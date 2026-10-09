Pelatih asal Italia itu pun mengakhiri pengalamannya selama tiga tahun di kursi pelatih Turki, yang dimulai dengan sangat baik, dengan keberhasilan mencapai perempat final Euro '24 dan lolos bersejarah ke Piala Dunia 2026 setelah 24 tahun sejak terakhir kali, lalu berakhir sangat buruk, dengan tersingkir pada putaran pertama di ajang Piala Dunia serta rangkaian empat kekalahan beruntun di Nations League. Dalam 40 pertandingan sebagai pelatih Turki, Aeroplanino menutup catatannya dengan 21 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Untuk penggantinya, kandidat kuatnya adalah Arda Turan.







