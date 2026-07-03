Tuttosport - Muharemovic hampir bergabung dengan Juventus dengan nilai transfer 18 juta euro: tekanan dari Yildiz menjadi faktor penentu. Inter kecewa

Untuk Muharemovic, Juventus akan membayar sekitar setengah dari nilai sebenarnya, mengingat saat melepasnya ke Sassuolo, klub ini mempertahankan 50 persen hak atas hasil penjualan kembali: nilai transfernya mencakup pembayaran sebesar 16 juta ditambah 2 juta sebagai bonus. Pemain asal Bosnia ini, yang tersingkir dari Piala Dunia setelah kekalahan melawan Amerika Serikat, akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan gaji bersih sedikit di atas 2 juta euro per musim. Ia dijadwalkan tiba di Turin bersama agen-agennya dalam beberapa hari ke depan, menjalani pemeriksaan medis, dan menandatangani dokumen-dokumen kontrak, sebelum berangkat berlibur. Ia diperkirakan akan siap bermain di bawah asuhan Spalletti pada akhir bulan ini.