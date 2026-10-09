Vincenzo Montella-Turki, sudah berakhir. Setelah pertimbangan panjang, empat hari setelah kekalahan dari Italia di Nations League, yang menjadi kekalahan keempat dalam empat pertandingan, Federasi Turki mengumumkan perpisahan dengan Aeroplanino. "Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Turki dalam rapat hari ini memutuskan untuk tidak mengonfirmasi kembali Bapak Vincenzo Montella sebagai pelatih tim nasional", demikian bunyi pernyataan dingin yang dirilis federasi sepak bola Turki.
Diterjemahkan oleh
Turki, Montella dipecat: empat kekalahan di Nations League berakibat fatal, Arda Turan terdepan untuk menggantikannya
ARDA TURAN ADALAH FAVORIT
Pelatih asal Italia itu pun mengakhiri pengalamannya selama tiga tahun di kursi pelatih Turki, yang dimulai dengan sangat baik, dengan keberhasilan mencapai perempat final Euro '24 dan lolos bersejarah ke Piala Dunia 2026 setelah 24 tahun sejak terakhir kali, lalu berakhir sangat buruk, dengan tersingkir pada putaran pertama di ajang Piala Dunia serta rangkaian empat kekalahan beruntun di Nations League. Dalam 40 pertandingan sebagai pelatih Turki, Aeroplanino menutup catatannya dengan 21 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Untuk penggantinya, kandidat kuatnya adalah Arda Turan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami