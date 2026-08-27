Unggul untuk Franck Kessie, tetapi kini saatnya beralih dari kata-kata ke tindakan. Setelah semusim panas merayu gelandang Pantai Gading itu, menjanjikannya kontrak, Juventus harus menuangkannya secara hitam di atas putih, melakukan langkah yang tegas dan menentukan, untuk menghindari kejutan buruk pada hari-hari terakhir bursa transfer. Menurut yang ditulis hari ini oleh Tuttosport Carnevali sudah memiliki kesepakatan verbal dengan pihak sang pemain (yang juga tadi malam kembali melakukan pembicaraan) berdasarkan kontrak tiga tahun senilai €4,5 juta bersih per musim, tetapi belum juga menuntaskannya. Alasannya? Yang itu-itu lagi, pemain yang harus dilepas, yang membuat semuanya rumit. Yang bisa membuat transfer ini gagal.
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Tuttosport - Juventus mencoba menuntaskan transfer Franck Kessie bahkan tanpa kepergian Teun Koopemeiners: Roma tidak menyerah
Masalah penjualan: Koop pergi?
Syaratnya wajib diberi catatan, tetapi masuknya Roma, yang pada awal pekan berbicara dengan agen eks Milan dan Atalanta itu, telah mengusik situasi.Juventus terkena dampaknya, memahami bahwa waktu untuk memutuskan terbatas. Carnevali dan Massara akan mencoba menuntaskan kedatangan Kessie sebelum akhir pekan ini, meski tahu bahwa transfer Miretti ke Besiktas, dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian seharga 12 juta euro, belum cukup. Di Continassa mereka tahu bahwa semuanya akan lebih mudah dengan kepergian Koopmeiners, yang jelas tidak menghalangi. Ia tahu bahwa petualangannya di Juventus sudah di ujung jalan, bahwa berganti suasana akan menjadi kebaikan bagi semua pihak, tetapi - seperti yang ditulis Tuttosport hari ini - ingin menemukan solusi yang sesuai, secara olahraga maupun ekonomi. Untuk saat ini pembicaraan dengan Galatasaray belum menghasilkan sesuatu yang konkret, begitu pula hingga hari ini transfer ke Roma harus dikesampingkan, karena klub tersebut tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Juventus. Di latar belakang ada Premier League, tetapi belum ada tawaran nyata di atas meja.
Spalletti berbicara dengan Kessie
Untuk saat ini Kessie memprioritaskan Juventus dan Serie A, tetapi tawaran tentu tidak kurang, terutama dari Premier League. Penolakan terhadap tawaran besar dari Al Ittihad, yang demi meyakinkannya bertahan di Arab Saudi telah mengajukan kontrak tiga tahun senilai hampir 10 juta euro bersih, menjadi penegasan bahwa mantan pemain Al Alhi itu telah memutuskan untuk kembali ke sepakbola level tertinggi, yang bagi pemain Pantai Gading itu berarti Italia. Tadi malam, dalam pembicaraan antara petinggi Juventus dan agen sang gelandang, telah disusun rencana operasi transfer tersebut dan diupayakan untuk mendahului persaingan. Spalletti, yang meminta Kessie untuk menambah kepemimpinan di lini tengah, menempatkannya di urutan teratas dalam daftar prioritas: ia telah berbicara dengannya dan mengharapkan lampu hijau sebelum akhir pekan ini. Bahkan tanpa penjualan Koopmeiners.
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