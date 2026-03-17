Gianluca Minchiotti

Tuttosport - Juventus-Spalletti: Kontrak jangka pendek untuk meraih kemenangan segera, tuntutan sang pelatih

Semua mata tertuju pada pengumuman resmi perpanjangan kontrak Spalletti bersama Juventus: durasi dan syarat-syaratnya

Juventus dan Luciano Spalletti semakin dekat untuk melanjutkan kerja sama mereka. Menurut laporan Tuttosport, pelatih asal Tuscany itu dikabarkan siap memperpanjang kontraknya hingga 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Sebuah keputusan yang matang: tanpa ikatan jangka panjang, namun dengan tekad yang jelas untuk segera memberikan kontribusi pada proyek Bianconeri.

Spalletti, memang, dilaporkan telah mengajukan syarat-syaratnya: peran sentral dalam keputusan teknis dan hak bicara dalam langkah-langkah transfer. Tak heran, manajemen bersiap mempercepat perburuan pemain bebas transfer untuk memperkuat skuad menjelang musim depan.

  • KESEPAKATAN TELAH DICAPAI

    Kontak-kontak dalam beberapa pekan terakhir telah menghasilkan kesepakatan prinsip antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga terbentuk melalui diskusi dengan para pemain: para pemain kunci dilibatkan dalam penilaian terhadap sang pelatih. Meskipun pada musim gugur lalu tidak semua pihak yakin dengan penunjukannya – dengan alternatif seperti Raffaele Palladino yang saat itu sedang naik daun – kini penilaian internal telah berubah secara drastis.

    Spalletti berhasil meyakinkan melalui ide-ide permainannya dan manajemen tim, mengembalikan kekompakan dan ketenangan pada tim yang di masa lalu baru-baru ini menunjukkan keretakan yang jelas.

  • IKLIM DAN AMBISI

    Suasana di Continassa kini terasa berbeda: tim ini bersatu, bekerja dengan antusias, dan telah menemukan kembali keseimbangannya. Pelatih pun merasa sepenuhnya terlibat dalam proyek ini dan tidak mencari peluang lain, juga tidak mengaitkan masa depannya dengan posisi akhir di liga.

    Visinya jelas: siklus yang singkat namun ambisius, dengan tujuan untuk segera meraih kemenangan. Spalletti yakin bahwa Juventus sudah memiliki fondasi yang kokoh dan bahwa, dengan 5-6 rekrutan yang tepat, tim ini dapat segera bersaing untuk meraih trofi nasional.

    Sekarang tinggal langkah terakhir: penandatanganan kontrak. Setelah itu, babak baru Bianconeri dapat dimulai secara resmi.

