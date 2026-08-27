Tuttosport - Juventus mencoba menuntaskan transfer Franck Kessie bahkan tanpa kepergian Teun Koopemeiners: Roma tidak menyerah

Syaratnya wajib diberi catatan, tetapi masuknya Roma, yang pada awal pekan berbicara dengan agen eks Milan dan Atalanta itu, telah mengusik situasi.Juventus terkena dampaknya, memahami bahwa waktu untuk memutuskan terbatas. Carnevali dan Massara akan mencoba menuntaskan kedatangan Kessie sebelum akhir pekan ini, meski tahu bahwa transfer Miretti ke Besiktas, dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian seharga 12 juta euro, belum cukup. Di Continassa mereka tahu bahwa semuanya akan lebih mudah dengan kepergian Koopmeiners, yang jelas tidak menghalangi. Ia tahu bahwa petualangannya di Juventus sudah di ujung jalan, bahwa berganti suasana akan menjadi kebaikan bagi semua pihak, tetapi - seperti yang ditulis Tuttosport hari ini - ingin menemukan solusi yang sesuai, secara olahraga maupun ekonomi. Untuk saat ini pembicaraan dengan Galatasaray belum menghasilkan sesuatu yang konkret, begitu pula hingga hari ini transfer ke Roma harus dikesampingkan, karena klub tersebut tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Juventus. Di latar belakang ada Premier League, tetapi belum ada tawaran nyata di atas meja.