"Turnamen ini DIRENCANAKAN!" - Bintang Mesir yang sedang marah, Mostafa Zico, memberikan wawancara langsung di TV yang luar biasa setelah kekalahan dramatis di Piala Dunia melawan Argentina

Tim Mesir hanya berjarak beberapa menit lagi untuk menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia, dengan keunggulan 2-0 atas juara bertahan saat waktu pertandingan tersisa hanya 11 menit. Gol-gol dari Yasser Ibrahim dan Zico telah membawa tim Afrika itu ke dalam mimpi indah, terutama setelah kiper Mostafa Shobeir sebelumnya berhasil menepis tendangan penalti Messi di babak pertama.

Namun, alur pertandingan berubah drastis di menit-menit akhir. Cristian Romero memperkecil ketertinggalan sebelum Messi menebus kegagalannya mengeksekusi penalti dengan gol penyama kedudukan pada menit ke-83. Kekecewaan itu semakin mendalam di akhir waktu tambahan ketika Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan, namun gol tersebut diwarnai kontroversi karena para pemain Mesir meminta tinjauan VAR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Alexis Mac Allister terhadap Mohamed Salah dalam proses terciptanya gol tersebut.