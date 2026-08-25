Scholes tidak menahan diri saat bereaksi terhadap penampilan buruk Manchester United pada pekan pembuka, dengan secara khusus menyoroti komentar Fernandes setelah pertandingan. Kapten Manchester United itu mengungkapkan frustrasinya usai kekalahan 2-0, dengan menyebut timnya mengulangi kesalahan yang sama yang menghambat perkembangan mereka sepanjang musim sebelumnya.

Namun, Scholes, saat berbicara di podcast 'The Good, The Bad and The Football', berargumen bahwa penampilan sang kapten sendiri di lapangan tidak memberinya otoritas untuk begitu vokal di media setelah hasil seperti itu.

Menanggapi komentar sang kapten, Scholes memberi respons tajam terhadap keluhan gelandang itu. "Saya tertarik mengetahui apa maksudnya (Fernandes) dengan itu," kata Scholes. "Kesalahan apa, apakah mereka memberi lawan gol dari situasi bola mati? Terutama ketika Anda tampil seperti dirinya juga, saya pikir mungkin yang terbaik adalah diam saja, karena dia juga tidak menampilkan performa terbaiknya, dan ada cukup banyak yang seperti itu."