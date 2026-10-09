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Turki, Montella dipecat: empat kekalahan di Nations League berakibat fatal, Arda Turan terdepan untuk menggantikannya

Turkiye

Pelatih itu harus membayar mahal empat kekalahan di Nations League, dua di antaranya dari Italia: Arda Turan siap menggantikannya.

Vincenzo Montella-Turki, sudah berakhir. Setelah pertimbangan panjang, empat hari setelah kekalahan dari Italia di Nations League, yang menjadi kekalahan keempat dalam empat pertandingan, Federasi Turki mengumumkan perpisahan dengan Aeroplanino. "Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Turki dalam rapat hari ini memutuskan untuk tidak mengonfirmasi kembali Bapak Vincenzo Montella sebagai pelatih tim nasional", demikian bunyi pernyataan dingin yang dirilis federasi sepak bola Turki. 


  • ARDA TURAN ADALAH FAVORIT

    Pelatih asal Italia itu pun mengakhiri pengalamannya selama tiga tahun di kursi pelatih Turki, yang dimulai dengan sangat baik, dengan keberhasilan mencapai perempat final Euro '24 dan lolos bersejarah ke Piala Dunia 2026 setelah 24 tahun sejak terakhir kali, lalu berakhir sangat buruk, dengan tersingkir pada putaran pertama di ajang Piala Dunia serta rangkaian empat kekalahan beruntun di Nations League. Dalam 40 pertandingan sebagai pelatih Turki, Aeroplanino menutup catatannya dengan 21 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Untuk penggantinya, kandidat kuatnya adalah Arda Turan.



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