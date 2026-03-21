Tuttosport - Juventus, ada rencana untuk merekrut Rudiger: telah mengumpulkan informasi, berikut rinciannya

Juventus sedang memikirkan bursa transfer mendatang dan terus menjalin kontak dengan sejumlah pemain, terutama mereka yang statusnya bebas transfer. Menurut laporan Tuttosport, di antara para pemain tersebut, klub Bianconeri dikabarkan mengincar transfer besar: Antonio Rüdiger, yang kontraknya dengan Real Madrid akan berakhir.





Bek asal Jerman kelahiran 1993 ini memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda konkret mengenai perpanjangan kontrak dengan Los Blancos. Pada musim ini, mantan pemain Chelsea tersebut absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera paha sebelumnya dan kemudian karena masalah lutut, namun kini ia perlahan-lahan mulai menemukan konsistensi kembali. Juve, di sisi lain, sedang memantau beberapa opsi untuk lini belakang, termasuk misalnya Marcos Senesi, namun tidak ingin hanya mengandalkan pemain Argentina tersebut: itulah sebabnya, menurut Tuttosport, klub Bianconeri telah memulai kontak untuk menjajaki kemungkinan dengan Rudiger. Hubungan ini mungkin terjalin juga berkat... Zhegrova.





Ya, karena bek Jerman tersebut juga diawasi oleh agen Hasan Cetinkaya dalam lingkaran terdekatnya, orang yang sama yang telah bekerja untuk membawa pemain asal Kosovo itu ke Turin musim panas lalu, terutama berkat hubungan baiknya dengan direktur eksekutif Damien Comolli.