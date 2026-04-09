Turunkan Max Dowman! Arsenal sebaiknya menurunkan remaja pemberani ini untuk menyuntikkan semangat baru dalam perebutan gelar Liga Premier

Sembilan pertandingan di level senior bukanlah sampel yang cukup besar untuk menilai seorang pemain, tetapi Dowman adalah kasus khusus. Terkadang muncul seorang remaja yang begitu berbakat sehingga tidak bisa tidak langsung dilempar ke dalam situasi yang menantang. Sembilan pertandingan yang telah ia mainkan hingga saat ini mungkin merupakan masa adaptasi yang dibutuhkan Dowman untuk menyesuaikan diri dengan sepak bola senior.

Menariknya, Jack Wilshere, yang berbicara dari posisi yang tepat sebagai salah satu produk akademi terbaik Arsenal dan mantan pelatih Dowman, berpendapat bahwa Dowman sudah siap bermain untuk Inggris, setidaknya karena Spanyol membawa Lamine Yamal dari Barcelona ke Euro 2024 saat ia juga berusia 16 tahun.

"Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah, Spanyol akan membawanya. Itulah yang saya pikirkan," kata Wilshere baru-baru ini kepada The Telegraph. "Kita terkadang memiliki cara di Inggris untuk membangun ekspektasi terhadap mereka, tapi kemudian melindunginya. Kita terjebak dalam situasi itu: 'Jika dia pergi, apa yang akan orang katakan?' Dia [Dowman] pasti cukup baik. Bahkan jika dia pergi dan tidak banyak bermain. Yang menurut saya dia bisa. Saya pikir dia cukup baik.

"Dia pada akhirnya akan sampai di sana. Saya mengerti orang-orang yang berkata, 'Mungkin tidak.' Tapi saya juga berpikir Yamal pergi saat berusia 16 tahun [ke Euro 2024] dan dia menjadi pemain terbaik di turnamen itu."

Ungkapan 'jika kamu cukup bagus, kamu cukup tua' sangat tepat untuk kasus Dowman. Hype ini tidaklah berlebihan. Dengan laju perkembangannya, pasti akan ada momen ikonik lain yang akan dia ciptakan sebelum musim ini berakhir.