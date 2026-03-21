Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26
Tuttosport - Juventus, ada rencana untuk merekrut Rudiger: telah mengumpulkan informasi, berikut rinciannya

Klub Bianconeri mengincar pemain yang statusnya bebas transfer: bek asal Jerman yang kontraknya akan habis bersama Real Madrid juga masuk dalam daftar incaran

Juventus sedang memikirkan bursa transfer mendatang dan terus menjalin kontak dengan sejumlah pemain, terutama mereka yang statusnya bebas transfer. Menurut laporan Tuttosport, di antara para pemain tersebut, klub Bianconeri dikabarkan mengincar transfer besar: Antonio Rüdiger, yang kontraknya dengan Real Madrid akan berakhir.


Bek asal Jerman kelahiran 1993 ini memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda konkret mengenai perpanjangan kontrak dengan Los Blancos. Pada musim ini, mantan pemain Chelsea tersebut absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera paha sebelumnya dan kemudian karena masalah lutut, namun kini ia perlahan-lahan mulai menemukan konsistensi kembali. Juve, di sisi lain, sedang memantau beberapa opsi untuk lini belakang, termasuk misalnya Marcos Senesi, namun tidak ingin hanya mengandalkan pemain Argentina tersebut: itulah sebabnya, menurut Tuttosport, klub Bianconeri telah memulai kontak untuk menjajaki kemungkinan dengan Rudiger. Hubungan ini mungkin terjalin juga berkat... Zhegrova.


Ya, karena bek Jerman tersebut juga diawasi oleh agen Hasan Cetinkaya dalam lingkaran terdekatnya, orang yang sama yang telah bekerja untuk membawa pemain asal Kosovo itu ke Turin musim panas lalu, terutama berkat hubungan baiknya dengan direktur eksekutif Damien Comolli.

  • HUBUNGAN DENGAN SPALLETTI

    Di Juventus, Rudiger juga akan kembali bersatu dengan Luciano Spalletti, yang pernah melatihnya pada musim 2015/16 dan 2016/17 di Roma. Bersama pelatih Juventus saat ini, bek asal Jerman itu menjadi pilar penting bagi Giallorossi dan menarik perhatian sejumlah klub di Eropa, hingga pada tahun 2017 Chelsea membelinya seharga 35 juta euro. Singkatnya, ini adalah kartu lain yang bisa diandalkan Juventus dalam rangka mewujudkan mimpi transfer ini.



  • FORMULANYA

    Menurut Tuttosport, Juventus sedang mempertimbangkan skema dan detail untuk memenuhi permintaan sang bek, yang masih diminati baik di Liga Premier maupun di Arab Saudi. Di markas Juventus, rencananya adalah menawarkan kontrak berdurasi dua tahun, meskipun besaran gaji tetap menjadi masalah utama, mengingat pemain asal Jerman tersebut saat ini menerima gaji bersih sekitar 7 juta euro per tahun.


