Keduanya, yang menjalin kedekatan saat Ibrahimovic masih membela Manchester United, baru-baru ini bertemu di Warsawa saat syuting iklan Piala Dunia yang terkait dengan merek Furocity milik Fury. Menurut The Sun, pembicaraan segera beralih ke masa depan Morecambe, dengan keduanya menjajaki kemungkinan untuk mengambil alih klub Liga Nasional yang baru saja terdegradasi tersebut.

Sebuah dokumenter Netflix yang diusulkan, berjudul Rise of Morecambe, juga dikabarkan menjadi bagian dari proyek tersebut. Ide ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh kesuksesan yang diraih Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham. Fury dan Ibrahimovic dilaporkan yakin bahwa profil global mereka dapat membantu menarik perhatian serupa bagi klub asal Lancashire tersebut.