UAFA mendukung presiden FIFA Gianni Infantino saat Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal memimpin rapat dewan penting di Jeddah

Persatuan Asosiasi Sepak Bola Arab (UAFA) menggelar rapat dewan ke-81 di Jeddah, Arab Saudi, di mana para pejabat secara resmi menyetujui langkah-langkah kolaboratif FIFA yang sedang berjalan. Badan pengatur itu menyambut langkah-langkah terbaru yang diambil pimpinan sepak bola dunia untuk memperkuat kerja sama dengan asosiasi nasional, regional, dan kontinental.

Dalam pertemuan tersebut, dewan secara khusus kembali menegaskan dukungannya kepada presiden FIFA, Infantino. Para pejabat memuji masa kepemimpinannya selama satu dekade, seraya menyoroti keberhasilannya dalam memperluas jejak global olahraga ini, menyatukan komunitas sepak bola internasional, dan melayani kepentingan pemain serta suporter di seluruh dunia.



