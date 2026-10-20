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Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Turki tunjuk mantan pelatih Besiktas Sergen Yalcin sebagai pelatih kepala baru menggantikan Vincenzo Montella

Turkiye
S. Yalcin
UEFA Nations League A

Turki resmi menunjuk mantan gelandang tim nasional Sergen Yalcin untuk memimpin timnas setelah rentetan hasil yang sangat buruk. Penunjukan ini dilakukan saat federasi berupaya memulihkan keadaan setelah berpisah dengan Vincenzo Montella pada awal bulan ini.

  • Montella menanggung akibat dari performa buruk

    Federasi Sepak Bola Turki (TFF) mengambil langkah tegas menyusul awal yang buruk dalam kiprah mereka di Nations League musim ini. Montella diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala setelah serangkaian hasil yang membuat Turki terpukul.

    Performa Turki di kompetisi tersebut menjadi perhatian besar bagi jajaran pengurus setelah mereka menelan empat kekalahan beruntun. Kekalahan itu diderita dari tim-tim kuat Eropa, yakni Prancis, Italia, dan Belgia, dengan Italia dua kali mengalahkan tim asuhan Montella.

    Setelah rapat penting jajaran pengurus pada Selasa, federasi mencapai kesepakatan mengenai langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mendatangkan sosok yang sudah dikenal, yang memahami seluk-beluk sepak bola domestik dan harapan para suporter yang bersemangat.

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    Yalcin kembali ke bangku pelatih

    Yalcin dipilih untuk memimpin era baru tim nasional. Pelatih berusia 53 tahun itu resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Selasa, kembali melatih setelah meninggalkan jabatan terakhirnya di Besiktas atas kesepakatan bersama pada Mei, seusai satu musim menangani klub tersebut.

    Rekam jejaknya sebagai pelatih sudah diakui di Turki. Salah satu pencapaiannya adalah membawa Besiktas meraih gelar ganda domestik, yakni Super Lig dan Piala Turki, pada 2021 dalam periode keduanya menangani klub tersebut.

  • Kiprah bersejarah bersama tim nasional

    Yalcin sudah akrab dengan panggung internasional setelah tampil gemilang bersama tim nasional Turki semasa bermain. Gelandang serang elegan yang dikenal berkat visi dan kemampuan tekniknya itu mencatatkan 37 penampilan untuk tim nasional.

    Kariernya di level klub tak kalah mengesankan, ditandai kesuksesan di level tertinggi sepakbola Turki. Yalcin menghabiskan total sepuluh tahun di Besiktas dalam dua periode berbeda, dengan meraih tiga gelar liga dan dua Piala Turki. Koleksi trofinya juga mencakup dua gelar Super Lig yang dimenangkannya bersama Galatasaray.

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    Ujian berat menanti pelatih baru

    Yalcin tak akan punya masa bulan madu karena langsung menghadapi ujian berat dalam laga-laga awalnya. Laga pertamanya sebagai pelatih akan berlangsung pada 12 November, ketika Turki menjamu Belgia dalam pertandingan kandang yang wajib dimenangi. Ia dituntut meraih hasil melawan salah satu tim dengan peringkat tertinggi di dunia demi memulihkan kepercayaan diri di ruang ganti.

    Hanya tiga hari setelah menghadapi Belgia, pelatih baru itu akan membawa timnya bertandang untuk menghadapi Prancis.