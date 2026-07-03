Tarik Muharemovic semakin dekat dengan Juventus. Menurut laporan Tuttosport hari ini, masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak, namun bek asal Bosnia ini hampir kembali ke Turin, tempat ia pernah bermain bersama tim Primavera Bianconeri dan Next Gen. Negosiasi dengan Sassuolo, pemilik hak kontraknya, berjalan lancar, dan kesepakatan ini kemungkinan akan ditutup antara akhir pekan ini dan awal pekan depan. Juve berhasil mengalahkan persaingan ketat dari Inter, yang selama berbulan-bulan telah mengincar bek tengah kelahiran 2003 asal Ljubljana ini, namun gagal merealisasikannya. Juve memenangkan derby Italia pertama musim 2026-27, dan Spalletti akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini pertahanan yang selama ini dicarinya.
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Tuttosport - Muharemovic hampir bergabung dengan Juventus dengan nilai transfer 18 juta euro: tekanan dari Yildiz menjadi faktor penentu. Inter kecewa
BIAYA OPERASI
Untuk Muharemovic, Juventus akan membayar sekitar setengah dari nilai sebenarnya, mengingat saat melepasnya ke Sassuolo, klub ini mempertahankan 50 persen hak atas hasil penjualan kembali: nilai transfernya mencakup pembayaran sebesar 16 juta ditambah 2 juta sebagai bonus. Pemain asal Bosnia ini, yang tersingkir dari Piala Dunia setelah kekalahan melawan Amerika Serikat, akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan gaji bersih sedikit di atas 2 juta euro per musim. Ia dijadwalkan tiba di Turin bersama agen-agennya dalam beberapa hari ke depan, menjalani pemeriksaan medis, dan menandatangani dokumen-dokumen kontrak, sebelum berangkat berlibur. Ia diperkirakan akan siap bermain di bawah asuhan Spalletti pada akhir bulan ini.
YILDIZ YANG MENENTUKAN
Muharemovic, yang menutup musim lalu dengan 2 gol dan 2 assist dalam 32 pertandingan bersama Sassuolo (serta 7 kartu kuning), awalnya memiliki banyak keraguan terkait kepulangannya ke Juventus. Ini soal harga diri dan kekecewaan yang ia rasakan karena telah dilepas secara terburu-buru pada musim panas 2024. Ia pun berubah pikiran berkat dorongan dari Kenan Yildiz. Keduanya adalah teman, pernah bermain bersama selama beberapa waktu di Primavera dan Next Gen; pengaruh nomor 10 terhadap keputusan “Muha” sangat jelas. Ada juga aspek hierarki: Spalletti menginginkannya dan meyakinkannya bahwa ia akan menjadi bagian penting dari proyek ini. Sebuah Juventus yang, setelah Ekhator, siap untuk melakukan perekrutan kedua.
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