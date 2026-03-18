Tuttosport - Milan, pertemuan antara direktur olahraga Tare dan agen Mateo Retegui, penyerang Al-Qadsiah

Bukan rahasia lagi bahwa Milan berencana untuk memperbarui lini serangnya pada musim panas nanti, dengan merekrut penyerang nomor 9 baru. Seorang pemain yang dapat diandalkan, responsif, dan pada dasarnya seorang pencetak gol ulung. Yang tidak mengikuti jejak investasi-investasi terakhir, yang karena berbagai alasan telah dianggap sebagai kegagalan (Morata, Gimenez, dan Fullkrug). Selain Kean, Gabriel Jesus (yang memiliki agen yang sama dengan Allegri) dan Lewandowski (yang akan hengkang dari Barcelona dan diminati oleh Chicago Fire, klub Major League Soccer), ada juga penyerang Al-Qadisiya di antara nama-nama yang menjadi incaran tim Rossoneri di bursa transfer. Setelah meraih gelar top skor di Serie A musim 2024-25, dengan 25 gol dalam 36 pertandingan, mantan pemain Genoa ini juga menunjukkan performa impresif di Saudi Pro League: dalam 25 pertandingan, ia telah mencetak 15 gol.