UAFA
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UAFA mendukung presiden FIFA Gianni Infantino saat Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal memimpin rapat dewan penting di Jeddah
Infantino mendapat dukungan dari UAFA
Persatuan Asosiasi Sepak Bola Arab (UAFA) menggelar rapat dewan ke-81 di Jeddah, Arab Saudi, di mana para pejabat secara resmi menyetujui langkah-langkah kolaboratif FIFA yang sedang berjalan. Badan pengatur itu menyambut langkah-langkah terbaru yang diambil pimpinan sepak bola dunia untuk memperkuat kerja sama dengan asosiasi nasional, regional, dan kontinental.
Dalam pertemuan tersebut, dewan secara khusus kembali menegaskan dukungannya kepada presiden FIFA, Infantino. Para pejabat memuji masa kepemimpinannya selama satu dekade, seraya menyoroti keberhasilannya dalam memperluas jejak global olahraga ini, menyatukan komunitas sepak bola internasional, dan melayani kepentingan pemain serta suporter di seluruh dunia.
- UAFA
Fokus pada teknologi dan inovasi
Meski pertemuan puncak itu menyoroti persatuan global, kemajuan regional tetap menjadi fokus utama. Sekretaris Jenderal UAFA Dr. Raja Allah Al Sulami menyampaikan laporan komprehensif yang merinci kondisi teknis dan administratif organisasi saat ini.
Unsur penting dalam agenda tersebut adalah evaluasi kerangka pengembangan baru. Dewan meninjau sejumlah langkah progresif, yang ditandai dengan 'Inisiatif Tantangan dan Inovasi'. Program khusus ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi modern ke dalam berbagai aspek sepakbola Arab melalui kompetisi pengembangan yang baru diperkenalkan.
Memetakan kalender regional
Pangeran Abdulaziz membuka pertemuan penting tersebut dengan memaparkan visinya untuk kemajuan berkelanjutan sepakbola Arab di جميع level. Untuk memastikan perkembangan ini, dewan secara resmi menyetujui pembentukan komite-komite pendukung khusus yang bertugas memandu organisasi selama masa administrasi 2025–2029 mendatang.
Perhatian juga diarahkan ke lapangan, dengan para pejabat menilai jadwal pertandingan jangka panjang. Badan pengatur itu meninjau kalender struktural komprehensif untuk musim olahraga 2026/27, yang mencakup turnamen tim nasional dan kompetisi klub.
- Getty
Mempersiapkan diri untuk siklus berikutnya
Dengan komite-komite pendukung yang telah dibentuk untuk siklus empat tahun berikutnya, UAFA kini siap menjalankan inisiatif teknologi dan strukturalnya. Dukungan publik organisasi itu terhadap Infantino juga menjamin kelanjutan hubungan yang kooperatif dengan FIFA seiring sepakbola Arab berupaya meraih pertumbuhan lebih lanjut dan integrasi di panggung global.
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