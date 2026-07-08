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"Turnamen ini DIRENCANAKAN!" - Bintang Mesir yang sedang marah, Mostafa Zico, memberikan wawancara langsung di TV yang luar biasa setelah kekalahan dramatis di Piala Dunia melawan Argentina
- Getty Images Sport
Mesir kehilangan keunggulan dalam keadaan yang kontroversial
Tim Mesir hanya berjarak beberapa menit lagi untuk menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia, dengan keunggulan 2-0 atas juara bertahan saat waktu pertandingan tersisa hanya 11 menit. Gol-gol dari Yasser Ibrahim dan Zico telah membawa tim Afrika itu ke dalam mimpi indah, terutama setelah kiper Mostafa Shobeir sebelumnya berhasil menepis tendangan penalti Messi di babak pertama.
Namun, alur pertandingan berubah drastis di menit-menit akhir. Cristian Romero memperkecil ketertinggalan sebelum Messi menebus kegagalannya mengeksekusi penalti dengan gol penyama kedudukan pada menit ke-83. Kekecewaan itu semakin mendalam di akhir waktu tambahan ketika Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan, namun gol tersebut diwarnai kontroversi karena para pemain Mesir meminta tinjauan VAR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Alexis Mac Allister terhadap Mohamed Salah dalam proses terciptanya gol tersebut.
Tuduhan Zico soal 'pengaturan' dalam siaran langsung televisi
Segera setelah peluit akhir dibunyikan, Zico tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya di hadapan kamera. Penyerang tersebut, yang mengira telah mencetak gol keduanya di awal babak namun dianulir oleh VAR, melontarkan kritik pedas terhadap integritas turnamen dan kinerja wasit Francois Letexier.
Seperti dilaporkan oleh BBC, Zico mengatakan: "Wasit benar-benar tidak adil. Tidak adil. Wasit tidak adil. Ketidakadilan itu jelas. Kami bermain bagus di awal-awal pertandingan. Ketidakadilan sudah terjadi sejak awal pertandingan. Keunggulan 2-0 saja tidak cukup untuk mengalahkan Argentina. Jelas bahwa turnamen ini sudah diatur."
Hossam Hassan mempertanyakan 'faktor-faktor eksternal'
Pelatih kepala Mesir, Hossam Hassan, sependapat dengan para pemainnya, meskipun ia memilih kata-katanya dengan sedikit lebih hati-hati sambil tetap menyiratkan adanya konspirasi yang sedang berlangsung. Hassan menunjuk pada gol Zico yang dianulir dan tuntutan penalti untuk Salah yang diabaikan sebagai bukti bahwa para wasit melindungi bintang-bintang terbesar turnamen tersebut.
"Kami tampil lebih baik daripada juara bertahan — lebih baik dalam segala hal — tetapi hasilnya dipengaruhi oleh faktor internal di lapangan dan faktor eksternal di luar lapangan," kata Hassan kepada para wartawan. "Mungkin mereka ingin mempertahankan juara dunia dalam kompetisi ini. Mungkin mereka ingin Messi tetap bersaing. Saya ingin mengatakannya dengan kata-kata yang indah dan berkata, 'Sayang sekali,' tetapi kami telah diperlakukan secara tidak adil dan ini merupakan ketidakadilan."
- AFP
Pelatih timnas Mesir berjanji akan memboikot turnamen tersebut
Kemarahan di kubu Mesir telah menyebabkan putusnya hubungan sepenuhnya dengan panitia penyelenggara turnamen. Hassan mengungkapkan bahwa ia menegur Letexier di lapangan saat pertandingan usai dan menyebut penampilannya “tidak adil,” dan mantan penyerang tersebut kini bertekad untuk tidak lagi terlibat dalam edisi 2026 kompetisi tersebut.
Menutup konferensi persnya dengan nada menantang, Hassan berkata: “Saya akan pulang dan tidak akan menonton pertandingan apa pun dari turnamen ini lagi. Apa yang terjadi pada kami tidak adil. Seharusnya kami mendapat penalti, sebuah gol dianulir, dan saya tidak tahu mengapa gol itu dianulir.”
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