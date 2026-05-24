Tyson Fury x Zlatan Ibrahimovic! Juara dunia tinju dan legenda AC Milan merancang rencana untuk menjadi Ryan Reynolds dan Rob Mac berikutnya melalui proyek ambisius pengambilalihan klub non-liga
Fury dan Ibrahimovic dikabarkan akan bergabung dengan Morecambe
Keduanya, yang menjalin kedekatan saat Ibrahimovic masih membela Manchester United, baru-baru ini bertemu di Warsawa saat syuting iklan Piala Dunia yang terkait dengan merek Furocity milik Fury. Menurut The Sun, pembicaraan segera beralih ke masa depan Morecambe, dengan keduanya menjajaki kemungkinan untuk mengambil alih klub Liga Nasional yang baru saja terdegradasi tersebut.
Sebuah dokumenter Netflix yang diusulkan, berjudul Rise of Morecambe, juga dikabarkan menjadi bagian dari proyek tersebut. Ide ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh kesuksesan yang diraih Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham. Fury dan Ibrahimovic dilaporkan yakin bahwa profil global mereka dapat membantu menarik perhatian serupa bagi klub asal Lancashire tersebut.
'Ada kabar besar yang akan datang'
Fury memicu spekulasi di media sosial setelah mengunggah foto bersama manajernya, Spencer Brown, di depan sebuah jet pribadi dengan keterangan: "Ayo terbang bersamaku! Beberapa hari untuk urusan bisnis. Berita besar akan segera datang."
Ibrahimovic kemudian menambah spekulasi tersebut dengan mengunggah foto-foto dari Warsawa bersama Fury sambil merujuk pada tanggal 1 Agustus di Dublin. Mantan striker tersebut juga baru-baru ini mengonfirmasi perannya sebagai komentator untuk liputan Piala Dunia Fox, dengan mengatakan: "Saya membawa kabar baik bagi masyarakat Amerika. Bukan hanya Piala Dunia FIFA yang akan tayang di Fox musim panas ini… Zlatan juga akan hadir. Sampai jumpa segera dan selamat datang, Amerika."
Morecambe sudah memiliki hubungan yang erat dengan Fury
Morecambe sudah menjalin hubungan erat dengan Fury. Fasilitas latihan utama sang juara kelas berat ini berlokasi di Stadion Mazuma milik klub tersebut, tepatnya di sebuah gedung yang dibelinya pada tahun 2020. Lokasi tersebut juga menjadi markas Yayasan Tyson Fury, sehingga kabar minat untuk mengambil alih klub ini menjadi langkah logis berikutnya bagi sang petinju.
Sementara itu, Ibrahimovic pensiun dari sepak bola pada tahun 2023 dan sejak itu beralih ke dunia media, meskipun peran dalam kepemilikan klub akan menandai langkah terbesarnya di dunia sepak bola sejak mengakhiri kariernya sebagai pemain. Dokumenter yang diusulkan juga dapat secara signifikan meningkatkan profil global Morecambe jika kesepakatan tersebut berlanjut, terutama mengingat perhatian dunia yang dihasilkan oleh kebangkitan Wrexham di bawah kepemimpinan Reynolds dan Mac.
Pembicaraan mengenai akuisisi kemungkinan akan semakin intensif dalam beberapa minggu ke depan
Belum ada konfirmasi resmi mengenai tawaran tersebut, namun spekulasi terus meningkat menyusul penampilan publik dan aktivitas media sosial keduanya baru-baru ini. Jika pembicaraan tersebut berlanjut, Fury dan Ibrahimovic berpotensi menjadi nama-nama terkenal terbaru yang berinvestasi di sepak bola divisi bawah. Keterlibatan mereka kemungkinan besar akan menempatkan Morecambe di bawah sorotan besar baik di dalam maupun di luar lapangan, terutama karena kabarnya sebuah proyek dokumenter sudah mulai dibahas.