Turki tersingkir dari Piala Dunia meski melepaskan TIGA PULUH TIGA tembakan dalam kekalahan melawan Paraguay, sementara mantan bintang Newcastle menjadi pemain pertama yang diusir dari lapangan karena menutup mulutnya

Paraguay mencetak gol hanya dalam waktu 64 detik ketika Matias Galarza mencetak gol dari luar kotak penalti, yang menjadi gol tercepat di turnamen ini. Keunggulan awal ini terbukti menentukan dalam pertandingan yang sebagian besar dikuasai Turki, namun mereka tak mampu membalikkan keadaan.

Pertandingan ini mengalami perkembangan tak biasa lainnya pada masa tambahan waktu babak pertama. Gelandang Paraguay, Almiron, mendapat kartu merah langsung setelah tinjauan VAR menyusul insiden dengan bek Turki, Mert Muldur. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, menerapkan aturan baru turnamen yang dirancang untuk mencegah pemain menutup mulut mereka selama perselisihan dan diskusi.

Meskipun bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama sebagian besar pertandingan, Turki gagal mencetak gol penyama kedudukan dan tersingkir dari kompetisi dengan satu pertandingan tersisa.