Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Tutup mulutmu' - Paul Scholes mengkritik Bruno Fernandes setelah Manchester United dikejutkan Hull City
Scholes menuntut Fernandes untuk diam
Scholes tidak menahan diri saat bereaksi terhadap penampilan buruk Manchester United pada pekan pembuka, dengan secara khusus menyoroti komentar Fernandes setelah pertandingan. Kapten Manchester United itu mengungkapkan frustrasinya usai kekalahan 2-0, dengan menyebut timnya mengulangi kesalahan yang sama yang menghambat perkembangan mereka sepanjang musim sebelumnya.
Namun, Scholes, saat berbicara di podcast 'The Good, The Bad and The Football', berargumen bahwa penampilan sang kapten sendiri di lapangan tidak memberinya otoritas untuk begitu vokal di media setelah hasil seperti itu.
Menanggapi komentar sang kapten, Scholes memberi respons tajam terhadap keluhan gelandang itu. "Saya tertarik mengetahui apa maksudnya (Fernandes) dengan itu," kata Scholes. "Kesalahan apa, apakah mereka memberi lawan gol dari situasi bola mati? Terutama ketika Anda tampil seperti dirinya juga, saya pikir mungkin yang terbaik adalah diam saja, karena dia juga tidak menampilkan performa terbaiknya, dan ada cukup banyak yang seperti itu."
- Getty Images Sport
Standar pertahanan dalam sorotan
Gelandang legendaris itu bukan satu-satunya mantan bintang United yang mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi disiplin skuad saat ini dan kesadaran taktik mereka. Sesama legenda klub, Wayne Rooney melancarkan kritik pedas terhadap standar pertahanan klub setelah kekalahan buruk 2-0 dari Hull City.
Scholes secara khusus dibuat bingung oleh tindakan Harry Maguire saat gol pembuka untuk Hull City tercipta. Bek veteran itu tampak dilanda keraguan, tanpa sengaja menghalangi rekan setimnya sendiri, Noussair Mazraoui, yang memungkinkan Semi Ajayi mencetak gol. "Saya pikir dia (Maguire) seperti kehilangan orientasi atau semacamnya, saya tidak tahu," komentar Scholes. "Saya rasa dia tidak melihat para pemain, dia melihat bola, bukan?"
Kekhawatiran atas persiapan skuad
Kritik itu meluas melampaui 90 menit pertandingan, merambah ke persiapan internal dan budaya klub. Saat rekan pembawa acara Paddy McGuinness menunjukkan bahwa Luke Shaw menyarankan tim seharusnya bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk laga tersebut, Scholes bereaksi dengan ketidakpercayaan yang terlihat jelas.
"Shaw selalu mengatakan sesuatu," ujar Scholes, jelas tidak terkesan dengan pengakuan sang bek di depan publik. "Itu sindiran untuk staf Anda, itu sindiran untuk manajer Anda. Jika salah satu pemain Anda mengatakan itu, sial, Anda pasti akan memanggilnya pada Senin pagi, bukan, 'Apa maksud Anda dengan itu?'"
Frustrasi sang playmaker legendaris itu menyoroti anggapan adanya kurangnya akuntabilitas dalam susunan saat ini, dan mengisyaratkan bahwa komentar seperti itu tidak akan pernah ditoleransi pada era Sir Alex Ferguson.
- Getty Images
Fernandes merefleksikan kegagalan yang sudah familiar
Terlepas dari keinginan Scholes agar sang kapten tetap diam, Fernandes mengklaim Manchester United mengulangi kesalahan yang sama yang menghantui kampanye mereka sebelumnya ketika masa jabatan permanen Michael Carrick dimulai dengan cara yang buruk.
Bintang Portugal itu memberikan uraian terperinci tentang kesulitan tim dalam wawancara pascapertandingannya dengan TNT Sports. "Kesalahan yang sama seperti yang kami lakukan musim lalu, di setiap laga tandang kami terlalu sering memberikan bola kepada mereka," katanya. "Dalam 20 menit pertama, penjaga gawang adalah pemain dengan sentuhan terbanyak. Kami harus menekan lebih banyak, lebih agresif, dan sekali lagi kami perlu memperbaiki bola mati serta tidak kebobolan gol-gol seperti ini."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami