Tuttosport - Modric-Milan, belum berakhir. Ia akan berbicara dengan pelatih baru Glasner dan mengambil keputusan

Luka Modric dan Milan tampaknya sudah berakhir, atau mungkin belum. Meskipun gagal lolos ke Liga Champions musim depan—harapan itu sirna pada pekan terakhir setelah kekalahan di Meazza melawan Cagliari—pemain asal Kroasia ini belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang bersama Rossoneri. Di usia 40 tahun, ia tak ingin mengambil keputusan yang salah; saat ini ada Piala Dunia yang harus dijalani, baru setelah itu ia akan menentukan langkah selanjutnya. Pilihan yang ada saat ini ada empat: tetap di Milan untuk satu musim lagi, mengakhiri kariernya di Dinamo Zagreb asuhan Zorro Boban, kembali ke Real Madrid untuk bergabung dengan manajemen atau staf pelatih, atau berhenti bermain sepak bola dan menikmati waktu bersama keluarga. Semuanya masih belum pasti, peluang untuk melihatnya kembali di Milan memang terbatas, tapi masih ada.



