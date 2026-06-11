Luka Modric dan Milan tampaknya sudah berakhir, atau mungkin belum. Meskipun gagal lolos ke Liga Champions musim depan—harapan itu sirna pada pekan terakhir setelah kekalahan di Meazza melawan Cagliari—pemain asal Kroasia ini belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang bersama Rossoneri. Di usia 40 tahun, ia tak ingin mengambil keputusan yang salah; saat ini ada Piala Dunia yang harus dijalani, baru setelah itu ia akan menentukan langkah selanjutnya. Pilihan yang ada saat ini ada empat: tetap di Milan untuk satu musim lagi, mengakhiri kariernya di Dinamo Zagreb asuhan Zorro Boban, kembali ke Real Madrid untuk bergabung dengan manajemen atau staf pelatih, atau berhenti bermain sepak bola dan menikmati waktu bersama keluarga. Semuanya masih belum pasti, peluang untuk melihatnya kembali di Milan memang terbatas, tapi masih ada.
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Tuttosport - Modric-Milan, belum berakhir. Ia akan berbicara dengan pelatih baru Glasner dan mengambil keputusan
IA AKAN BERBICARA DENGAN GLASNER
Menurut laporan Tuttosport,mantan pemain Tottenham dan Real Madrid yangmeraih Ballon d'Or pada 2018 ini sedang menunggu untuk berbicara dengan pihak yang akan memimpin proyek teknis baru, termasuk calon pelatih baru, Oliver Glasner. Baru setelah percakapan tersebut ia akan mengambil keputusan. Seperti yang terjadi tahun lalu dengan Tare dan Allegri, Modric tidak akan meminta jaminan apa pun. Bermain untuk Milan baginya adalah mimpi dan suatu kehormatan; ia akan tetap bertahan hanya jika masih merasa berguna. Dan jika Milan benar-benar berjuang untuk kembali menjadi besar. Ia tidak membutuhkan uang dan tidak ingin menghalangi siapa pun. Bagi Milan, ia ingin menjadi aset, bukan hambatan.
LAPORAN KEUANGAN MILAN
Tahun lalu, Modric tampil dalam 34 pertandingan dan mencetak 2 gol, masing-masing saat melawan Bologna dan Pisa. Menurut Calcio e Finanza, gaji bersihnya mencapai 3,5 juta euro, dengan total biaya – jika dihitung berdasarkan gaji kotor – sebesar 6,48 juta euro.