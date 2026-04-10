Goal.com
Live
GettyRichard Pelham

Diterjemahkan oleh

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, Tinju: Kapan pertandingannya? Jadwal, tanggal, lokasi, pay-per-view, harga, biaya, siaran langsung di TV gratis, dan streaming langsung

Mantan juara dunia tinju Tyson Fury kembali ke atas ring dan akan bertarung melawan Arslanbek Makhmudov. SPOX menyajikan semua informasi mengenai pertarungan ini untuk Anda.

Tyson Fury ingin mencoba lagi. Petinju berusia 37 tahun itu sebenarnya telah mengumumkan pensiun dari dunia tinju setelah pertarungan terakhirnya sekitar 13 bulan lalu melawan Oleksandr Usyk. Namun, beberapa minggu lalu dikonfirmasi bahwa mantan juara dunia kelas berat dua kali itu akan melakukan comeback pada 11 April. Dalam pertarungan tersebut, Fury akan kembali ke atas ring untuk menghadapi Arslanbek Makhmudov.

Semua informasi mengenai acara ini dapat Anda temukan di artikel ini.

    Pertandingan Tyson Fury melawan Arslanbek Makhmudov akan digelar pada Sabtu, 11 April 2026. Stadion milik klub Liga Premier Tottenham Hotspur telah dipilih sebagai tempat penyelenggaraan, sehingga pertandingan tersebut akan berlangsung di ibu kota Inggris, London.

    • Iklan
  • Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press ConferenceGetty Images Sport

    Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, Tinju: Kapan pertandingannya? Waktu dan jam mulai

    Pertandingan utama antara Fury dan Makhmudov dijadwalkan pada Sabtu pukul 23.00 waktu Jerman. Sebelumnya akan ada beberapa pertandingan pendahuluan, sedangkan Main Card direncanakan dimulai pada pukul 20.00.

    Segera setelah pertandingan pendahuluan terakhir selesai, pertarungan antara Fury dan Makhmudov akan berlangsung hingga sebelas ronde. Hingga 70.000 penonton dapat menyaksikan pertarungan ini di Tottenham Hotspur Stadium.

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, Tinju: Pay-per-View, Harga, Biaya, Siaran Langsung di TV Gratis, dan Streaming Langsung

    Pertarungan antara Fury dan Makhmudov dipromosikan sebagai acara "Ring" dan dapat disaksikan secara eksklusif di Netflix. Jadi, Anda memerlukan langganan di platform streaming raksasa tersebut untuk menyaksikan Fury vs. Makhmudov secara langsung. Kabar baiknya: Sebagai pelanggan Netflix, Anda tidak akan dikenakan biaya tambahan untuk pertarungan ini, langganan reguler saja sudah cukup. Siaran akan dimulai pukul 20.00 dengan pertandingan pendahuluan Main Card, dan pertarungan antara Fury dan Makhmudov akan dimulai pukul 23.00.

    Pada pertarungan tinju terakhir di Netflix pada Desember 2025 antara Jake Paul dan Anthony Joshua, tidak ada biaya tambahan yang diperlukan selain langganan aktif. Siaran tersebut tidak ditawarkan sebagai Pay-per-View. Hal yang sama kini juga berlaku untuk Fury melawan Makhmudov.

    • Pertandingan: Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov
    • Tanggal: Sabtu, 11 April 2026
    • Waktu: 23.00 (waktu Jerman)
    • Lokasi: Tottenham Hotspur Stadium (London, Inggris)
    • Siaran:Netflix
  • Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek MakhmudovGetty Images Sport

    Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: Rekor Pertemuan

     Tyson FuryArslanbek Makhmudov
    Julukan"The Gypsy King""The Lion"
    Usia37 tahun36 tahun
    Tinggi2,06 m1,98 m
    Jangkauan216 cmsekitar 198 cm
    Kelas beratKelas beratKelas berat
    KebangsaanInggrisRusia
    GayaGaya bertarung kananPosisi kanan
    Rekor profesional34–1–119–1
    KO2418
    Persentase KO71 %95 %
    Prestasi TerbesarJuara Dunia Kelas Berat dua kali, kemenangan antara lain melawan Wladimir Klitschko dan Deontay Wilder Pemegang gelar WBA-NABA berkali-kali, dianggap sebagai salah satu petinju dengan pukulan terkuat di kelas berat
  • Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight NightGetty Images Sport

    Kembalinya Tyson Fury

    Tyson Fury termasuk salah satu petinju kelas berat paling berpengaruh di generasinya. Pada tahun 2015, petinju asal Inggris ini berhasil merebut beberapa sabuk juara dunia dari Wladimir Klitschko, yang telah lama mendominasi, dan dengan demikian mengakhiri sebuah era di kelas berat. Namun, setelah kemenangan tersebut, karier Fury mengalami titik terendah. "The Gypsy King" berjuang melawan masalah pribadi yang berat, termasuk depresi, penyalahgunaan narkoba, dan obesitas parah. Akibatnya, ia melepaskan gelarnya dan untuk sementara waktu menghilang sepenuhnya dari dunia tinju profesional.

    Pada 2018, Fury akhirnya merayakan comeback-nya yang sangat dinanti. Langkah demi langkah, ia kembali ke puncak dunia dan kembali memantapkan dirinya sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik di dunia – hingga akhirnya terjadi duel yang telah lama dinantikan dengan Oleksandr Usyk...

    Pertarungan pertama itu memperebutkan penyatuan keempat gelar juara dunia utama. Fury memulai sebagai favorit, namun harus mengakui kekalahan berdasarkan poin. Dalam pertandingan ulang, ia mencoba membalikkan keadaan dengan penyesuaian taktis, namun pada akhirnya kembali kalah setelah bertarung penuh. Kedua kekalahan dari Usyk menandai titik balik dalam karier Fury. Ia tidak hanya kehilangan gelarnya, tetapi juga citra tak terkalahkannya. Beberapa minggu kemudian, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia tinju.

    Namun, kembalinya Fury menunjukkan bahwa ia masih jauh dari siap untuk menggantung sarung tinjunya. Di Instagram, petinju asal Inggris itu menyatakan dengan penuh emosi: "Sekarang sudah resmi bahwa saya kembali melakukan apa yang saya cintai dan seharusnya lakukan."