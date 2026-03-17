Tuttosport - Juventus-Spalletti: Kontrak jangka pendek untuk meraih kemenangan segera, tuntutan sang pelatih

Juventus dan Luciano Spalletti semakin dekat untuk melanjutkan kerja sama mereka. Menurut laporan Tuttosport, pelatih asal Tuscany itu dikabarkan siap memperpanjang kontraknya hingga 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Sebuah keputusan yang matang: tanpa ikatan jangka panjang, namun dengan tekad yang jelas untuk segera memberikan kontribusi pada proyek Bianconeri.

Spalletti, memang, dilaporkan telah mengajukan syarat-syaratnya: peran sentral dalam keputusan teknis dan hak bicara dalam langkah-langkah transfer. Tak heran, manajemen bersiap mempercepat perburuan pemain bebas transfer untuk memperkuat skuad menjelang musim depan.