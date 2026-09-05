Getty Images Sport
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'Tutup mulut sialanmu!' - Armando Broja terlibat bentrokan vulgar dengan suporter Burnley setelah kekalahan dari Bristol City
Ketegangan memuncak di Turf Moor
Atmosfer di Turf Moor mencapai titik puncak pada Sabtu malam ketika Burnley terpuruk ke dasar klasemen Championship. Setelah menelan kekalahan mengecewakan 2-1 dari Bristol City, penyerang Armando Broja terekam video terlibat konfrontasi sengit dengan sekelompok suporter. Insiden yang terjadi di area parkir setelah peluit akhir itu memperlihatkan penyerang berusia 24 tahun tersebut kehilangan kesabaran setelah menjadi sasaran kritik keras terkait performanya dan situasi tim saat ini.
Dalam rekaman yang sejak itu viral di berbagai platform media sosial, mantan pemain Chelsea itu tampak tersinggung dengan komentar yang menyebut dirinya gagal memberikan kontribusi sejak kedatangannya di Lancashire. Saat adu argumen memanas, Broja terdengar membela catatan performa dan tingkat kebugarannya sebelum situasi berubah menjadi kata-kata kasar. Sang penyerang terekam membalas kepada satu individu tertentu, dengan berteriak: "Tutup mulutmu yang sialan dan tunjukkan rasa hormat."
- Getty Images Sport
Broja membela rekornya bersama Burnley
Broja, yang direkrut pada Agustus 2025 dengan biaya yang dilaporkan sebesar £20 juta, kesulitan mencetak gol selama masa baktinya di klub tersebut. Dalam konfrontasi itu, penyerang tersebut tampak menanggapi klaim soal konsistensi dan waktu bermainnya.
Ia terdengar bertanya kepada para suporter: "Apa yang sudah saya lakukan?" dan merespons tuduhan soal performa buruk dengan balik bertanya: "Saya sudah buruk selama setahun?" Pemain internasional Albania itu kemudian tampak menyinggung minimnya menit bermain yang ia dapatkan belakangan dengan mengatakan: "Saya tidak bermain selama setahun!" untuk membenarkan kesulitannya saat ini di lapangan.
Broja kesulitan menemukan ritme di Burnley
Meski memiliki pedigree sebagai talenta level Premier League, Broja hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua oleh manajer Nicky Hayen dalam kekalahan dari Bristol City. Ia menggantikan Andreas Hountondji saat jeda, tetapi gagal memberikan ketajaman yang dibutuhkan untuk mengunci kemenangan.
Pada musim lalu, penyerang itu mencatatkan 26 penampilan di semua kompetisi, meski ia hanya dipercaya menjadi starter delapan kali di kasta teratas. Kurangnya ritme bermain ini jelas telah menjadi sumber ketegangan bagi sang pemain dan para suporter, yang memicu adegan eksplosif yang terlihat di luar stadion.
- Getty Images Sport
Sebuah kejatuhan katastrofik saat melawan Bristol City
Insiden itu terjadi setelah pertandingan yang sempat terlihat akan dimenangi Burnley sebelum keruntuhan lini belakang pada akhir laga. Burnley unggul pada menit ke-56 melalui Aaron Ramsey, tetapi mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan tersebut. Robins tamu melakukan comeback dramatis di penghujung laga, diawali gol penyeimbang pada menit ke-82 ketika Rob Dickie menanduk bola hasil sepak pojok dengan keras ke gawang.
Penderitaan tuan rumah bertambah pada masa injury time ketika Yu Hirakawa melepaskan tembakan keras yang menjadi gol penentu kemenangan untuk mengamankan tiga poin penuh bagi Bristol City. Hasil ini membuat Burnley belum menang setelah lima pertandingan, terpuruk di dasar klasemen dengan hanya dua poin.
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