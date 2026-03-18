Sebuah pertemuan santai, yang berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Dalam beberapa bulan ke depan, saat Milan sudah mengetahui apakah mereka akan berlaga di Liga Champions musim depan dan dapat mengandalkan pendapatan dari UEFA. Menurut laporan Tuttosport,Igli Tare, direktur olahraga Rossoneri, pekan lalu bertemu untuk makan malam dengan Alessandro Moggi, agen yang mewakili penyerang Italia-Argentina Mateo Retegui. Saat ini belum ada hal yang konkret, namun nama mantan pemain Atalanta ini harus ditambahkan ke daftar calon untuk memimpin lini serang musim depan, di mana Milan akan berjuang untuk memenangkan Scudetto.
Tuttosport - Milan, pertemuan antara direktur olahraga Tare dan agen Mateo Retegui, penyerang Al-Qadsiah
SELALU CANTELKAN RETEGUI
Bukan rahasia lagi bahwa Milan berencana untuk memperbarui lini serangnya pada musim panas nanti, dengan merekrut penyerang nomor 9 baru. Seorang pemain yang dapat diandalkan, responsif, dan pada dasarnya seorang pencetak gol ulung. Yang tidak mengikuti jejak investasi-investasi terakhir, yang karena berbagai alasan telah dianggap sebagai kegagalan (Morata, Gimenez, dan Fullkrug). Selain Kean, Gabriel Jesus (yang memiliki agen yang sama dengan Allegri) dan Lewandowski (yang akan hengkang dari Barcelona dan diminati oleh Chicago Fire, klub Major League Soccer), ada juga penyerang Al-Qadisiya di antara nama-nama yang menjadi incaran tim Rossoneri di bursa transfer. Setelah meraih gelar top skor di Serie A musim 2024-25, dengan 25 gol dalam 36 pertandingan, mantan pemain Genoa ini juga menunjukkan performa impresif di Saudi Pro League: dalam 25 pertandingan, ia telah mencetak 15 gol.
BERAPA HARGA RETEGUI
Milan belum memutuskan pemain mana yang akan mereka incar dengan serius, namun nama Retegui patut dipertimbangkan. Meskipun demikian, negosiasi ini sama sekali tidak mudah. Kontraknya dengan Al-Qadisiyya akan berakhir pada 2029 dan biayanya sama sekali tidak murah. Setahun yang lalu, untuk merebutnya dari Atalanta, klub Saudi tersebut menginvestasikan 68,5 juta euro untuk transfernya dan, menurut rumor, menjamin gaji sebesar 20 juta euro bruto per tahun kepada penyerang asal Italia tersebut. Angka-angka yang jelas tidak dapat dijangkau oleh Milan. Retegui, yang merasa nyaman di Arab Saudi dan tentu saja tidak berniat memaksakan transfer, akan dengan senang hati kembali ke Italia dan gagasan bermain di salah satu klub dengan gelar terbanyak membuatnya tertarik.
IA BERLATIH SENDIRI UNTUK ITALIA
Saat ini Retegui berada di Florence untuk mempersiapkan laga melawan Irlandia Utara, yang sangat penting agar impian lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Setelah liga Saudi dihentikan akibat ketegangan di Timur Tengah, mantan pemain Atalanta ini memutuskan untuk mempercepat kepulangannya ke Italia agar kondisi fisiknya tidak terganggu. Ia telah memberi tahu Gattuso dan Federasi, menyewa sebuah rumah, dan memilih untuk berlatih sendiri bersama seorang pelatih kebugaran, sambil menunggu panggilan tim nasional yang dijadwalkan pada hari Jumat.