Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL

Turunkan Max Dowman! Arsenal sebaiknya menurunkan remaja pemberani ini untuk menyuntikkan semangat baru dalam perebutan gelar Liga Premier

Arsenal vs AFC Bournemouth

Selama beberapa pekan terakhir, banyak yang membicarakan tentang bagaimana ambisi Arsenal untuk meraih empat gelar pupus dan berubah menjadi impian meraih dua gelar saja, namun hal itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. The Gunners masih memiliki peluang besar untuk merebut dua gelar utama yang bisa mereka raih, meskipun mereka berisiko harus merangkak melewati garis finis alih-alih melangkah melewatinya dengan penuh wibawa layaknya juara.

Sudah beberapa bulan ini, tim asuhan Mikel Arteta kembali terpuruk ke dalam situasi yang sangat tipis. Selama musim gugur, mereka jelas-jelas menjadi tim terbaik di Inggris dan Eropa, meskipun status itu kini tak lagi aman—meski mereka memasuki fase akhir musim sebagai favorit di Liga Premier dan Liga Champions.

Meskipun memiliki keunggulan yang cukup di liga domestik dan undian yang seharusnya menguntungkan di kompetisi Eropa, Arsenal terancam kehabisan tenaga. Skuad yang sudah terkuras tenaga ini tak punya banyak cadangan lagi, dan Arteta perlu mengaktifkan salah satu opsi terakhir yang dimilikinya. Saatnya menjadikan Max Dowman, yang berusia 16 tahun, sebagai pemain inti.

    Gaya yang berani

    Potensi Dowman sudah dipuji selama bertahun-tahun. Winger ini baru berusia 13 dan 14 tahun ketika desas-desus beredar dari akademi Arsenal bahwa ia bisa menjadi pemain paling istimewa yang pernah mereka hasilkan. Itulah sebabnya pada usia 16 tahun, usia di mana pemain muda biasanya masih dilindungi dari sorotan publik, klub justru berusaha untuk semakin memberinya kepercayaan diri. Ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa Dowman akan menjadi juara Liga Premier dan Liga Champions sebelum ia mengikuti ujian GCSE.

    Dalam setiap dari sembilan penampilannya di tim utama Arsenal, hampir selalu ada momen gemilang di mana Dowman melepaskan rem dan mencoba melewati beknya. Itu adalah modus operandinya, dan meskipun sejauh ini hanya menghasilkan satu gol dan satu assist, ia tetap berhasil meninggalkan jejak dalam arti yang tak terukur.

    Ironisnya, jika Arsenal adalah tim dua atau tiga tahun lalu yang menghancurkan lawan dengan rentetan gol, Dowman mungkin tidak akan mendapat banyak kesempatan. Seolah-olah apa yang membedakannya dari opsi penyerang lainnya sama pentingnya dengan kualitasnya secara umum.

    Itu adalah nilai tambah bagi Dowman. Ia telah menjadi 'kaca darurat' yang bisa dipecahkan jika diperlukan. Kita belum mencapai titik krisis, tetapi ketika Anda sudah sedekat ini dengan mencapai kehebatan dan mulai melambat, ada baiknya menjajaki setiap opsi yang Anda miliki untuk melewati garis finis.

    Asuransi Saka

    Jumlah pertandingan yang telah dilalui Bukayo Saka hampir pasti menjadi salah satu faktor penyebab masalah kebugarannya selama setahun terakhir. Di usia 24 tahun, ia sudah tampil dalam 353 pertandingan baik untuk klub maupun tim nasional. Perannya yang krusial bagi Arsenal membuatnya biasanya hanya diberi waktu istirahat jika benar-benar mengalami cedera.

    Sejak menjalani operasi pada otot hamstringnya di awal 2025, Saka juga kehilangan sedikit kecepatan. Memang bukan tipe pemain yang mengandalkan kecepatan semata untuk melewati lawan, tetapi ketika lawan secara rutin mengirimkan dua atau tiga pemain untuk mengawalnya, memiliki ledakan kecepatan sesekali tentu sangat berguna.

    Itulah kemungkinan alasan mengapa jumlah tembakan dan gol Saka di Premier League menurun. Selama musim 2023-24 dan 2024-25, Saka rata-rata melakukan 3,4 tembakan per 90 menit, yang setara dengan 0,4 gol per 90 menit. Angka-angka tersebut turun menjadi 2,8 tembakan dan 0,27 gol pada musim ini.

    Waktu bermain Saka perlu diperhatikan dan dikelola dengan tepat. Jika Arsenal kembali meningkatkan beban kerjanya secara drastis, maka ia berisiko absen di akhir musim, dan bahkan mungkin di Piala Dunia.

    Manajemen tim

    Dengan absennya Saka, Arteta cenderung memainkan Noni Madueke sebagai sayap kanan. Tujuan mendatangkan pemain internasional Inggris dari Chelsea itu pada awalnya adalah untuk meringankan beban Saka, namun kini ia pun terancam masuk ke dalam 'zona merah' yang ditakuti.

    11 pemain Arsenal yang ditarik dari tugas internasional selama bulan Maret memang menjadi kekhawatiran yang wajar. Fakta bahwa Saka bahkan datang ke markas latihan Three Lions di St George's Park namun belum tampil dalam dua pertandingan The Gunners sejak saat itu menunjukkan bahwa ia melakukan perjalanan tersebut dengan mengetahui bahwa ia akan segera dikirim kembali sesegera mungkin. Begitu banyak pemain dalam skuad Arteta yang sudah kelelahan.

    Bagi mereka, memanggil pemain muda berbakat seperti Dowman bukan sekadar kemewahan, tetapi semakin terlihat sebagai kebutuhan. Arsenal perlu mempertahankan momentum dan menangkis segala kekhawatiran yang timbul akibat menumpuknya cedera.

    Berjalan terpincang-pincang melewati garis finis

    Arsenal akan memasuki putaran berikutnya di Liga Premier dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, meskipun rival perebutan gelar, Manchester City, masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, sementara kunjungan The Gunners ke Etihad Stadium akhir pekan depan juga menghadirkan dinamika yang menarik.

    Selama beberapa bulan, pasukan Arteta telah berjuang keras untuk meraih poin, dan itu hanya sebagian karena strategi. Gaya bermain yang kaku dan mengandalkan tendangan bebas tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pertandingan yang lebih atau kurang menegangkan dan ditentukan oleh satu atau dua momen kunci, melainkan menjadikan mereka mesin penghancur yang tak terbendung di kedua ujung lapangan.

    Rencana ini memiliki kelemahan. Dalam 24 pertandingan sejak awal tahun, Arsenal bermain baik dan menang dalam sekitar 10 di antaranya, jika dipaksakan. Apakah ini penting selama mereka benar-benar keluar sebagai pemenang? Ya dan tidak.

    Filosofi Arteta secara bersamaan mendorong Arsenal untuk terus maju dan menahan mereka. Kesediaan mereka untuk bermain di batas-batas tertentu berarti mereka tidak selalu menang, tetapi berkat kualitas pemain yang superior, mereka biasanya menang. Ini adalah permainan yang berbahaya, alasan utama mengapa mereka begitu jauh di depan di Liga Premier dan mengapa ada rasa cemas dengan setiap pertandingan yang tersisa. Hasilnya harus ditingkatkan untuk memberi para pemain dan penggemar lebih banyak alasan untuk percaya pada apa yang mereka lakukan.

    Yamal sebelumnya

    Sembilan pertandingan di level senior bukanlah sampel yang cukup besar untuk menilai seorang pemain, tetapi Dowman adalah kasus khusus. Terkadang muncul seorang remaja yang begitu berbakat sehingga tidak bisa tidak langsung dilempar ke dalam situasi yang menantang. Sembilan pertandingan yang telah ia mainkan hingga saat ini mungkin merupakan masa adaptasi yang dibutuhkan Dowman untuk menyesuaikan diri dengan sepak bola senior.

    Menariknya, Jack Wilshere, yang berbicara dari posisi yang tepat sebagai salah satu produk akademi terbaik Arsenal dan mantan pelatih Dowman, berpendapat bahwa Dowman sudah siap bermain untuk Inggris, setidaknya karena Spanyol membawa Lamine Yamal dari Barcelona ke Euro 2024 saat ia juga berusia 16 tahun.

    "Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah, Spanyol akan membawanya. Itulah yang saya pikirkan," kata Wilshere baru-baru ini kepada The Telegraph. "Kita terkadang memiliki cara di Inggris untuk membangun ekspektasi terhadap mereka, tapi kemudian melindunginya. Kita terjebak dalam situasi itu: 'Jika dia pergi, apa yang akan orang katakan?' Dia [Dowman] pasti cukup baik. Bahkan jika dia pergi dan tidak banyak bermain. Yang menurut saya dia bisa. Saya pikir dia cukup baik.

    "Dia pada akhirnya akan sampai di sana. Saya mengerti orang-orang yang berkata, 'Mungkin tidak.' Tapi saya juga berpikir Yamal pergi saat berusia 16 tahun [ke Euro 2024] dan dia menjadi pemain terbaik di turnamen itu."

    Ungkapan 'jika kamu cukup bagus, kamu cukup tua' sangat tepat untuk kasus Dowman. Hype ini tidaklah berlebihan. Dengan laju perkembangannya, pasti akan ada momen ikonik lain yang akan dia ciptakan sebelum musim ini berakhir.

    Pintu Terbuka Tuchel

    Setelah menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier menjelang jeda internasional bulan lalu, hampir bisa dipastikan bahwa Thomas Tuchel akan ditanyai mengenai prospek Dowman di timnas Inggris.

    "Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal semua pemain tersebut. Kami melihat mereka sama seperti Anda. Saat ini, saya pikir dia berada dalam posisi yang baik untuk bersaing mendapatkan menit bermain di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin untuk Piala Dunia," katanya tentang Dowman.

    "Hal yang perlu diperhatikan pada pemain muda adalah menjaga momentum mereka, menjaga antusiasme mereka. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta keributan yang menyertainya, tapi kami memiliki semua opsi."

    Tuchel, seorang manajer berpengalaman dan sukses di level klub, tidak sepenuhnya menampik kemungkinan bahwa seorang pemain berusia 16 tahun bisa mendapatkan tempat di skuad salah satu favorit Piala Dunia. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penilaiannya terhadap Dowman sehingga ia membiarkan pintu itu tetap terbuka cukup lebar, sehingga penampilan kuat di akhir musim 2025-26 bisa memperpanjang musimnya hingga musim panas.

    Uji coba di Bournemouth

    Arteta pasti ingin langsung memasukkan Saka ke dalam starting XI saat Bournemouth bertandang ke Emirates Stadium pada Sabtu nanti, tetapi hal itu bisa saja berujung pada kesalahan. Andoni Iraola telah menjadikan The Cherries sebagai salah satu tim dengan tekanan terbaik di Liga Premier dan tim yang cerdas serta licik saat tidak menguasai bola. Mereka bahkan berhasil meraih kemenangan 2-1 saat bertandang ke Arsenal musim lalu di antara leg semifinal Liga Champions The Gunners melawan Paris Saint-Germain.

    Tidak perlu mengambil risiko kesehatan Saka lebih lanjut saat Dowman sudah tidak sabar menunggu kesempatan bermain di tim utama, terutama di Premier League. Kemenangan akan membuat mereka unggul 12 poin di puncak klasemen sebelum Man City bertandang ke Chelsea pada Minggu, menambah tekanan kembali pada tim Pep Guardiola. Arteta harus mempercayai mereka yang sehat dan siap.

    Arsenal berada di ambang keabadian. Mereka sudah sangat dekat dengan garis finis. Mereka tidak boleh membiarkan usia Dowman menjadi faktor penentu apakah mereka mampu menyegarkan skuad atau tidak.

