menurut saya, akan bagus jika bisa mendatangkan pemain bintang di awal musim. Para suporter menyukainya, hal itu membuat mereka berada dalam suasana positif. Mereka telah kehilangan salah satu pemain terbaik mereka. Jadi, akan bagus jika bisa mendatangkan darah segar untuk mencoba langsung tampil maksimal saat musim dimulai.
“Saya rasa kami menutup musim dengan cukup baik. Jadi, tak bisa dipungkiri, jika kami bisa memulai dengan baik, Liga Premier memang bergantung pada awal yang baik. Karena begitu Anda memulai dengan buruk, Anda akan terus was-was, kepercayaan diri hilang, dan para penggemar pun akan berpaling.”
Peran penting yang harus dimainkan oleh para pendukung Forest di City Ground
Walker menambahkan mengenai pentingnya mempertahankan dukungan dari kelompok suporter yang setia dan bersemangat, karena mereka memiliki peran krusial dalam mengejar tujuan bersama: “Forest adalah salah satu klub di mana, selama 25-30 tahun terakhir, ketika para suporter mendukung tim, tim tersebut selalu tampil baik. Begitu ada suasana negatif—apapun bentuknya di antara penonton—tim seolah-olah langsung menurun performanya.
“Sungguh lucu, sebenarnya, karena kami dulu memiliki penonton paling menyebalkan di dunia saat bertanding. Jika skornya tidak 2-3 untuk kami, mereka langsung mulai mencemooh! Tim-tim asuhan Brian Cough, dia hanya mendukung pemain yang memiliki keberanian moral yang sangat tinggi. Kadang-kadang, saya berpikir, ‘Saya rasa dia tidak peduli apakah saya bagus atau tidak, asalkan saya punya keberanian yang cukup untuk melakukan apa yang dia inginkan’. Jadi, dia memulai timnya dengan prinsip itu. Dia tidak peduli.
“Kamu agak mengabaikan penonton sedikit saat mereka tidak mendukungmu. Saya selalu ingat saat bermain, saya pikir itu melawan QPR, kami unggul 4-0. Sepuluh menit terakhir kami hanya menguasai bola. Para pendukung kami mencemooh karena kami tidak berusaha mencetak gol kelima. Kamu berpikir, ‘tunggu dulu’. Tapi, jujur saja, para pemain Eropa telah menetapkan standar. Jadi, saya kira, kami berusaha mengikuti standar mereka dan kemudian kami menetapkan standar kami sendiri.
“Selama 30 tahun terakhir, saya menyadari bahwa penonton memainkan peran paling penting. Saat pertama kali promosi dan berhasil bertahan, bisa dibilang, kami termasuk dua tim terbawah di liga dalam hal kemampuan. Namun, kami memiliki suporter terbaik dan mereka sendirian yang membuat kami tetap bertahan.
“Mereka bernyanyi meski kadang-kadang kami hanya menguasai bola 25% saat bermain di kandang. Dan mereka bernyanyi seolah-olah kami sedang unggul 3-0. Kami berhasil meraih hasil imbang yang tak terduga. Kami pernah sekali mengalahkan Man City. Dan saya berpikir dalam hati, ‘para suporter itu sungguh luar biasa’.
“Jadi, semoga saja, jika kalian bisa mendatangkan pemain baru yang bagus di awal musim dan hal itu memberi semangat positif kepada para suporter, mereka akan mulai bersikap positif terhadap tim alih-alih berpikir, ‘oh, kami kehilangan seorang pemain dan bla-bla-bla’. Dan ini seperti efek bola salju. Kami mulai dengan dua, tiga, empat hasil bagus dan kami akan melanjutkannya dari sana. Jika kami memulai dengan baik, kami akan melanjutkannya dari sana.”
- Getty/GOAL
Era Glasner: Forest akan membuka musim 2026-27 dengan menghadapi Leeds
Forest, yang berhasil mencapai semifinal Liga Europa setelah kembali berlaga di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, finis di peringkat ke-16 musim lalu. Vitor Pereira berhasil membawa mereka lolos dari zona degradasi, namun kini telah menyerahkan tongkat estafet kepelatihan kepada mantan manajer Crystal Palace, Glasner.
Pertandingan kompetitif pertama sang pelatih asal Austria ini akan berlangsung pada laga pembuka musim 2026-27 di kandang melawan Leeds pada 22 Agustus. Rencananya, dana hasil penjualan Anderson akan dimanfaatkan dengan baik untuk mendatangkan pemain-pemain baru sebelum City Ground yang penuh sesak kembali bergemuruh.
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