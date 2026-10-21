Antusiasme itu juga menghasilkan capaian besar dalam jumlah penonton televisi saat tim putra menghadapi rivalnya, Meksiko, pada 3 Oktober. Siaran berbahasa Inggris di TNT Sports mencatat rata-rata gabungan 626.000 penonton, naik 97 persen dibandingkan pertemuan sebelumnya antara kedua negara pada Oktober 2024.

Sementara itu, siaran berbahasa Spanyol di Telemundo ditonton rata-rata 1,7 juta orang dan mencapai puncak 2,22 juta penonton. Angka tersebut menjadikannya siaran olahraga berbahasa Spanyol yang paling banyak ditonton pada pekan itu, sekaligus pertandingan tim nasional putra dengan jumlah penonton tertinggi di jaringan tersebut sejak Telemundo memperoleh hak siarnya pada 2023.

Menyoroti dampak harga tiket yang terjangkau bagi suporter dalam pernyataannya melalui pengumuman federasi, Wakil Presiden Bidang Acara U.S. Soccer John Terry menambahkan: "Ketika melihat angka-angka ini, jelas bahwa minat terhadap sepak bola di negara ini sangat tinggi. Tujuan utama kami adalah mengembangkan sepak bola di negara ini. Kami ingin semua orang bisa menyaksikan tim nasional kami. Dengan menawarkan harga tiket yang ramah bagi suporter untuk pertandingan kami, kami menjadikan semakin banyak orang penggemar sepak bola melalui setiap pertandingan yang kami gelar."