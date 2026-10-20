Turki tunjuk mantan pelatih Besiktas Sergen Yalcin sebagai pelatih kepala baru menggantikan Vincenzo Montella

Federasi Sepak Bola Turki (TFF) mengambil langkah tegas menyusul awal yang buruk dalam kiprah mereka di Nations League musim ini. Montella diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala setelah serangkaian hasil yang membuat Turki terpukul.

Performa Turki di kompetisi tersebut menjadi perhatian besar bagi jajaran pengurus setelah mereka menelan empat kekalahan beruntun. Kekalahan itu diderita dari tim-tim kuat Eropa, yakni Prancis, Italia, dan Belgia, dengan Italia dua kali mengalahkan tim asuhan Montella.

Setelah rapat penting jajaran pengurus pada Selasa, federasi mencapai kesepakatan mengenai langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mendatangkan sosok yang sudah dikenal, yang memahami seluk-beluk sepak bola domestik dan harapan para suporter yang bersemangat.