Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Turki tersingkir dari Piala Dunia meski melepaskan TIGA PULUH TIGA tembakan dalam kekalahan melawan Paraguay, sementara mantan bintang Newcastle menjadi pemain pertama yang diusir dari lapangan karena menutup mulutnya
Turki dihukum akibat pemborosan dalam kekalahan yang krusial
Paraguay mencetak gol hanya dalam waktu 64 detik ketika Matias Galarza mencetak gol dari luar kotak penalti, yang menjadi gol tercepat di turnamen ini. Keunggulan awal ini terbukti menentukan dalam pertandingan yang sebagian besar dikuasai Turki, namun mereka tak mampu membalikkan keadaan.
Pertandingan ini mengalami perkembangan tak biasa lainnya pada masa tambahan waktu babak pertama. Gelandang Paraguay, Almiron, mendapat kartu merah langsung setelah tinjauan VAR menyusul insiden dengan bek Turki, Mert Muldur. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, menerapkan aturan baru turnamen yang dirancang untuk mencegah pemain menutup mulut mereka selama perselisihan dan diskusi.
Meskipun bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama sebagian besar pertandingan, Turki gagal mencetak gol penyama kedudukan dan tersingkir dari kompetisi dengan satu pertandingan tersisa.
- Getty Images Sport
Angka-angka itulah yang menceritakan kisahnya
Tim asuhan Vincenzo Montella melepaskan 33 tembakan dan menguasai bola sebesar 78,5 persen. Namun, mereka kesulitan mengancam gawang Paraguay yang dijaga Orlando Gill secara konsisten, hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran dari 12 upaya pertama mereka.
Turki juga nyaris mencetak gol melalui Muldur, yang sundulannya yang terdefleksi membentur mistar gawang. Pemain pengganti Deniz Gul kemudian menyia-nyiakan dua peluang besar di babak kedua, sementara Paraguay tetap bertahan kokoh meskipun Almiron diusir dari lapangan.
Ketidakefisienan yang sudah berlangsung lama merugikan Turki
Kegagalan Turki lolos pada akhirnya ditentukan oleh kelemahan yang mencolok dalam hal penyelesaian akhir. Dalam dua kekalahan melawan Australia dan Paraguay, mereka melepaskan 62 tembakan tanpa mencetak satu gol pun. Menurut Opta, itu merupakan jumlah percobaan tembakan terbanyak tanpa mencetak gol dalam rentang dua pertandingan mana pun dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1966.
Bagi Paraguay, kemenangan ini menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak 32 besar tetap hidup, meskipun sebelumnya mereka menderita kekalahan telak dari Amerika Serikat pada pertandingan pembuka.
- Getty Images Sport
Paraguay masih harus bekerja keras
Paraguay akan menghadapi pertandingan terakhir fase grup melawan Australia dengan keyakinan bahwa peluang lolos masih terbuka lebar setelah berhasil mengamankan tiga poin yang sangat penting. Sementara itu, Turki harus mengevaluasi penampilan mereka di turnamen ini yang awalnya menjanjikan banyak hal namun hanya menghasilkan sedikit hasil. Meskipun berhasil menciptakan tekanan dan menguasai area serangan dalam waktu yang cukup lama, ketidakmampuan mereka memanfaatkan peluang telah mengakibatkan tersingkirnya mereka lebih awal dari turnamen ini.