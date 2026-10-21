ZUMA Press Wire
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U.S. Soccer rayakan rekor jumlah penonton di stadion dan pemirsa televisi setelah lebih dari 165.000 penggemar menghadiri laga-laga perdana tim senior seusai Piala Dunia 2026
Pertandingan pascaturnamen menarik penonton dalam jumlah besar
Federasi Sepak Bola Amerika Serikat mencatat lonjakan jumlah penonton di stadion dan angka penonton siaran dalam enam pertandingan pertama tim senior putra dan putri setelah Piala Dunia. Setiap pertandingan yang digelar selama jeda internasional September dan Oktober mencatat tingkat kehadiran sedikitnya 95 persen dari kapasitas stadion. Selain itu, tiket untuk tiga pertandingan di Orlando, Glendale, dan Washington D.C. terjual habis.
- STEINSIEK.CH
Tiket terjangkau dorong rekor di lokasi pertandingan
Penetapan harga tiket termurah antara $25 dan $35 membantu menarik penonton dalam jumlah besar di seluruh negeri. Skema harga yang terjangkau itu menghasilkan rekor jumlah penonton sepanjang masa untuk pertandingan tim nasional yang digelar di Energizer Park, State Farm Stadium, dan Allianz Field, sementara stadion-stadion lainnya mencatat jumlah penonton yang termasuk tiga tertinggi sepanjang sejarah masing-masing.
Menanggapi lonjakan keterlibatan suporter dalam rilis resmi U.S. Soccer, Kepala Bidang Bisnis David Wright mengatakan: "Kami melihat semakin banyak penggemar terhubung dengan tim nasional kami, dan tingginya minat itu terlihat jelas. Penggemar memenuhi stadion, menyaksikan siaran, dan terlibat dalam jumlah yang memecahkan rekor. Antusiasme itu mencerminkan hubungan yang semakin erat antara tim kami dan para penggemar di seluruh negeri. Ada peluang nyata untuk terus membangun momentum ini sembari berupaya menciptakan pertumbuhan sepakbola yang berkelanjutan."
Siaran televisi mencapai angka bersejarah
Antusiasme itu juga menghasilkan capaian besar dalam jumlah penonton televisi saat tim putra menghadapi rivalnya, Meksiko, pada 3 Oktober. Siaran berbahasa Inggris di TNT Sports mencatat rata-rata gabungan 626.000 penonton, naik 97 persen dibandingkan pertemuan sebelumnya antara kedua negara pada Oktober 2024.
Sementara itu, siaran berbahasa Spanyol di Telemundo ditonton rata-rata 1,7 juta orang dan mencapai puncak 2,22 juta penonton. Angka tersebut menjadikannya siaran olahraga berbahasa Spanyol yang paling banyak ditonton pada pekan itu, sekaligus pertandingan tim nasional putra dengan jumlah penonton tertinggi di jaringan tersebut sejak Telemundo memperoleh hak siarnya pada 2023.
Menyoroti dampak harga tiket yang terjangkau bagi suporter dalam pernyataannya melalui pengumuman federasi, Wakil Presiden Bidang Acara U.S. Soccer John Terry menambahkan: "Ketika melihat angka-angka ini, jelas bahwa minat terhadap sepak bola di negara ini sangat tinggi. Tujuan utama kami adalah mengembangkan sepak bola di negara ini. Kami ingin semua orang bisa menyaksikan tim nasional kami. Dengan menawarkan harga tiket yang ramah bagi suporter untuk pertandingan kami, kami menjadikan semakin banyak orang penggemar sepak bola melalui setiap pertandingan yang kami gelar."
- ZUMA Press Wire
Pendapatan komersial mendanai pengembangan sepak bola akar rumput
Pendapatan signifikan dari penjualan tiket dan merchandise sepanjang rangkaian enam pertandingan itu akan secara langsung mendukung berbagai inisiatif domestik federasi nirlaba tersebut. Dana itu dialokasikan untuk diinvestasikan kembali ke tim-tim nasional, serta program pengembangan pemain, pelatih, dan wasit di seluruh negeri. Para petinggi federasi kini akan berupaya menjaga momentum pasca-Piala Dunia tersebut menjelang jeda internasional mendatang.
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