TuttoJuve - Juventus, Carnevali soal Kolo Muani: "Kami sedang mengupayakannya"

Kolo Muani, penyerang kelahiran 1998, yang membela Juventus dari Januari hingga Juli 2025 dengan catatan 22 pertandingan dan 10 gol, tidak pernah lepas dari radar Bianconeri. Saat ini, Carnevali sedang memperbaiki hubungan dengan Paris Saint-Germain, setelah negosiasi tersebut gagal pada tahap akhir bursa transfer musim panas 2025, di mana Juventus memilih Lois Openda dan Kolo Muani akhirnya dipinjamkan ke Tottenham.