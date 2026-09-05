Atmosfer di Turf Moor mencapai titik puncak pada Sabtu malam ketika Burnley terpuruk ke dasar klasemen Championship. Setelah menelan kekalahan mengecewakan 2-1 dari Bristol City, penyerang Armando Broja terekam video terlibat konfrontasi sengit dengan sekelompok suporter. Insiden yang terjadi di area parkir setelah peluit akhir itu memperlihatkan penyerang berusia 24 tahun tersebut kehilangan kesabaran setelah menjadi sasaran kritik keras terkait performanya dan situasi tim saat ini.

Dalam rekaman yang sejak itu viral di berbagai platform media sosial, mantan pemain Chelsea itu tampak tersinggung dengan komentar yang menyebut dirinya gagal memberikan kontribusi sejak kedatangannya di Lancashire. Saat adu argumen memanas, Broja terdengar membela catatan performa dan tingkat kebugarannya sebelum situasi berubah menjadi kata-kata kasar. Sang penyerang terekam membalas kepada satu individu tertentu, dengan berteriak: "Tutup mulutmu yang sialan dan tunjukkan rasa hormat."