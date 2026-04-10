Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, Tinju: Kapan pertandingannya? Jadwal, tanggal, lokasi, pay-per-view, harga, biaya, siaran langsung di TV gratis, dan streaming langsung

Tyson Fury termasuk salah satu petinju kelas berat paling berpengaruh di generasinya. Pada tahun 2015, petinju asal Inggris ini berhasil merebut beberapa sabuk juara dunia dari Wladimir Klitschko, yang telah lama mendominasi, dan dengan demikian mengakhiri sebuah era di kelas berat. Namun, setelah kemenangan tersebut, karier Fury mengalami titik terendah. "The Gypsy King" berjuang melawan masalah pribadi yang berat, termasuk depresi, penyalahgunaan narkoba, dan obesitas parah. Akibatnya, ia melepaskan gelarnya dan untuk sementara waktu menghilang sepenuhnya dari dunia tinju profesional.

Pada 2018, Fury akhirnya merayakan comeback-nya yang sangat dinanti. Langkah demi langkah, ia kembali ke puncak dunia dan kembali memantapkan dirinya sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik di dunia – hingga akhirnya terjadi duel yang telah lama dinantikan dengan Oleksandr Usyk...

Pertarungan pertama itu memperebutkan penyatuan keempat gelar juara dunia utama. Fury memulai sebagai favorit, namun harus mengakui kekalahan berdasarkan poin. Dalam pertandingan ulang, ia mencoba membalikkan keadaan dengan penyesuaian taktis, namun pada akhirnya kembali kalah setelah bertarung penuh. Kedua kekalahan dari Usyk menandai titik balik dalam karier Fury. Ia tidak hanya kehilangan gelarnya, tetapi juga citra tak terkalahkannya. Beberapa minggu kemudian, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia tinju.

Namun, kembalinya Fury menunjukkan bahwa ia masih jauh dari siap untuk menggantung sarung tinjunya. Di Instagram, petinju asal Inggris itu menyatakan dengan penuh emosi: "Sekarang sudah resmi bahwa saya kembali melakukan apa yang saya cintai dan seharusnya lakukan."